Δείτε LIVE τη συζήτηση για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής στη Βουλή

Προ ημερησίας συζήτηση για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής διεξάγεται σήμερα το πρωί στη Βουλή κατόπιν αιτήματος του πρωθυπουργού.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης θα τοποθετηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αναμένεται να πάρουν τον λόγο οι πρόεδροι των ΚΟ της αντιπολίτευσης για να αναδείξουν τα αδιέξοδα της εξωτερικής πολιτικής του Μεγάρου Μαξίμου.
Με ενδιαφέρον αναμένεται η τοποθέτηση του πρωθυπουργού και θα φανεί εάν θα επιλέξει να απαντήσει στην εσωκομματική αντιπολίτευση και τη δυσαρέσκεια που εκφράζουν οι πρώην πρωθυπουργοί Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής.
Δείτε LIVE τη συζήτηση:
