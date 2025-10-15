Κωφεύει στις αντιδράσεις και ψηφίζει μόνη της το 13ωρο η Ν.Δ.

Γυρνώντας την πλάτη στα κόμματα της αντιπολίτευσης που μέχρι την τελευταία στιγμή ζητούσαν από την κυβέρνηση να οπισθοχωρήσει, η πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας, περίκλειστη από τις αντιδράσεις και τις κινητοποιήσεις, ψηφίζει μόνη της αύριο το πρωί την καθιέρωση του 13ωρου στον ίδιο εργοδότη.

Κόντρα στη σκληρή γλώσσα των πολιτικών αρχηγών που τοποθετήθηκαν στην κρίσιμη συζήτηση στην Ολομέλεια (συνεχίζεται μέχρι αργά απόψε), καταγγέλλοντας για άλλη μια φορά το Μαξίμου πως απορρυθμίζει έτι περαιτέρω κάθε έννοια ατομικού και συλλογικού δικαιώματος, με «δωράκια» στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, η Νίκη Κεραμέως -που κατηγορήθηκε για άλλη μια φορά για αμετροέπεια έως και αλαζονεία- υπεραμύνθηκε σθεναρά του νομοσχεδίου της ζητώντας μάλιστα η ίδια ονομαστική ψηφοφορία για τις όποιες ευνοϊκές διατάξεις, αντιπαραθετικά προς τις πτέρυγες που είχαν προηγηθεί με αντίστοιχο αίτημα για τα επίδικα.

«Αναδιανομή πλούτου»

Σαρκάζοντας τον τίτλο του νομοσχεδίου, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε πως ακούγεται στα αυτιά του κάθε εργαζόμενου ως το πιο σύντομο ανέκδοτο. «Τίποτα πιο άδικο δεν έχει παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια...» σχολίασε. Αν ήσαστε ειλικρινείς, θα έπρεπε να το είχατε τιτλοφορήσει φτηνή εργασία για τους πολλούς», είπε, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως καθιστά την εργασιακή επισφάλεια κανόνα, συνταράσσοντας την ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εκτίμησε πως οι συγκεκριμένες αποφάσεις αποτελούν ακόμη έναν κρίκο μιας αλυσίδας μεθοδικής αποδόμησης των εργασιακών δικαιωμάτων και πως το 13ωρο δεν είναι παρά η κορυφή του παγόβουνου. «Κάθε ήσσονος σημασίας αλλαγή σήμερα γίνεται προηγούμενο της επόμενης απορρύθμισης και σιγά σιγά ξηλώνεται το πουλόβερ, νήμα νήμα, διάταξη διάταξη...» είπε.

Ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι, μετά τα μνημόνια κι ενώ η κοινωνία έλπιζε σε καλύτερη ζωή, συντελείται στη χώρα μας η μεγαλύτερη αναδιανομή πλούτου εις βάρος των πολλών και προς όφελος των λίγων. «Το επίπεδο των μισθών είναι το δεύτερο χαμηλότερο στην Ευρώπη, ενώ το μερίδιο των κερδών των επιχειρήσεων είναι το τρίτο υψηλότερο! Αυτό το καμπανάκι δεν το ακούτε;

»Εχουμε μια ανάπτυξη-βούτυρο στο ψωμί των ολιγοπωλίων, σε βάρος χιλιάδων ανθρώπων και οικογενειών που δεν βλέπουν οφέλη στην καθημερινότητά τους. Αυτό το μοντέλο είναι άδικο κοινωνικά και δεν έρχεται με φυσικό νόμο, είναι αλληλουχία πολιτικών επιλογών της Ν.Δ. που έχουμε την υποχρέωση να σταματήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα γιατί με την κυβέρνηση αυτή θα χειροτερεύει συνέχεια η ζωή του ελληνικού λαού».

Παρουσιάζοντας την τροπολογία που κατέθεσε εκ νέου η πτέρυγα (για καθορισμό του κατώτατου μισθού σε συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους, εξάμηνη και ολική μετενέργεια των κανονιστικών όρων των συλλογικών συμβάσεων, δικαίωμα μονομερούς προσφυγής σε διαιτησία για την επίλυση εργασιακών διαφορών), ο Ν. Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε ότι το ΠΑΣΟΚ «ως κυβέρνηση» θα καταργήσει το πλαίσιο που θέτει τους εργαζόμενους σε ομηρία.

