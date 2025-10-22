Δίχασε ακόμα και το κόμμα του

Μπούμερανγκ γύρισε στον πρωθυπουργό η καινοφανής -και διπλά εκδικητική κατά την ανάγνωση της αντιπολίτευσης- ρύθμιση για το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη, καθώς φαίνεται να οδηγεί ξεκάθαρα σε σοβαρή ενδοκυβερνητική ρήξη. Αφού την ίδια ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης στήριζε σθεναρά στην Ολομέλεια την επίμαχη τροπολογία, ο Νίκος Δένδιας, ηχηρά απών από τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή, διαχώριζε τη θέση του από τη γραμμή του Μαξίμου δηλώνοντας ότι δεν προτίθεται να εμπλέξει τον στρατό σε ασκήσεις «πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας».

Ο υπουργός Αμυνας, που είχε διαφοροποιηθεί ανοικτά στην υπόθεση του Πάνου Ρούτσι, έβαλε μεν την υπογραφή του στο κείμενο ως συναρμόδιος (για τη φροντίδα και τη συντήρηση του μνημείου) αλλά έδωσε το στίγμα του με γραπτή τοποθέτηση κι ενώ βρισκόταν απέναντι από τη Βουλή - και συγκεκριμένα σε εκδήλωση του ΓΕΣ σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Επαναλαμβάνοντας πως το μνημείο αποτελεί χώρο ενότητας και ομοψυχίας, ο κ. Δένδιας τόνισε στη δήλωσή του πως «δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο έκφρασης πολιτικών επιδιώξεων», ενώ επικαλούμενος στη συνέχεια τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας, υπερθεμάτισε πως «ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το πώς θέλουμε να είναι το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη είναι να το αποστειρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, ως διαχρονικό σύμβολο των Εθνικών Αγώνων».

«Μετά την τραγωδία των Τεμπών, ο χώρος μπροστά από το Μνημείο συνδέθηκε με το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για απόδοση δικαιοσύνης» σημείωσε, υπενθυμίζοντας με νόημα την υπόκλιση του πρωθυπουργού στα ονόματα των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας (μετά την τελετή της ορκωμοσίας του ΠτΔ) και κατέληξε διευκρινίζοντας ότι:

«Το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη ενώνει τους Ελληνες νυν και αεί. Το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας και οι Ενοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας. Στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε. Ο σεβασμός στους νεκρούς των εθνικών αγώνων και στην ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας».

Η δήλωση Δένδια έπεσε σαν βόμβα στην αίθουσα της Ολομέλειας εκθέτοντας ανεπανόρθωτα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την ώρα που εκείνος αποχωρούσε από τη συζήτηση. «Εκδηλώθηκε η οξύτατη διαφοροποίηση του υπουργού Αμυνας και το έβαλε στα πόδια σαν λαγός!» σχολίασε ο Σωκράτης Φάμελλος που έπαιρνε εκείνη τη στιγμή τον λόγο, καλώντας επιτακτικά τον υπουργό Αμυνας στη Βουλή. «Να έρθει να μας πει αν υπάρχει πλειοψηφία...» προκάλεσε τους κυβερνητικούς, την ώρα που ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ., Νότης Μηταράκης, επιχειρούσε με υπεκφυγές να τα «μπαλώσει».

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς επέλεξε να αντιπαρατεθεί αυτοπροσώπως με την αντιπολίτευση για την τροπολογία που, θέλοντας με πρόφαση την προστασία του ιστορικού μνημείου να απομακρύνει τις διαδηλώσεις από την πρόσοψη της Βουλής, αντιμετώπισε βαρύ κατηγορητήριο και χωρίς κανένα ελαφρυντικό από τους πολιτικούς αρχηγούς μετά τη νέα εστία πόλωσης που προκάλεσε το Μαξίμου.

Πέρα από τη σκληρή κριτική για τις προφανείς σκοπιμότητες της νομοθετικής πρωτοβουλίας (αλλαγή ατζέντας από τα καυτά θέματα της επικαιρότητας - συσπείρωση του ακροδεξιού ακροατηρίου - ρεβάνς προς Δένδια για την υπόθεση Ρούτσι), οι πολιτικοί του αντίπαλοι υπογράμμισαν τις «εκδικητικές» τάσεις και την απώλεια κάθε έννοιας ψυχραιμίας από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη ενέργεια ισχυρή ένδειξη φόβου μπροστά στη διαμαρτυρία ως πολιτική πράξη και στη συλλογική έκφραση οργής. Επιπλέον κατήγγειλαν την κυβέρνηση «του εγκλήματος των Τεμπών, των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ» για απόλυτη υποκρισία καθώς, όπως υποστήριξαν, το Μαξίμου φτάνει στο σημείο να εργαλειοποιεί ακόμη και τα ιστορικά μνημεία προκειμένου να οχυρωθεί στην εξουσία, πυροδοτώντας αχρείαστες εντάσεις με ακραίους τακτικισμούς για ίδιον όφελος και μόνον. Σημειώνεται πως όσα ερωτήματα και αν τέθηκαν για τον πραγματικό λόγο που η κυβέρνηση «παίζει με τα σπίρτα» στην τρέχουσα πολιτική και κοινωνική συγκυρία, παρέμειναν αναπάντητα.

