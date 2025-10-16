«Παρών» σε μπίζνες για την ανοικοδόμηση της Γάζας δηλώνει ο Μητσοτάκης

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, λοιπόν, που στήριξε τον «σύμμαχο» Μπενιαμίν Νετανιάχου την ώρα που ο ισραηλινός στρατός πρόβαινε σε γενοκτονία στη Γάζα, διεκδικεί τώρα να έχει ρόλο στη μελλοντική ανοικοδόμηση του κατεστραμμένου παλαιστινιακού θύλακα...

Πριν από λίγες ημέρες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, όπου υπογράφηκε η συμφωνία ειρήνης για τη Λωρίδα της Γάζας. Και μπορεί εκεί να μην άκουσε κάποιο θετικό σχόλιο από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ –όπως ενδεχομένως ανέμενε– ωστόσο η παρουσία του προφανώς εξυπηρετούσε άλλους σκοπούς.

«Στη Γάζα η Ελλάδα πρέπει να είναι παρούσα όταν επέλθει η ειρήνη. Κανείς κατατρεγμένος Παλαιστίνιος δεν θα μπορεί να ζήσει εκεί έτσι όπως τον έχουν κάνει οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί», δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός από τη Βουλή, κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας συζήτηση για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Και πρόσθεσε με σαφήνεια: «Kι αν αυτό σημαίνει ρόλο της Ελλάδας στην ανοικοδόμηση, καλώς το σημαίνει...».

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, λοιπόν, που στήριξε τον «σύμμαχο» Μπενιαμίν Νετανιάχου την ώρα που ο ισραηλινός στρατός πρόβαινε σε γενοκτονία στη Γάζα και που δεν προχώρησε σε αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους όπως αρκετοί άλλοι ηγέτες χωρών, διεκδικεί τώρα να έχει ρόλο στη μελλοντική ανοικοδόμηση του κατεστραμμένου παλαιστινιακού θύλακα...