«Τι να περιμένουμε όμως από μια κυβέρνηση της διαφθοράς και της ατιμωρησίας, πέρα από την περιφρόνηση του λαού, της κοινής λογικής, του δημοσίου συμφέροντος; Την ανικανότητα και την ατζέντα σας τις πληρώνουν οι Ελληνες φορολογούμενοι...» είπε.

Ο ίδιος δεν παρέλειψε σε αντιδιαστολή να παραπέμψει στα όσα διαδραματίζονταν την ίδια ώρα στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ (με τον Λευτ. Ζερβό), χαρακτηρίζοντας την κυβέρνηση «θίασο», ενώ σχολίασε και τα 150 εκατ. ευρώ στους εργολάβους του ΒΟΑΚ «επειδή έπρεπε να πληρώσει ο λαός και το προεκλογικό σόου του κ. Μητσοτάκη το ’23» όπως είπε.

Σωκράτης Φάμελλος, Δημήτρης Κουτσούμπας, Αλέξης Χαρίτσης

«Πλιάτσικο»

Χωρίς να αφήσει κανένα περιθώριο συζήτησης, πολλώ δε μάλλον κανένα περιθώριο συναίνεσης, ο Σωκράτης Φάμελλος ζήτησε απερίφραστα την απόσυρση του νομοσχεδίου, τονίζοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. δεν προτίθεται να νομιμοποιήσει τον «εργασιακό μεσαίωνα» που ετοίμασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παραφράζοντας τον τίτλο του νομοσχεδίου, ο κ. Φάμελλος υποστήριξε ότι εισάγει δουλειές χαμηλής επαγγελματικής σταθερότητας, χαμηλής εργασιακής ασφάλειας, χαμηλών μισθών και περισσότερων ωρών. «Δεν ντρέπεστε καθόλου γι’ αυτά που κάνετε;» διερωτήθηκε απευθυνόμενος στα κυβερνητικά έδρανα. «Υλοποιείτε ένα πλιάτσικο εις βάρος του κόσμου της εργασίας και προς όφελος των λίγων» είπε.

Επικαλούμενος τους δείκτες του ΟΟΣΑ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. υποστήριξε ότι οι εργαζόμενοι στη σημερινή Ελλάδα της Ν.Δ. ζουν για να δουλεύουν και να πλουτίζουν άλλοι. «Ποιοι άλλοι; Οι λίγοι και ισχυροί φίλοι του πρωθυπουργού. Η Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη είναι μια χώρα εργαζόμενων φτωχών...» συμπλήρωσε.

Συνεχίζοντας, ανακεφαλαίωσε τον «οδοστρωτήρα» που, όπως είπε, υποσχέθηκε το 2019 ο κ. Μητσοτάκης στους εργοδότες με αναφορές στη νομιμοποίηση των υπερωριών, στη διάλυση του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων, στην κατάργηση του βάσιμου λόγου απόλυσης, στην κατάργηση του πενθήμερου κ.ά. «Είναι οι πολιτικές που εφαρμόζονται, τα προβλήματα έχουν και χρώμα και κόμμα!» είπε, προτάσσοντας απέναντι στις επιλογές αυτές τις προτάσεις του προοδευτικού χώρου.

«Το νομοσχέδιο δεν διορθώνεται, δεν συμμαζεύεται... Φέρνετε έναν εργασιακό μεσαίωνα με 13ωρο, με δουλειά από τα ξημερώματα μέχρι το βράδυ, νύχτα με νύχτα! Διευκολύνετε τους εργοδότες που, αντί να κάνουν προσλήψεις, θα εξαντλούν το υπάρχον προσωπικό, καλύπτοντας έτσι δύο θέσεις εργασίας» δήλωσε, υπογραμμίζοντας τις κρίσιμες «ελλείψεις» του νομοθετήματος σε ρυθμίσεις για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

Αναφερόμενος, τέλος, στη νέα «τραμπική», όπως τη χαρακτήρισε, δήλωση του πρωθυπουργού για το Μνημείο του Συντάγματος, ο Σωκράτης Φάμελλος ισχυρίστηκε πως «μόνο τον κ. Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του ενοχλεί ο αγώνας για τη δικαιοσύνη. Ομως από τις δικές του πρακτικές προσβάλλεται καθημερινά... Και θέλει να αποδεσμεύσει το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη και την Πλατεία Συντάγματος από τις κοινωνικές διεκδικήσεις που έδωσαν στην πλατεία το όνομά της!».

