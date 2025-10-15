«Πονηριές» Κεραμέως περί δήθεν συναίνεσης, καταγγέλλει η Ομοσπονδία Εστίασης-Τουρισμού

Οι εργαζόμενοι στον μεγαλύτερο σε κύκλο εργασιών, κλάδο της χώρας κατήγγειλαν ότι επιχείρησε να υποστηρίξει πως ο πρόεδρός τους συμφωνεί με το νομοσχέδιο του 13ώρου, απλώς και μόνο επειδή συμφωνεί με την κάρτα εργασίας, ένα άλλο μέτρο που περιλαμβανόταν σε άλλο νομοσχέδιο

Με μια σειρά από αλλοιώσεις, περικοπές, fake news και ψέματα σε δηλώσεις συνδικαλιστών και σε στοιχεία, προσπάθησε η υπουργός εργασίας Νίκη Κεραμέως να θεμελιώσει τον ισχυρισμό της πως διαθέτει τη συναίνεση των εργαζομένων καθαυτών και των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων, στην επιβολή του 13ωρου, όπως κατήγγειλε την Τετάρτη με ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων σε Εστίαση και Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ).

Στην ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι στον μεγαλύτερο κλάδο της χώρας κατήγγειλαν ότι η κ. Κεραμέως επιχείρησε να υποστηρίξει πως ο πρόεδρος της ομοσπονδίας συμφωνεί με το νομοσχέδιο του 13ώρου, απλώς και μόνο επειδή συμφωνεί με την κάρτα εργασίας, ένα άλλο μέτρο που περιλαμβανόταν σε άλλο νομοσχέδιο. Επίσης την κατηγόρησαν ότι προώθησε την 6η μέρα για όλους τους κλάδους χωρίς όρους, επικαλούμενη τον δικό τους κλάδο στον οποίο ισχύει υπό αυστηρούς όρους, και τέλος της προσήψαν ότι ακύρωσε Συλλογική Σύμβαση Εργασίας χωρίς καν να ενημερώσει κανένα από τα δύο εμπλεκόμενα μέρη.

Ολόκληρη η ανακοίνωση των εργαζομένων τουρισμού και επισιτισμού:

«Ψέματα, μονταζιέρες και fake news έχει επιστρατεύσει η Κυβέρνηση μέσω της Υπουργού Εργασίας στην απέλπιδα προσπάθεια της να πείσει τον κόσμο της μισθωτής εργασίας πως το νομοσχέδιο είναι για το καλό μας!

Αφού προσπάθησε να σπιλώσει την ΓΣΕΕ στην διαδικασία ακρόασης των φορέων "κόβοντας"αποσπάσματα από την επιστολή της συνομοσπονδίας για να εξαγάγει το συμπέρασμα πως η ΓΣΕΕ συμφωνεί με το νομοσχέδιο, εχθές στην συζήτηση στην ολομέλεια του κοινοβουλίου το "τερμάτισε"!!!

Αφού αναφέρθηκε 4 φορές προσωπικά στον πρόεδρο της ΠΟΕΕΤ διαβάζοντας αποσπασματικά πάλι μια δήλωσή του σχετικά με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, άφησε να εννοηθεί πως συμφωνούμε με το νομοσχέδιο!

Είχε πει ο συνάδελφος πρόεδρος της ΠΟΕΕΤ τον Ιούνιο του 2025 στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA: “Επιτέλους ένα πάγιο αίτημα της ΓΣΕΕ και των συνδικάτων, η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας παίρνει σάρκα και οστά! Αν το μέτρο εφαρμοστεί σωστά τότε η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι ένα πολύ ισχυρό όπλο στα χέρια των εργαζομένων ώστε να αποτυπωθεί ο πραγματικός χρόνος εργασίας επιτέλους". Ξεκαθαρίζουμε μια και καλή: Η ψηφιακή κάρτα εργασίας εισήχθη στους εργαζόμενους της μισθωτής εργασίας μετά από τουλάχιστον 10 έτη προσπάθεια της ΓΣΕΕ και των συνδικάτων και καμία Κυβέρνηση και κανείς Υπουργός Εργασίας δεν είχε πρόθεση να το πράξει!!!

Τα ψέματα όμως δεν τελείωσαν εκεί, το κρεσέντο συνεχίστηκε!

Αποπειράθηκε η Υπουργός Εργασίας να ταυτίσει την 6η ημέρα εργασίας στον κλάδο με την επιβολή 14ωρης εργασίας καθημερινά που επιβάλει το νομοσχέδιο της! Μάλιστα έφτασε στο σημείο να καταθέσει στα πρακτικά της Βουλής τις τοπικές κλαδικές συμβάσεις Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ηρακλείου και Χανίων Κρήτης και Ρόδου. Για τις δύο πρώτες υποστήριξε πως οι ίδιοι οι εργαζόμενοι ζητούν παραπάνω εργασία και υπογράφουν 6ήμερη εργασία.

Δεν θα κουραστούμε να το γράφουμε και είμαστε στην διάθεση της Υπουργού να της εξηγήσουμε πως δουλεύει ο μεγαλύτερος κλάδος της χώρας. Τα ξενοδοχεία και η εστίαση είναι ανοικτές οι επιχειρήσεις 7 ημέρες την εβδομάδα και η 6ήμερη εργασία υπάρχει στον κλάδο 10ετίες με προϋποθέσεις όμως: Α Δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας παρά μόνο τις εποχικές! - Β Ο εργοδότης μπορεί να απασχολήσει το προσωπικό 6η ημέρα μόνο αν έχει προσλάβει το σύνολο εποχικού προσωπικού! - Γ Η 6ήμερη εργασία μπορεί να εφαρμοστεί από 15 Μαΐου έως 30 Οκτωβρίου - και Δ Μόνο σε περίπτωση πληρότητας 70% και άνω μπορεί ο εργοδότης να ζητήσει 6ήμερη εργασία. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις για την διευθέτηση εργασίας που προβλέπουν οι κλαδικές συμβάσεις που ξέχασε να αναφέρει η Υπουργός πως είναι αποτέλεσμα κοινωνικού διαλόγου, ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων!

Φαίνεται όντως τελικά πως υπάρχουν υπουργοί και βουλευτές που ψηφίζουν νομοσχέδια χωρίς να διαβάζουν (όχι μόνο ένας), δεν εξηγείται αλλιώς η τοποθέτηση της Υπουργού Εργασίας πως υπογράφουμε την 6ήμερη εργασία χωρίς προσαύξηση αγνοώντας πως στο νομοσχέδιο του κ. Γεωργιάδη θα το ξαναπούμε ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΝ 6η ΗΜΕΡΑ. Το σωματείο μας στο Ηράκλειο της Κρήτης κατάφερε και την έσπασε αυτή την διάταξη κερδίζοντας στην διαπραγμάτευση 20% προσαύξηση την 6η ημέρα, αλλά αυτό δεν αναφέρθηκε από την Υπουργό.

Τέλος όσο αφορά την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας της Ρόδου ανέφερε η Υπουργός από το Βήμα της Βουλής πως είναι άκυρη!!!

Αλήθεια; Αν είναι άκυρη ενημερώθηκαν από τις υπηρεσίες του Υπουργείου τα 2μέρη που την υπέγραψαν, ενημερώθηκε η ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης Εργασίας και ο κ. Τσιλιβάκης για αυτή σας την απόφαση ώστε οι επιχειρήσεις που την εφαρμόζουν να υποστούν τις ανάλογες συνέπειες; Αν δεν έχουν γίνει όλα αυτά τότε πρόκειται για μια επικοινωνιακή βόμβα και τίποτα άλλο.

Ας μην αδικούμε όμως την Υπουργό Εργασίας, με την σιωπή της στο ζήτημα του εποχικού επιδόματος ανεργίας είπε την μόνη αλήθεια. Με ευθύνη της Κυβέρνησης προς το παρόν παραμένει στους 3 μήνες!

Παραμένουμε στην διάθεση του Υπουργείου Εργασίας να εξηγήσουμε οποιαδήποτε απορία που αφορά τον κλάδο μας».