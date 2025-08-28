Η ανακρίτρια ζητά συμπληρωματική αυτοψία για τα αίτια της πυρκαγιάς

Συμπληρωματική αυτοψία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) ζητά η ανακρίτρια Πατρών σχετικά με τις εστίες της φωτιάς στην περιοχή του Γηροκομείου για τις οποίες έχουν προφυλακιστεί με τις κατηγορίες του εμπρησμού δύο νέοι εθελοντές 25 και 21 ετών, που από την πρώτη στιγμή κάνουν λόγο για άδικη ενοχοποίησή τους. Σύμφωνα με μέλη των οικογενειών τους, αναμένονται και νέες μαρτυρικές καταθέσεις για την αθωότητα των δύο νεαρών που θα συνοδεύονται και από οπτικό υλικό. Νομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι η συμπληρωματική αυτοψία της ΔΑΕΕ θα ανοίξει τον δρόμο για θετικές εξελίξεις υπέρ των δύο νέων φέρνοντας ίσως νέα ανατροπή στην υπόθεση.

Η νέα ανακριτική διάταξη φέρεται να εκδόθηκε έπειτα από την εξέταση βίντεο που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και στο οποίο φαίνεται το επίμαχο οικόπεδο στην περιοχή του Γηροκομείου τη στιγμή εκδήλωσης της πυρκαγιάς το απόγευμα της 13ης Αυγούστου.

Στο βίντεο διακρίνεται σε συγκεκριμένα σημεία η ύπαρξη μεγάλου μετώπου πυρκαγιάς κάποιες δεκάδες μέτρα από την περιοχή και από το οποίο είναι δυνατόν να προήλθε μεταφορά της φωτιάς μέσω της λεγόμενης κηλίδωσης, κάτι το οποίο αναφέρεται και στην αρχική έκθεση της ΔΑΕΕ. Η έρευνα αναμένεται να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις 2 εστίες που εμφανίζονται στο συγκεκριμένο βίντεο. Οι δικηγόροι των 2 νεαρών χαρακτηρίζουν μιλώντας στην «Εφ.Συν.» τη νέα αυτοψία που ζητήθηκε από τη ΔΑΕΕ «καλοδεχούμενη» θεωρώντας ότι θα επιβεβαιώσει την προηγούμενη αυτοψία που αναφέρεται στο φαινόμενο της κηλίδωσης και θα συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης αποδεικνύοντας τη θέση των κατηγορουμένων ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο εμπρησμού.

Ενα επιπλέον ερώτημα στην υπόθεση αποτελεί και το πώς «χάθηκε» το κινητό του 25χρονου έπειτα από τη σύλληψή του, το οποίο μυστηριωδώς εμφανίστηκε 6 μέρες μετά και αφού αποφασίστηκε η προφυλάκισή του και συγκεκριμένα πριν από τη μεταγωγή του στις φυλακές Κορυδαλλού. Για το γεγονός πραγματοποιήθηκε καταγγελία στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. από την οικογένεια του 25χρονου.

Δεύτερη καταγγελία στην ίδια υπηρεσία έχει πραγματοποιηθεί σχετικά με το ότι η Ασφάλεια Πατρών την ημέρα της πυρκαγιάς, στις 13 Αυγούστου, προσήγαγε και ανέκρινε επί 6,5 ώρες τον 21χρονο (μετέπειτα συλληφθέντα), ο οποίος και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος χωρίς καμία κατηγορία. Να υπενθυμίσουμε ότι ο 21χρονος είχε προσέλθει ως μάρτυρας υπεράσπισης του φίλου του που είχε ήδη συλληφθεί και δόθηκε εντολή για τη σύλληψή του έξω από το γραφείο της ανακρίτριας 5 ολόκληρες ημέρες μετά το συμβάν.

Ψήφισμα

Οτι το κλίμα έχει πλέον αλλάξει ολοκληρωτικά υπέρ των 2 εθελοντών τονίζουν στην «Εφ.Συν.» τα μέλη της οικογένειάς τους.

«Η κοινή γνώμη στην Πάτρα είναι 100% υπέρ των παιδιών. Πιστεύω θα έχουμε θετικές εξελίξεις. Θέλουμε να σταματήσει η άδικη προφυλάκιση των 2 νέων και να μην αμαυρωθεί άλλο το όνομά τους και οι οικογένειές τους», δήλωσε στην «Εφ.Συν.» ο Βασίλης Κωστόπουλος, πατέρας του 21χρονου. Οπως μας επισημαίνει, σε ψήφισμα για τους 2 νεαρούς εθελοντές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα avaaz έχουν ξεπεράσει τις 5.000 οι υπογραφές συμπαράστασης από πολίτες και αλληλέγγυους που ζητούν την άμεση αποφυλάκισή τους.