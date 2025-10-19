Ο πρωθυπουργός βαφτίζει το 13ωρο «fake news της αντιπολίτευσης»

«Απαιτείται υποχρεωτικά η συναίνεση του εργαζομένου», τονίζει ο Κ. Μητσοτάκης και χαρακτηρίζει «fake news» την γενικευμένη επιβολή του 13ωρου, ζώντας σε μια άλλη πραγματικότητα όπου δεν υπάρχει εργοδοτική αυθαιρεσία.

Διαστρέβλωση της πραγματικότητας περιλαμβάνει το κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού, αυτή τη φορά εστιάζοντας στο αντεργατικό νομοσχέδιο που πέρασε η κυβέρνησή του, το οποίο αποτελεί ταφόπλακα στο κεκτημένο δικαίωμα για 8ωρη - 5νθήμερη εργασία.

Ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι στην ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης «υμνεί» το ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο εν λόγω νομοσχέδιο, ενώ κάνει και θετική αναφορά στη ΓΣΕΕ.

Όσον αφορά στο νομοσχέδιο Κεραμέως, αυτό προβλέπει ότι η εργασία σε έναν εργοδότη μπορεί να φτάσει έως και τις 13 ώρες ημερησίως.

Μάλιστα, ψηφίστηκε εν μέσω τεράστιων προβλημάτων ακρίβειας, πληθωρισμού, υψηλότατων ενοικίων και λογαριασμού ενέργειας, και δύο μαζικών απεργιών των εργαζομένων που αντιτίθενται στις πολιτικές της ΝΔ, με τον μισθό να μη φτάνει ούτε μέχρι τα μισά του μήνα, αλλά και τον προσωπικό χρόνο τους που βλέπουν να μειώνεται κι άλλο.

Η κυβέρνηση συνεχίζει να βαφτίζει «δικαίωμα του εργαζομένου» το 13ωρο, ζώντας σε μια άλλη πραγματικότητα όπου καμία εργοδοτική αυθαιρεσία δεν υπάρχει.

«Διακινήθηκαν πολλές ψευδείς φήμες για το νομοσχέδιο αυτό από την αντιπολίτευση» υποστήριξε ο πρωθυπουργός, «αλλά θα σας δώσω ένα και μόνο στοιχείο που επιβεβαιώνει τον ευεργετικό του χαρακτήρα: από τα περίπου 100 άρθρα του νομοσχεδίου, μια διευρυμένη πλειοψηφία βουλευτών κομμάτων και της αντιπολίτευσης υπερψήφισε τουλάχιστον τα μισά άρθρα. Μόνο το ΠΑΣΟΚ ψήφισε “παρών” και “ναι” σε 70 από τα περίπου 100 άρθρα του. Συναινεί, δηλαδή, επί της ουσίας ότι κατά τα δύο τρίτα του ο νέος νόμος ωφελεί τους εργαζόμενους και την αγορά εργασίας. Και πράγματι, αυτό κάνει, δίνοντας περισσότερες επιλογές στους εργαζόμενους και ενισχύοντας την ισορροπία ανάμεσα στην ευελιξία και την ασφάλεια», σημείωσε.

Πρόσθεσε, ότι «το πιο κραυγαλέο εκ των fake news της αντιπολίτευσης γι’ αυτό το νομοσχέδιο, ήταν η δήθεν γενικευμένη επιβολή 13ωρης εργασίας».

Την ίδια ώρα ωστόσο, όχι μόνο η αντιπολίτευση, αλλά και διεθνή ΜΜΕ κρεμούν στα μανταλάκια την κυβέρνηση. Ενδεικτικά, ρεπορτάζ από BBC, Reuters, Euractiv, Politico, Le Monde μέχρι και τηλεοπτικός σταθμός στη Μιανμάρ μετέδωσαν την είδηση της νομιμοποίησης της 13ωρης εργασίας.

«Ειπώθηκε πολλές φορές ότι πρόκειται για ρύθμιση που ισχύει ήδη όταν η εργασία παρέχεται σε δύο εργοδότες και τώρα επεκτείνεται ως δυνατότητα όταν παρέχεται και σε έναν εργοδότη. Επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση και υπάρχουν συγκεκριμένα όρια, δηλαδή το πολύ έως τρεις ημέρες τον μήνα, απαιτείται υποχρεωτικά η συναίνεση του εργαζόμενου για να εργαστεί υπερωριακά και η άρνησή του δεν μπορεί να οδηγήσει σε απόλυση. Μάλιστα, ο εργοδότης υποχρεούται να αποδείξει -ακόμα και στο μέλλον- ότι τυχόν απόλυση εργαζομένου δεν σχετίζεται με την άρνησή του για παροχή υπερωριακής απασχόλησης. Η συγκεκριμένη ρύθμιση προβλέπεται στην εργασιακή νομοθεσία και άλλων ευρωπαϊκών χωρών και ενισχύθηκε περαιτέρω κατόπιν πρότασης της ΓΣΕΕ. Μία από τις τουλάχιστον 45 προτάσεις των κοινωνικών εταίρων που ενσωματώθηκαν στο νομοσχέδιο» πρόσθεσε.