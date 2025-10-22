Αθήνα, 21°C
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου, 2025
agnostos stratiotis
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Νόμος του κράτους η χουντική (ν)τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

ΒΟΥΛΗ
efsyn.gr
Με ψήφους της κυβερνητικής παράταξης και παρά τις αντιδράσεις, «πέρασε» η ξεκάθαρα αντισυνταγματική διάταξη.

Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ολοκλήρωσαν την αντιδημοκρατική παρέμβασή τους για τον Άγνωστο Στρατιώτη – την οποία ξεκίνησε ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης– υπερψηφίζοντας τη εκτρωματική τροπολογία στη Βουλή. 

Με ψήφους 159 υπέρ λοιπόν (υπήρξαν 134 κατά, σε σύνολο 293 βουλευτών που ψήφισαν), είναι πλέον νόμος του κράτους η απαγόρευση κάθε δραστηριότητας και οι συναθροίσεις στο μνημείο και στον περιβάλλοντα χώρο ώς τη Βασιλίσσης Αμαλίας. Όσοι παραβιάζουν την απαγόρευση θα τιμωρούνται με έναν χρόνο φυλάκιση ή με χρηματική ποινή. Πρόκειται για ξεκάθαρα αντισυνταγματική διάταξη και για θέσπιση ενός ιδιώνυμου αδικήματος.

Όλα αυτά παρά τη γενική κατακραυγή των κομμάτων της αντιπολίτευσης, της οργής των συγγενών θυμάτων στα Τέμπη, αλλά και την αποδοκιμασία της πλειονότητας της κοινωνίας. 


Περισσότερα σε λίγο...