«Εθνική ευθύνη»

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε την τροπολογία ως ρύθμιση «εθνικής ευθύνης» και «δημοκρατικής ευαισθησίας» που αφορά, όπως είπε, τους κανόνες μιας οργανωμένης πολιτείας και αποσκοπεί στην ομαλοποίηση της δημόσιας ζωής. Δήλωσε πως δεν επρόκειτο για «εύκολη απόφαση» αλλά απαραίτητη επιλογή για έναν ιερό χώρο, που «δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση, σε κανένα κόμμα, σε καμία οργάνωση και σε κανένα πρόσωπο» και που επί δεκαετίες ήταν όμηρος ενός θολού τοπίου αρμοδιοτήτων. «Μετατράπηκε σε σκηνικό κάθε είδους διαμαρτυρίας και κάθε είδους κομματικής εκμετάλλευσης...», πρόσθεσε, «καρφώνοντας» ειδικότερα την Πλεύση Ελευθερίας.

Επιτέθηκε συλλήβδην στις πτέρυγες καταλογίζοντας στην ουσία επαναστατική γυμναστική, κατηγόρησε εκ νέου το ΠΑΣΟΚ πως έγινε «ουρά» της Ζωής Κωνσταντοπούλου, μίλησε για «events συλλογικοτήτων», ενώ παραδίδοντας μαθήματα διεκδίκησης και στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, τόνισε ότι ο «ακτιβισμός» δεν υπηρετεί τα αιτήματά τους. «Ακουσα ότι η κυβέρνηση υπέστη ήττα στην περίπτωση του κ. Ρούτσι» είπε, επαναλαμβάνοντας ότι αντιθέτως η κυβέρνηση συμπάσχει με τους γονείς που ζητούν την αλήθεια για τον θάνατο των παιδιών τους. «Σεβόμαστε τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης και εκφράζουμε την ικανοποίησή μας που έδωσε λύση» είπε, ενώ την ίδια στιγμή διερωτήθηκε: «Τα αιτήματα έγιναν δεκτά, οι εκταφές έγιναν;».

Στη δευτερολογία του ήρθε σε ευθεία αντιπαράθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, στον οποίο και καταλόγισε αμηχανία, «τρικυμία εν κρανίω» μάλιστα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν έβγαλε νόημα από την τοποθέτησή του. Οταν δε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τον προκάλεσε από τα έδρανα της πτέρυγας «πού είναι ο κ. Δένδιας;» απάντησε λακωνικά και εκνευρισμένος «υπέγραψε την τροπολογία». Εστρεψε τα βέλη του και στον δήμαρχο της Αθήνας Χάρη Δούκα, ισχυριζόμενος πως στις συγκεντρώσεις για τα Τέμπη βρήκε την ευκαιρία για πολιτικό παιχνίδι, «ίσως για να γίνει αρχηγός της Κεντροαριστεράς», ενώ δεν κρατήθηκε να μην αναφερθεί στον προκάτοχό του, με αφορμή και την ηχηρή χθεσινή παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα. «Το ποιος έχει αγωνία...», απάντησε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ που τον διέκοπτε ρωτώντας επίσης για την απουσία του υπουργού Αμυνας. Αναφερόμενος στη συνέχεια στον «δραπέτη της Βουλής που έφυγε από το κοινοβούλιο και τώρα κάνει πολιτική με αναρτήσεις!».

Καλώντας τον πρωθυπουργό να σταματήσει να διχάζει τους πολίτες και υπενθυμίζοντας το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατήγγειλε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πως το μόνο που κάνει είναι να παίζει εσωκομματικά παιχνίδια γεμίζοντας με τοξικότητα τον δημόσιο διάλογο. «Ενώ δεν υπάρχει καμία ουσιώδης αλλαγή, μας ασκείτε κριτική γιατί δεν ψηφίζουμε την τροπολογία. Ξέρετε τι θα μείνει από τη σημερινή νομοθετική πρωτοβουλία; Οτι απλά θα καθαρίζουν το μνημείο εργολάβοι. Εσείς το μόνο που θέλετε είναι να τραβήξετε το αυτί του κ. Δένδια και θέλετε να σύρετε την αντιπολίτευση στα εσωκομματικά σας παιχνίδια!» είπε και συνέχισε: «Ρωτήστε τον κ. Γεωργιάδη γι’ αυτά που είπε για τον Δένδια. Η κ. Μπακογιάννη μίλησε για “κεράκια από το ΙΚΕΑ”. Ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε “γιατί να ανοίγουμε πόλεμο και διαμάχες χωρίς λόγο”. Υπάρχει κοινή γραμμή;» διερωτήθηκε.