Περιγράφοντας με ένταση τις χθεσινές απεργιακές κινητοποιήσεις και την κλιμάκωση που έπεται, ο Δημήτρης Κουτσούμπας εξέφρασε την πεποίθηση πως το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, που «γυρίζει τη χώρα δύο αιώνες πίσω», όπως είπε χαρακτηριστικά θα πεταχτεί στα σκουπίδια. Μιλώντας για «αντιεργατικό τερατούργημα», ο γ.γ. του ΚΚΕ υποστήριξε πως οι νέες -κατά παραγγελία των εργοδοτών- ρυθμίσεις ξεχειλώνουν τον εργάσιμο χρόνο μετατρέποντας τους ανθρώπους σε «ζόμπι».

«Αν κάνατε τον κόπο να βγείτε πιο έξω από τον στενό κομματικό σας σωλήνα, θα βλέπατε ότι ο κόσμος υποφέρει από την ακρίβεια που κατατρώει το εισόδημα, από το υψηλό κόστος της στέγης, από τα πανάκριβα τιμολόγια του ρεύματος, από το γεγονός ότι αναγκάζεται να βάζει όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για υγεία, παιδεία, πρόνοια και φόρους» δήλωσε, εξηγώντας δηκτικά στη Νίκη Κεραμέως:

«Γι’ αυτό ψάχνουν οι άνθρωποι για δεύτερη δουλειά και όχι από επιλογή, όπως με υπερβολικό θράσος λέτε...» τόνισε, επαναλαμβάνοντας πως αυτοί που συγκροτούν τη σημερινή κυβέρνηση αγνοούν κυνικά τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. «Μόνον ο Τάσος ο οικοδόμος από το βιντεάκι του ΠΑΜΕ ζήτησε το νομοσχέδιο, κανένας πραγματικός εργαζόμενος δεν το ζήτησε...» σχολίασε.

Σημειώνεται πως ο κ. Κουτσούμπας, απαντώντας στις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού για τον Αγνωστο Στρατιώτη, πρόσθεσε ότι «ουδέποτε η λαϊκή διαμαρτυρία ή πρωτοβουλία δεν το προσέβαλε, αντιθέτως η κυβέρνηση το προσβάλλει και το εργαλειοποιεί για να προωθήσει τα σχέδια καταστολής των κοινωνικών κινητοποιήσεων».

«Ταξική εμπάθεια»

«Αυτό το νομοσχέδιο είναι ένα δώρο από τους προνομιούχους υπουργούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη στους εργοδότες της φτηνής ανάπτυξης και της κερδοσκοπίας» δήλωσε ο Αλέξης Χαρίτσης. «Είναι φτιαγμένο και θα ψηφιστεί από ανθρώπους που δεν ξέρουν τι θα πει καθημερινός μόχθος και εργασιακή εξάντληση, είναι μια αντιμεταρρύθμιση ταξικής εμπάθειας έναντι στην κοινωνική πλειοψηφία» συμπλήρωσε.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς έκανε λόγο για συνεχή απορρύθμιση και νέα σκληρή επίθεση στους εργαζόμενους με πλήρη αποδυνάμωση των δικαιωμάτων τους και κατήγγειλε την κυβέρνηση πως νομοθετεί την πλήρη διάλυση υπέρ του ισχυρού, με πολιτικές που διαλύουν στην πράξη την προσωπική και την κοινωνική ζωή των πολιτών. Ο ίδιος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις της κ. Κεραμέως το ίδιο πρωί στον ΣΚΑΪ, δήλωσε έκπληκτος από την προσπάθειά της να πείσει το τηλεοπτικό κοινό πως το συγκεκριμένο νομοσχέδιο τα δίνει όλα υπέρ των εργαζομένων.

«Μάλλον δεν το καταλαβαίνουν αυτοί οι αδαείς οι εργαζόμενοι, θα πρέπει ήδη να τρέχουν περιχαρείς στα λιβάδια με λυμένες τις κοτσίδες, όπως λέει και ο ποιητής!» είπε. Καταλήγοντας, ζήτησε την απόσυρση του νομοσχεδίου όπως και την απομάκρυνση της Δεξιάς από τη διακυβέρνηση καθώς, όπως επανέλαβε, «διαλύει τη χώρα».