Διεθνής αναγνώριση

Μέχρι και στο BBC έφτασε η χάρη του 13ωρου στην Ελλάδα.
Οταν μεγάλα ξένα δίκτυα γράφουν με απορία για μια χώρα που «νομιμοποιεί» την εξάντληση, κάτι δεν πάει καλά.
Η κυβέρνηση που διαφημίζει την «ευελιξία» της αγοράς εργασίας, στην πράξη επιστρέφει σε εργασιακές συνθήκες δεκαετιών πίσω.
Αντί για αύξηση μισθών και σεβασμό στον εργαζόμενο, προσφέρει περισσότερες ώρες, λιγότερα δικαιώματα και μια αιτιολόγηση του στιλ «εάν το 13ωρο γίνει νόμιμο, θα σταματήσει να είναι εξοντωτικό».
Ετσι, ενώ η Ευρώπη συζητά τετραήμερη εβδομάδα, εμείς εισάγουμε την ελληνική καινοτομία: το 13ωρο.
Για να δούμε εάν από την κυβέρνηση θα χαρακτηρίσουν τώρα το BBC «Ριζοσπάστη» της Αγγλίας...