«Το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη νόμων αλλά η ανεπάρκειά σας» σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και κλιμάκωσε απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Είστε ένας διχαστικός πρωθυπουργός με το βλέμμα στο “διαίρει και βασίλευε”, παίρνετε άριστα στο παρασκήνιο και μηδέν στο προσκήνιο! Αντί να συζητάμε τα μεγάλα και τα ουσιαστικά, κάποιοι προσπαθούν να βρουν όχημα μικροπολιτικής διαχείρισης. Εσείς εργαλειοποιείτε το μνημείο, ψαρεύοντας ταυτόχρονα ψηφαλάκια στην Ακροδεξιά. Αυτή είναι η ηθική σας υπόσταση, τέτοια υποκρισία, τέτοιος φαρισαϊσμός! Είστε ικανοί στον βωμό του πολιτικού σας αφηγήματος να εργαλειοποιήσετε τα πάντα, και ζωντανούς και νεκρούς και θεσμούς και μνημεία...».

Παρά την κατακραυγή -εντός και εκτός Βουλής-, τις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας που κατατέθηκαν από τις πτέρυγες του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., της Νέας Αριστεράς και της Πλεύσης Ελευθερίας και το αμείλικτο σφυροκόπημα από όλες τις πτέρυγες, η τροπολογία πέρασε σε ονομαστική ψηφοφορία (που ζήτησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης), η οποία προγραμματίστηκε για σήμερα το πρωί και αναμένεται να εγκριθεί από την πλειοψηφία - χωρίς ούτε καν τη σύμφωνη γνώμη της Νίκης του Δ. Νατσιού.

Τότε και τώρα EUROKINISSI Την επομένη της εκλογής του στη ηγεσία της Ν.Δ. (Ιανουάριος 2016) ο Κ. Μητσοτάκης εφόρμησε προς την εξουσία ζητώντας την παραίτηση της κυβέρνησης Τσίπρα και την προσφυγή στις κάλπες. Την ίδια χρονιά, με τους ίδιους στόχους, εμφανίστηκε ένα κύμα «γαλάζιων» συγκεντρώσεων-διαδηλώσεων στο Σύνταγμα υπό τον τίτλο «Παραιτηθείτε», το οποίο συχνά κατέληγε σε ποδοπάτημα του μνημείου του Αγνωστου Στρατιώτη. Αλλά αυτό δεν ενοχλούσε τον σημερινό πρωθυπουργό

Βουλή: αρχηγοί

Φάμελλος: Αδίστακτος ψεύτης

Κάλεσμα στους πολίτες, να διαδηλώσουν χθες και να διαδηλώνουν κάθε εβδομάδα στο σημείο που ήταν η καρέκλα του Πάνου Ρούτσι, έκανε ο Σωκράτης Φάμελλος για να ακυρωθεί στην πράξη η κατάπτυστη τροπολογία της κυβέρνησης για το μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. άσκησε σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό, τον αποκάλεσε «αδίστακτο ψεύτη», προσθέτοντας ότι το έβαλε στα πόδια σαν τον λαγό γιατί δεν αντέχει να πει ότι δεν υπάρχει κυβερνητική πλειοψηφία, και κάλεσε τον κ. Δένδια να έρθει στην Ολομέλεια. Για την επίμαχη τροπολογία είπε ότι δεν πρόκειται να εφαρμοστεί και απέδωσε τη δημιουργία της στα εσωτερικά προβλήματα της Νέας Δημοκρατίας και στην ανάγκη του πρωθυπουργού να απευθυνθεί στο ακροδεξιό ακροατήριο.

«Η τροπολογία σας είναι μέρος μιας οργανωμένης προσπάθειας να πατάξετε τις ενοχλητικές για σας διαμαρτυρίες», είπε ο κ. Φάμελλος. «Δεν κινδυνεύει κανένα μνημείο από το συνταγματικό δικαίωμα της συνάθροισης και της ελεύθερης έκφρασης. Η μόνη βεβήλωση σε μνήμη νεκρών που θυμάμαι πρόσφατα ήταν το μπάζωμα στα Τέμπη, έργο Τριαντόπουλου με εντολή Μητσοτάκη».

