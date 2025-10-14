Απεργούν και διεκδικούν να μην περάσει το εργατοκτόνο 13ωρο

Η δεύτερη σε δύο εβδομάδες απεργιακή κινητοποίηση ενάντια στο νομοσχέδιο Κεραμέως που νομιμοποιεί την 13ωρη εργασία • Προσυγκεντρώσεις σε Σύνταγμα, Προπύλαια, Χαυτεία • Ποιοι συμμετέχουν - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ.

Σε συνέχεια της απεργίας της 1ης Οκτώβρη, εργαζόμενοι, συνδικάτα, οργανώσεις και φορείς καλούν και σήμερα σε πανελλαδικό απεργιακό ξεσηκωμό. Στόχος, να μην «περάσει» το αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη που ενταφιάζει το κεκτημένο δικαίωμα των εργαζομένων στο 8ωρο - 5νθήμερο.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας και η ΑΔΕΔΥ προχώρησαν στην προκήρυξη νέας 24ωρης απεργίας δίνοντας ραντεβού στις 11 το πρωί στο Σύνταγμα, όπου καλεί και η ΓΣΕΕ (η πλειοψηφία της οποίας δεν προκήρυξε απεργία), το ΠΑΜΕ καλεί στις 10.30 στα Προπύλαια και τα Πρωτοβάθμια Σωματεία δίνουν ραντεβού την ίδια ώρα στα Χαυτεία.

«Η απεργία της 14ης Οκτωβρίου είναι σταθμός στον αγώνα για αξιοπρέπεια, ελεύθερο χρόνο και ζωή με δικαιώματα», αναφέρει η ΑΔΕΔΥ και καλεί όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να δώσουν μαζικό, αποφασιστικό «παρών» στην απεργία και στις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα.

Όπως επισημαίνει η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της, τα αιτήματά της παραμένουν κυρίαρχα για:

Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο. Απαίτηση για 7ωρο/5ήμερο/35ωρο.

Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές.

Κατάργηση της εισφοράς 2%.

Ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.

Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.

Κατάργηση του νέου Πειθαρχικού Δικαίου.

ΓΣΕΕ: Όλοι στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα

Σε ανακοίνωσή της καλεί «κάθε εργαζόμενη και εργαζόμενο να λάβει μέρος στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση του Εργατικού Κέντρου Αθήνας την Τρίτη, 14/10 και στο συλλαλητήριο που αυτό οργανώνει στο Σύνταγμα στις 11 π.μ.

Η ΓΣΕΕ ζητά:

«Ενάντια στο 13ωρο και στην περαιτέρω ελαστικοποίηση των όρων εργασίας μας

Για την πλήρη αποκατάσταση πλαισίου ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, του μόνου δρόμου για τη ριζική βελτίωση των όρων εργασίας και αμοιβής των εργαζόμενων

Για τη μείωση του ωραρίου εργασίας τώρα!

Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις των Εργατικών Κέντρων και των Ομοσπονδιών και καλούμε τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, τις νέες και τους νέους να ενώσουν τις φωνές τους ενάντια στο κυβερνητικό σχεδιασμό για την πλήρη απορρύθμιση της εργασίας».

ΠΑΜΕ: Στα σκουπίδια το κατάπτυστο νομοσχέδιο για το 13ωρο

«Στα σκουπίδια το κατάπτυστο νομοσχέδιο για το 13ωρο και την ευελιξία», αναφέρει στο απεργιακό του κάλεσμα το ΠΑΜΕ, σημειώνοντας:

«Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των αλμάτων της παραγωγικότητας δεν θα γίνουμε δούλοι! Σύγχρονο στον 21ο αιώνα είναι η κλιμάκωση του αγώνα για μειωμένο και σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας, για 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο! Απαιτούμε πραγματικές αυξήσεις των μισθών με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για να μην έχει ανάγκη κανένας εργαζόμενος να δουλεύει 13 και 14 ώρες για να ζήσει.

Πραγματικό σύγχρονο δικαίωμά μας είναι να προγραμματίζουμε και να αξιοποιούμε τον ελεύθερο χρόνο με την οικογένειά μας, με τα παιδιά μας, όπως εμείς θέλουμε. Δικαίωμά μας είναι η συμμετοχή μας στην πολιτιστική, συνδικαλιστική και πολιτική ζωή της κοινωνίας που ζούμε.

Σύγχρονο και ανθρώπινο είναι να βάλουμε τέλος στη βαρβαρότητα του πολέμου και της προσφυγιάς, της εκμετάλλευσης και της φτώχειας. Να μπορούν οι λαοί να ζουν ειρηνικά στον τόπο τους».

Ποιοι συμμετέχουν στην απεργία

Εργατικά Κέντρα: Αθήνας, Πειραιά, Λαυρίου – Ανατολικής Αττικής, Σαλαμίνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Αγρινίου, Αμαλιάδας, Αρτας, Βόλου, Β. Δωδεκανήσου, Εβρου, Ελευσίνας και Δυτ. Αττικής, Εύβοιας, Ζακύνθου, Ημαθίας, Θεσπρωτίας, Θήβας, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς – Ιθάκης, Κομοτηνής, Κορίνθου, Λακωνίας, Λαμίας, Λάρισας, Λευκάδας, Λέσβου, Λιβαδειάς, Ρόδου (στάση εργασίας 10 π.μ. ως 1 μ.μ.), Σάμου, Τρικάλων, Χανίων, Φωκίδας.

Ομοσπονδίες: Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Τροφίμων – Ποτών, Φαρμάκου, Τύπου – Χάρτου, Κλωστοϋφαντουργίας – Ιματισμού – Δέρματος, Λογιστών, Χημικής Βιομηχανίας, Ενέργειας, Σιδηροδρομικών (με απόφαση του πρόσφατου Συνεδρίου της), Εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή (ΠΟΜΕΕΑ), Μεταλλωρύχων, Θεάματος Ακροάματος (ΠΟΘΑ), ΠΟΣΠΕΡΤ, Ομοσπονδία Ιατρικών Επισκεπτών.

Στην ίδια κατεύθυνση, αποφάσεις έχουν πάρει εκατοντάδες πρωτοβάθμια επιχειρησιακά και κλαδικά σωματεία. Σε 24ωρη απεργία είναι και το Δημόσιο, διεκδικώντας τον 13ο και 14ο μισθό.

Οι δημοσιογραφικές ενώσεις αποφάσισαν στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι. Στην κινητοποίηση συμμετέχει και η efsyn.gr.

Πώς κινούνται τα μέσα

Με στάση εργασίας θα συμμετάσχουν στην απεργία που έχει κηρυχθεί τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ της Αθήνας. Για τη διευκόλυνση της μετάβασης των απεργών στις κινητοποιήσεις που έχουν ανακοινωθεί, τα λεωφορεία, σύμφωνα με το Συνδικάτο Εργαζομένων του ΟΑΣΑ θα λειτουργήσουν 9:00 το πρωί με 21:00 το βράδυ.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών ανακοίνωσε επίσης τη συμμετοχή της στη 24ωρη απεργία. Εδώ η ανακοίνωση της Hellenic Train για τις ακυρώσεις δρομολογίων σε τρένα και προαστιακό σιδηρόδρομο.

Επίσης, Σωματεία της ΣΤΑΣΥ με κοινή απόφαση τους ανακοίνωσαν τη λειτουργία του Μετρό, Γραμμές 2 & 3 , Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) και Τραμ 9:00 – 17:00 για τη διευκόλυνση της μεταφοράς απεργών στο συλλαλητήριο, στις 11 το πρωί στο Σύνταγμα.