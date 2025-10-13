Αθήνα, 19°C
Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου, 2025
ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Ap photo

Μάταια περίμενε ο Μητσοτάκης ένα θετικό σχόλιο από τον Τραμπ

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Αρ.Απ.
«Έχουμε την Ελλάδα και την... Ουγγαρία» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ευχαριστίες επιφύλαξε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε πολλούς ηγέτες που συμμετείχαν στη Σύνοδο Κορυφής για την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας. Για ορισμένους μάλιστα (όπως για παράδειγμα, για τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν και για την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι) ο Τραμπ μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια. 

Ωστόσο, μηδενική ήταν η αναφορά του στον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος προφανώς ανέμενε (στεκόμενος όρθιος σχεδόν ακριβώς πίσω από το βήμα που μιλούσε ο Αμερικανός πρόεδρος) κάποιο θετικό σχόλιο από τον Τραμπ. 

«Έχουμε την Ελλάδα και την... Ουγγαρία» είπε ο Τραμπ, αποφεύγοντας να κάνει το όποιο σχόλιο είτε για τη χώρα μας είτε για τον ίδιο τον Κυρ. Μητσοτάκη.

