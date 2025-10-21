Ενστάσεις αντισυνταγματικότητας από την αντιπολίτευση στην τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Έντονες είναι οι αντιδράσεις των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης για την ρεβανσιστική τροπολογία.

Οξυμένα αναμένεται να είναι τα πνεύματα σήμερα στη Βουλή, καθώς συζητείται η χουντικής φύσεως τροπολογία της κυβέρνησης για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν ένταση αντισυνταγματικότητας για την εν λόγω νομοθετική πρόβλεψη, κάτι το οποίο αναμένεται να πράξει η Νέα Αριστερά αλλά και η Πλεύση Ελευθερίας, όπως ανακοίνωσαν μέσω των κοινοβουλευτικών τους εκπροσώπων.

Τις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας αναμένεται να στηρίξει σύσσωμη η αντιπολίτευση.

Δείτε εδώ live την συζήτηση στη Βουλή:

«Βρισκόμαστε εδώ για να συζητήσουμε για μια κυβερνητική τροπολογία, αλλά δεν βλέπω κανένα κυβερνητικό στέλεχος για να την παρουσιάσει. κίνηση που είχε ως στόχο, από τον κ. Μητσοτάκη, να διασφαλίσει ότι δεν πρόκειται να ξανασυμβεί ποτέ μια αντίστοιχη ήττα της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτή που ήρθε από ένα ηθικό και λογικό αίτημα του πατέρα Ρούτσι. Είναι προφανές ότι αυτό το οποίο η Νέα Δημοκρατία κάνει είναι να χρησιμοποιήσει ψευτοδιλήμματα και να δημιουργήσει ζητήματα τα οποία θα τα απαντήσουμε ενδελεχώς σήμερα», δήλωσε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Παύλος Χρηστίδης.

Ο Νίκος Παππάς από τον ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε πως η τροπολογία «συνδέεται» με «την ήττα της κυβέρνησης από τον Πάνο Ρούτσι».

«Η κυβερνητική πρωτοβουλία δεν συνδέεται με το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, όπως επιχειρεί να παρουσιαστεί, αλλά με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και την πολιτική και ηθική συντριβή της κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η τροπολογία είναι καταφανώς αντισυνταγματική, επισημαίνοντας ότι παραβιάζει το άρθρο 11 για την ελευθερία των συναθροίσεων και το άρθρο 25 για την αρχή της αναλογικότητας. Και, βεβαίως, να υπενθυμίσω γιατί έχει ξεχειλίσει η υποκρισία τα τελευταία 24ωρα, κανένα καημό δεν έχετε για το μνημείο».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, η «προτεινόμενη ρύθμιση:

Παραβιάζει τον πυρήνα του συνταγματικού δικαιώματος της συνάθροισης,

Παραβιάζει την αρχή της σαφήνειας των ποινικών κανόνων,

Παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας.

Με βάση τα παραπάνω, η προτεινόμενη τροπολογία προσκρούει στις διατάξεις των άρθρων 11, 7 και 25 του Συντάγματος που κατοχυρώνουν τα δικαιώματα της συνάθροισης και της προσωπικής ελευθερίας/ασφάλειας αλλά και την αρχή της αναλογικότητας. Είναι αντισυνταγματική και απαράδεκτη!».

Στη 1 το μεσημέρι αναμένεται να πάρει το λόγο και ο πρωθυπουργός για να υποστηρίξει την ρεβανσιστική τροπολογία που είχε προαναγγείλει εδώ και περίπου 10 μέρες.

Με βάση την τροπολογία, απαγορεύεται η χρήση ή κατάληψη επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και ανάδειξης σημασίας του καθώς και οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου.

Η ευθύνη για τη φύλαξη και την προστασία του Μνημείου παραμένει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενώ η φροντίδα, η ανάδειξη και η συντήρησή του περνά στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Παράλληλα, απαγορεύεται η αλλοίωση του χώρου και οποιαδήποτε δημόσια συνάθροιση. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης έως ένα έτος ή με χρηματική ποινή.

→ Διαβάστε αναλυτικά την επίμαχη τροπολογία εδώ.