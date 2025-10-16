Αθήνα, 19°C
Αθήνα
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
20.4° 18.0°
3 BF
57%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
18.9° 16.5°
1 BF
66%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
21.0° 18.8°
4 BF
71%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
14°C
13.9° 13.9°
1 BF
94%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
17.9° 17.9°
3 BF
55%
Βέροια
Ασθενείς βροχοπτώσεις
16°C
15.9° 15.9°
1 BF
80%
Κοζάνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
11°C
11.4° 11.4°
1 BF
76%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
1 BF
88%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
20.8° 18.3°
3 BF
60%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
20.4° 19.9°
2 BF
60%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
19°C
19.4° 19.4°
4 BF
68%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
19.9° 17.7°
2 BF
72%
Κεφαλονιά
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
17.9° 17.9°
3 BF
88%
Λάρισα
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
17.4° 17.4°
1 BF
68%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
17.8° 16.7°
1 BF
82%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.8° 22.1°
3 BF
68%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
18.8° 18.8°
2 BF
48%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
18.3° 16.3°
1 BF
64%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
16°C
16.4° 16.4°
2 BF
84%
Καστοριά
Ασθενείς βροχοπτώσεις
12°C
12.4° 12.4°
2 BF
86%
ΜΕΝΟΥ
Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου, 2025
gaza katastrofes
AP Photo/Jehad Alshrafi

«Παρών» σε μπίζνες για την ανοικοδόμηση της Γάζας δηλώνει ο Μητσοτάκης

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Αρ.Απ.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, λοιπόν, που στήριξε τον «σύμμαχο» Μπενιαμίν Νετανιάχου την ώρα που ο ισραηλινός στρατός πρόβαινε σε γενοκτονία στη Γάζα, διεκδικεί τώρα να έχει ρόλο στη μελλοντική ανοικοδόμηση του κατεστραμμένου παλαιστινιακού θύλακα... 

Πριν από λίγες ημέρες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, όπου υπογράφηκε η συμφωνία ειρήνης για τη Λωρίδα της Γάζας. Και μπορεί εκεί να μην άκουσε κάποιο θετικό σχόλιο από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ –όπως ενδεχομένως ανέμενε– ωστόσο η παρουσία του προφανώς εξυπηρετούσε άλλους σκοπούς. 

«Στη Γάζα η Ελλάδα πρέπει να είναι παρούσα όταν επέλθει η ειρήνη. Κανείς κατατρεγμένος Παλαιστίνιος δεν θα μπορεί να ζήσει εκεί έτσι όπως τον έχουν κάνει οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί», δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός από τη Βουλή, κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας συζήτηση για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής

Και πρόσθεσε με σαφήνεια: «Kι αν αυτό σημαίνει ρόλο της Ελλάδας στην ανοικοδόμηση, καλώς το σημαίνει...». 

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, λοιπόν, που στήριξε τον «σύμμαχο» Μπενιαμίν Νετανιάχου την ώρα που ο ισραηλινός στρατός πρόβαινε σε γενοκτονία στη Γάζα και που δεν προχώρησε σε αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους όπως αρκετοί άλλοι ηγέτες χωρών, διεκδικεί τώρα να έχει ρόλο στη μελλοντική ανοικοδόμηση του κατεστραμμένου παλαιστινιακού θύλακα... 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
«Παρών» σε μπίζνες για την ανοικοδόμηση της Γάζας δηλώνει ο Μητσοτάκης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual