Στον δρόμο καταργείται η χουντική τροπολογία, εκατοντάδες έξω από τη Βουλή

Την ώρα που στην Ολομέλεια ο πρωθυπουργός έδινε ρεσιτάλ αλαζονείας και προκλητικότητας, εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώνονταν έξω από τη Βουλή, δίπλα στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.
Ενάντια στη χουντική τροπολογία της κυβέρνησης και στην καθύβριση των λαϊκών κινητοποιήσεων, οι διαμαρτυρόμενοι έστειλαν μήνυμα αντίστασης και αλληλεγγύης στον αγώνα του Πάνου Ρούτσι - ο οποίος χλευάζεται συστηματικά από το Μέγαρο Μαξίμου.
«Θα καταργηθεί στην πράξη» η κατάπτυστη τροπολογία, δηλώνουν οι πολίτες στο Σύνταγμα. Βουλευτές και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, της Νέας Αριστεράς και του Κινήματος Δημοκρατίας είναι παρόντα στη συγκέντρωση, στο πλευρό των διαδηλωτών.
«Ο Πάνος Ρούτσι έδειξε τον δρόμο, μέσα από τους αγώνες θα πάρουμε οξυγόνο»
«Στον δρόμο θα σπάσει η τροπολογία, με όπλο τους αγώνες ελεύθερη η πλατεία»
Με βάση την πρόταση, θα απαγορεύεται η χρήση ή κατάληψη επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του μνημείου και ανάδειξης σημασίας του, καθώς και οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου. Η ευθύνη για τη φύλαξη και την προστασία του μνημείου θα παραμείνει στο υπουργείο Προστασίας Πολίτη, ενώ η φροντίδα, η ανάδειξη και η συντήρησή του περνά στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Παράλληλα, θα απαγορεύεται η αλλοίωση του χώρου και οποιαδήποτε δημόσια συνάθροιση. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης έως ένα έτος ή με χρηματική ποινή.
Η Επιτροπή Αλληλεγγύης, τονίζει σε κάλεσμά της πως «μετά τη νίκη του απεργού πείνας Π. Ρούτσι, η κυβέρνηση "δολοφονεί" τις δημοκρατικές ελευθερίες». Ενώ, καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 19.00 το απόγευμα στο Σύνταγμα, καθώς «Δεν υπάρχει ειρήνη, χωρίς δικαιοσύνη - το Σύνταγμα με αγώνες ελεύθερο θα μείνει».
