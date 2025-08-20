Εμπρησμοί: Διορίστηκε δικαστής, καταδίκασε τους ενόχους, λύεται η συνεδρίασις

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Τετάρτη αναφέρθηκε στις συλλήψεις κατηγορούμενων για εμπρησμό στις φετινές πυρκαγιές αυτοσυγχαιρόμενος για τις αλλαγές τις οποίες επέφερε η κυβέρνηση στον ποινικό κώδικα.

Από τη μία ο κ. Μητσοτάκης βρήκε (άλλη) μία ευκαιρία να «μπάσει» δυναμικά στη συζήτηση για τις φωτιές την ατομική ευθύνη [σ.σ. αυτή τη φορά μάλιστα την ατομική ποινική ευθύνη] παρουσιάζοντάς την ούτε λίγο ούτε πολύ, ως παράμετρο εξίσου επιδραστική για το φαινόμενο όσο και η… κλιματική κρίση.

Από την άλλη, ουσιαστικά έσπευσε στο «ταμείο», και ζήτησε να εισπράξει αμέσως το πολιτικό-ψηφοθηρικό κέρδος του, από τις συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις του. Πώς; Μα φυσικά παρουσιάζοντάς τες σα να είχαν παράγει από τώρα, το σύνολο του κοινωνικού τους αποτελέσματος. Ο κ. Μητσοτάκης προσπέρασε με «τουπέ» το τεκμήριο της αθωότητας όλων των συλληφθέντων, υπαινίχθηκε την ενοχή τους και κάλεσε τους πολίτες να διαπιστώσουν μαζί του ότι πλέον τιμωρούνται όσοι έπαιξαν «με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας και με το πολύτιμο φυσικό περιβάλλον της χώρας». Τι κι αν οι διωκτικές και δικαστικές αρχές σε όλη τη χώρα, εργάζονται όντως πυρετωδώς για να διαπιστώσουν με ασφάλεια και με ευθύνη, αν όλοι οι συλληφθέντες όντως έβαλαν ή όχι τις φωτιές, και για ποιο λόγο; Για τον πρωθυπουργό το θέμα έχει λήξει: τις έβαλαν. Και ήδη λαμβάνουν την άγουσαν για τη φυλακή. Με έναν και ιερό σκοπό: να τον επαληθεύσουν ως πετυχημένο και τολμηρό νομοθετικό μεταρρυθμιστή. Αναλυτικά ο πρωθυπουργός είπε:

«Ήξερες ότι φέτος μόνο έχουν γίνει παραπάνω από 300 συλλήψεις για εμπρησμούς σε δάση; Παλιότερα βλέπαμε εμπρηστές να συλλαμβάνονται και να πέφτουν στα μαλακά, εξαιτίας των αδικαιολόγητα χαλαρών κυρώσεων. Αυτό πια άλλαξε. Χάρη στις αλλαγές που κάναμε στον ποινικό κώδικα όλες οι ποινές που αφορούν εμπρησμό δάσους εκτίονται πλέον στη φυλακή. Δηλαδή δεν αναστέλλονται ούτε μετατρέπονται με κανένα τρόπο. Συνοδεύονται από βαριά πρόστιμα και δήμευση περιουσίας. Οι συλλήψεις, οι ομολογίες, οι προφυλακίσεις της τελευταίας εβδομάδος απέδειξαν ότι αντίπαλός μας δυστυχώς δεν είναι μόνο η κλιματική κρίση. Είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Η Πολιτεία δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Ούτε φυσικά και με το πολύτιμο φυσικό περιβάλλον της χώρας. Η ατιμωρησία τελειώνει εδώ».