Καρφιά Μητσοτάκη σε Δένδια και αισχρές προσβολές προς τους συγγενείς των θυμάτων Τεμπών

«Υπάρχει μνημείο για τα θύματα των Τέμπων στην Τεχνόπολη, γιατί δεν πήγαν εκεί;» • «Δεν μας αρέσει η εικόνα αυτή στον Άγνωστο Στρατιώτη» • «Υποχρέωση του υπουργείου Αμύνης να φέρει μια πρόταση για το μνημείο» • «Μίλησα με τον Δένδια και δεν έφερε αντίρρηση για την τροπολογία» • Αναλυτικά τι ανέφερε ο πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον Άρη Πορτοσάλτε.

Αμετανόητα προκλητικός και προσβλητικός απέναντι στους γονείς των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών εμφανίστηκε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και τον Άρη Πορτοσάλτε ο πρωθυπουργός, ενώ με στρεψοδικίες και εμφυλιοπολεμικά επιχειρήματα επιχείρησε να δικαιολογήσει τη χουντική τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη χωρίς βέβαια να παραλείψει να αφήσει αιχμές προς τον υπουργό Αμύνης, Νίκο Δένδια, ο οποίος χθες επέλεξε τη διγλωσσία ως στάση.

Ερωτηθείς για την επίμαχη τροπολογία που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως πρόκειται για μια αυτονόητη διάταξη, καθώς αποτελεί ένας χώρος εθνικής μνήμης, και επικαλούμενος τις καθημερινές και μαζικές διαδηλώσεις του τελευταίου διαστήματος επισήμανε πως «δεν θα γίνονταν πουθενά αλλού αυτά.... πρόκειται για ελληνική ιδιαιτερότητα....αλλού τα προστατεύουν τα μνημεία οι ίδιοι οι πολίτες».

Βέβαια, δεν μπόρεσε να κρύψει το μένος του για την Αριστέρα και τους κινηματικούς αγώνες του, αναδεικνύοντας μια ακόμη όψη της σκέψης του για την χουντική τροπολογία, καθώς ανέφερε πως «η αριστερά είχε οικοιοποιηθεί τον δημόσιο χώρο λόγω μια υποτιθέμενης ιδεολογικής ανωτερότητας».

Στην συνέχεια με ωμή κυνικότητα ανέφερε «δεν μας αρέσει αυτή η εικόνα που βλέπουμε σήμερα... κάναμε κάτι με το οποίο συμφωνεί η σιωπηρή πλειοψηφία του ελληνικού λαού», αποκαλύπτοντας επί της ουσίας την ενόχλησή του για τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι αλλά και του συνόλου των συγγενών των θυμάτων.

Παράλληλα, έκανε λόγο για εργαλειοποίηση των γονέων από τους πολιτικούς, υποτιμώντας εν ολίγοις τον αγώνα που δίνουν οι συγγενείς για δικαίωση παρουσιάζοντάς τους ως έρμαια τρίτων προσώπων.

Επεκτείνοντας την σκέψη του αναπαρήγαγε τις προσβολές προς τους γονείς καθώς τόνισε πως «η εργαλειοποίηση των γονέων εντάσσεται στην ευρύτερη συνομωσία του ξυλολίου», ενώ μάλιστα επισήμανε πως θα αναλάβει την ευθύνη ως πρωθυπουργός για το εν λόγω θέμα καθώς «αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχε παράνομο φορτίο».

Τέλος, προχώρησε σε μια αδιανόητη δήλωση, καθώς τόνισε πως «υπάρχει μνημείο για τα θύματα των Τεμπών στην Τεχνόπολη, γιατί δεν πήγαν εκεί;».

Επέστρεψε το μπαλάκι στον Δένδια

Συνέχεια στο «πινγκ πονγκ» με τον Δένδια έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την «αινιγματική» στάση του υπουργού Αμύνης για το θέμα του Αγνώστου Στρατιώτη.

Ο πρωθυπουργός, αφού σημείωσε πως επικοινώνησε με τον κ. Δένδια και δεν έφερε αντίρρηση για την τροπολογία, ανέφερε πως το υπουργείο έχει υποχρέωση να έρθει με μια πρόταση σχετικά με το θέμα.

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να κουνήσει το δάχτυλο στον Δένδια σχετικά με την επίκληση που έκανε χθες στην ανακοίνωσή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, σημειώνοντας πως ο κ. Τασούλας πρέπει να μείνει εκτός της κουβέντας.

Σχετικά με την απουσία του από τη Βουλή, η αμηχανία του πρωθυπουργού ήταν εμφανής προσπαθώντας να ακροβατίσει μεταξύ «μαλώματος» και κατευνασμό των πνευμάτων, παρατηρώντας πως και άλλοι έξι υπουργοί δεν εμφανίστηκαν στη Βουλή, προσθέτονας πως οι υπουργοί δεν είναι υποχρεωμένοι να παρίστανται.

Ερωτηθείς σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε πως τον εντυπωσίασε η παραίτηση Τσίπρα, υπογραμμίζοντας πως δεν θα σχολιάσει τις αναρτήσεις του, ενώ τόνισε πως αντίπαλός του είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης.