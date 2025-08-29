Στους πόσους υπουργούς βάζει κόφτη η ΕΕ;

Αυτά που συνέβησαν χθες στο briefing των πολιτικών συντακτών που έκανε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, είναι και εξοργιστικά και αποκαλυπτικά.



Καταρχάς, βέβαια, να πούμε για την επίθεση που έκανε ο κ. Μαρινάκης στον δημοσιογράφο Χρήστο Αβραμίδης. Απαράδεκτο. Αν δεν του αρέσουν του κυβερνητικού εκπροσώπου οι επίμονες ερωτήσεις, να αλλάξει δουλειά. Αν έχει μάθει να απαντά γενικά και αόριστα σε ερωτήσεις χωρίς follow up, τότε να πηγαίνει μόνο στον ΣΚΑΪ.



Κατά δεύτερον, έχει καταλάβει τι είπε; Τι ακραίο είπε; «Η Κυβέρνηση έχει έναν περιορισμό ως κράτος – μέλος της Ευρώπης: Μία πρόσληψη προς μία αποχώρηση». Ακόμα και αν αναγνωρίζει ότι υπάρχουν ελλείψεις όπως στην περίπτωση των οδηγών ασθενοφόρου στην Αίγινα. Δεν βγαίνουν οι βάρδιες και πεθαίνουν άνθρωποι από τις ελλείψεις προσωπικού; Τι να κάνουμε, δεν μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι τρεις οδηγούς στην Αίγινα.



Αναρωτιέμαι, αν η ΕΕ εκτός από τους οδηγούς ασθενοφόρου στην Αίγινα βάζει κόφτες και στους υπουργούς; Ένας υπουργός φεύγει, ένας έρχεται; Διότι τα υπουργικά συμβούλια της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι τα πιο πολυπληθή που έχουμε δει ποτέ. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ;

Να μας πει ο κ. Μαρινάκης λοιπόν. Χωρίς λαϊκισμούς. Και χωρίς νεύρα. Πόσοι υπουργοί επιτρέπονται;