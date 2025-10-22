Νόμος του κράτους η χουντική (ν)τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ολοκλήρωσαν την αντιδημοκρατική παρέμβασή τους για τον Άγνωστο Στρατιώτη – την οποία ξεκίνησε ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης– υπερψηφίζοντας τη εκτρωματική τροπολογία στη Βουλή.
Με ψήφους 159 υπέρ λοιπόν (υπήρξαν 134 κατά, σε σύνολο 293 βουλευτών που ψήφισαν), είναι πλέον νόμος του κράτους η απαγόρευση κάθε δραστηριότητας και οι συναθροίσεις στο μνημείο και στον περιβάλλοντα χώρο ώς τη Βασιλίσσης Αμαλίας. Όσοι παραβιάζουν την απαγόρευση θα τιμωρούνται με έναν χρόνο φυλάκιση ή με χρηματική ποινή. Πρόκειται για ξεκάθαρα αντισυνταγματική διάταξη και για θέσπιση ενός ιδιώνυμου αδικήματος.
Όλα αυτά παρά τη γενική κατακραυγή των κομμάτων της αντιπολίτευσης, της οργής των συγγενών θυμάτων στα Τέμπη, αλλά και την αποδοκιμασία της πλειονότητας της κοινωνίας.
Περισσότερα σε λίγο...
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας