Η (ν)τροπολογία πέρασε, όμως η κυβέρνηση βγαίνει πληγωμένη

Κάθε άλλο παρά κερδισμένοι βγαίνουν το Μαξίμου και προσωπικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την απόφαση να προωθήσουν τη –χουντικού τύπου–τροπολογία για απαγορεύσεις στον χώρο μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την τροπολογία, απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα, καθώς και οι συναθροίσεις στο μνημείο και στον περιβάλλοντα χώρο ώς τη Βασιλίσσης Αμαλίας. Όσοι παραβιάζουν την απαγόρευση θα τιμωρούνται με έναν χρόνο φυλάκιση ή με χρηματική ποινή. Πρόκειται δηλαδή για αντισυνταγματική διάταξη και για θέσπιση ενός ιδιώνυμου αδικήματος.

Μπορεί τελικά η εκτρωματική τροπολογία να ψηφίστηκε από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και να αποτελεί πλέον νόμο του κράτους, ωστόσο το Μαξίμου μόνο να πανηγυρίζει δεν μπορεί με την εξέλιξη των πραγμάτων.

Καταρχάς, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας βυθίστηκε περαιτέρω στην εσωστρέφεια, ενώ ελλοχεύει πολύ σοβαρή ενδοκυβερνητική κρίση. Η έμπνευση του Κυρ. Μητσοτάκη να εμπλέξει τον Νίκο Δένδια στην υπόθεση, αποδείχθηκε ιδιαίτερα ατυχής: ο υπουργός Άμυνας (επιβεβαιώνοντας τον χαρακτηρισμό ως «δελφίνος» στη γαλάζια παράταξη) πήρε αποστάσεις από τον πρωθυπουργό, τάχθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα διαφωνώντας με το timing της συζήτησης και «κάρφωσε» τον Κυρ. Μητσοτάκη, θυμίζοντας την παρουσία του στο σημείο αναγραφής των ονομάτων.

Επίσης, ο Ν. Δένδιας δεν έδωσε το «παρών» κατά τη διάρκεια συζήτησης της τροπολογίας, αν και αφορούσε το υπουργείο του (τη στιγμή, μάλιστα, που ο πρωθυπουργός ήταν εκεί για να την υπερασπιστεί). Περιορίστηκε μόνο να μεταβεί στη Βουλή την ημέρα της ψηφοφορίας, προσπαθώντας πάντως να μην κάνει αισθητή την παρουσία του. Όταν ρωτήθηκε σχετικά από τους δημοσιογράφους, αρνήθηκε να κάνει το όποιο σχόλιο.

Άξια αναφοράς ήταν και τα «καρφιά» του υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη κατά του Ν. Δένδια. Καταρχάς έριξε το μπαλάκι στον υπουργό Άμυνας λέγοντας «οι ευθύνες στον Δένδια. Ρωτήστε τον τι σκοπεύει να κάνει για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη», ενώ μιλώντας σε πηγαδάκι στη Βουλή φέρεται να είπε «η μόνη περίπτωση να μην μιλήσω εγώ σε δική μου τροπολογία είναι όχι μόνο να είμαι σε ΜΕΘ αλλά και σε κώμα».

Όσο για τον ίδιο τον πρωθυπουργό, αυτός προσπάθησε αλλά δεν μπόρεσε να κρύψει την αναστάτωσή του από τις ενέργειες Δένδια. Σχετικά με την απουσία Δένδια από τη Βουλή, ο Κυρ. Μητσοτάκης κατέφυγε στο αφήγημα πως άλλοι έξι υπουργοί δεν εμφανίστηκαν στη Βουλή και πρόσθεσε πως οι υπουργοί δεν είναι υποχρεωμένοι να παρίστανται: «λησμονώντας» ωστόσο ότι το υπ. Άμυνας εμπλέκεται στην τροπολογία.

Παράλληλα, ο Κυρ. Μητσοτάκης άφησε αιχμές κατά του Ν. Δένδια, λέγοντας ότι το υπουργείο Άμυνας έχει υποχρέωση να έρθει με μια πρόταση σχετικά με το θέμα, ενώ κούνησε το δάχτυλο στον υπουργό σχετικά με την επίκληση που έκανε σχετικά με την ανακοίνωσή του ΠτΔ, τονίζοντας ότι ο κ. Τασούλας πρέπει να μείνει εκτός της κουβέντας. Πάντως, η δήλωση του Κ. Τασούλα έχει προκαλέσει αμηχανία στη σχέση του Μαξίμου με τον ΠτΔ.

Επίσης, η υπόθεση με τον Άγνωστο Στρατιώτη οδήγησε τα άλλα κόμματα σε συσπείρωση, με σύσσωμη την αντιπολίτευση να κατακεραυνώνει τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Χαρακτηριστική είναι η κοινή συμπόρευση στην κατάθεση ενστάσεων αντισυνταγματικότητας για την τροπολογία.

Εξάλλου, οι κυβερνητικές μεθοδεύσεις προκάλεσαν την οργή των συγγενών θυμάτων του εγκλήματος στα Τέμπη. «Θέλουν να φύγει από τη μνήμη μας το έγκλημα των Τεμπών», δήλωσε η πρόεδρος του Συλλόγου Τεμπών Μαρία Καρυστιανού, σχολιάζοντας τη χουντική τροπολογία. «Μπορούν να ορίσουν οτιδήποτε, σημασία έχει τι λέει ο λαός», σχολίασε καυστικά ο Πάνος Ρούτσι, δίνοντας τη δική του απάντηση στον αντιδημοκρατικό κατήφορο πρωθυπουργού και κυβέρνησης.

Αμφότεροι (Μαρία Καρυστιανού και Πάνος Ρούτσι) έχουν υπογραμμίσει ότι θα ξαναγράψουν οι ίδιοι τα ονόματα των νεκρών παιδιών τους, σε περίπτωση που σβηστούν από τον χώρο μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη. «Θα γράψουμε τα ονόματα των παιδιών μας με το αίμα μας, μέχρι να στερέψει κι αυτό», έχει αναφέρει χαρακτηριστικά η Μαρία Καρυστιανού.

Δυναμική ήταν και η πρώτη αντίδραση της κοινωνίας, καθώς την ώρα που στην Ολομέλεια ο πρωθυπουργός έδινε ρεσιτάλ αλαζονείας και προκλητικότητας μέσα στο Κοινοβούλιο, εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώνονταν έξω από τη Βουλή, δίπλα στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.