Κουτσούμπας: Πρόβλημά σας ο... λαός

Προτάσσοντας την ουσία, την περιστολή δηλαδή των κινητοποιήσεων, ο Δημήτρης Κουτσούμπας χαρακτήρισε «πρόφαση» την προστασία του μνημείου του Αγνωστου Στρατιώτη, καταγγέλλοντας την ίδια την κυβέρνηση πως το προσβάλλει προκειμένου να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της. «Το πρόβλημά σας είναι η λαϊκή διαμαρτυρία, όπως εκφράστηκε και στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι. Αυτό που σας ενοχλεί δεν είναι οι μπογιές και τα καντηλάκια, αυτό που σας ενοχλεί είναι ότι δεν είναι μπογιές, είναι τα ονόματα των νεκρών παιδιών μας και δεν είναι καντηλάκια, είναι η λάμψη του αγώνα που παραμένει άσβεστη και κρατά το θέμα ψηλά αχρηστεύοντας κάθε μηχανισμό συγκάλυψης που στήνετε...» είπε. Επαναλαμβάνοντας το προφανές, τον λόγο δηλαδή που γίνονται οι διαδηλώσεις μπροστά στη Βουλή, ο γ.γ. του ΚΚΕ διερωτήθηκε πού επιτρέπεται να κινητοποιούνται οι πολίτες. «Τι τους λέτε, να πάρουν τα όρη και τα βουνά; Οι διαδηλώσεις, ξέρετε, δεν είναι συναυλίες ούτε ποδοσφαιρικοί αγώνες για να βρεθεί απλά ένα μέρος που να χωράει το πλήθος...». Ο ίδιος υποστήριξε πως οι διαδηλώσεις δεν πλήττουν την αξία του μνημείου γιατί «δεν είναι δυνατόν ένα μνημείο που τιμά εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα να προσβάλλεται απο έναν λαό που παλεύει για ένα καλύτερο αύριο», υπογράμμισε την «προβληματική» εμπλοκή του υπουργείου Αμυνας υποστηρίζοντας πως ανοίγει επικίνδυνους δρόμους, ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητα πως η επίμαχη τροπολογία θα μείνει στα χαρτιά.

Χαρίτσης: Επαίσχυντη ρύθμιση

«Αποσύρετε την τροπολογία, αλλιώς τολμήστε να την εφαρμόσετε!» προκάλεσε την κυβέρνηση ο Αλέξης Χαρίτσης, προειδοποιώντας το Μαξίμου πως η «επαίσχυντη» ρύθμιση δεν μπορεί να σταθεί γιατί θα ακυρωθεί από την ίδια την κοινωνία. «Δεν υπάρχει έθνος χωρίς λαό και δημοκρατία χωρίς διαμαρτυρία» πρόσθεσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, υποστηρίζοντας ότι η τροπολογία δεν αφορά κανένα μνημείο - αφορά την ποινικοποίηση κάθε διαμαρτυρίας. «Αυτό που δεν άντεξε ο κ. Μητσοτάκης ήταν η συγκλονιστική διαμαρτυρία του Π. Ρούτσι, που με την παρουσία του μπροστά στη Βουλή μετέφερε τη μνήμη των Τεμπών που είναι ανυπόφορη για την εξουσία του. Πίστεψε ότι θα καθάριζε εύκολα με ένα “λάθος” του σταθμάρχη, αλλά δεν υπολόγισε καλά την ελληνική κοινωνία». Ο κ. Χαρίτσης ισχυρίστηκε πως πρόκειται για άλλη μια επίδειξη ισχύος της Δεξιάς, που δείχνει ωστόσο φόβο και αδυναμία, και πως η καταστολή έχει γίνει κυβερνητική μέθοδος. «Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης εκδικείται γιατί φοβάται τη δημόσια οργή» είπε.

Κωνσταντοπούλου: Ζήτημα αρχών

Εγείροντας ζητήματα «ήθους, ψυχής, ακεραιότητας και αρχών» η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δήλωσε επίσης ότι η τροπολογία θα καταργηθεί στην πράξη, λέγοντας πως αυτό επιβάλλεται από το δημοκρατικό καθήκον. «Το Σύνταγμα το προασπίζουν οι πολίτες και όχι οι εξουσίες. Μόνο η κυβέρνηση ενοχλείται γιατί θυμάται το έγκλημα των Τεμπών και τις ευθύνες της» είπε η κ. Κωνσταντοπούλου, καταγγέλλοντας τον πρωθυπουργό ότι προσπαθεί να κρατηθεί με κάθε τρόπο στην εξουσία. Η ίδια υπογράμμισε την ηχηρή απουσία των κυβερνητικών στελεχών από την αίθουσα της Ολομέλειας μέχρι την προσέλευση του πρωθυπουργού στη συζήτηση, ενώ δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει σε αντιδιαστολή τις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη, «της αδελφής του πρωθυπουργού και όχι “αθώας του αίματος”», αλλά και του Γιώργου Φλωρίδη, «προεξάρχοντος των κυβερνητικών παρεμβάσεων στη δικαστική εξουσία».