Μέσω... πηγών ήρθε η απάντηση - επιβεβαίωση στην «Εφ.Συν.», αφού ο Μητσοτάκης δεν γνώριζε

Διατάξεις της Οδηγίας σχετικά με τον ΦΠΑ για τα τρόφιμα έχουν ενσωματωθεί στον Τελωνειακό Κώδικα από τον Ιούλιο, κάτι που σημαίνει πως η κυβέρνηση γνώριζε. Το μέτρο για τη μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά, που ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός αποτελεί διάταξη της Οδηγίας που έπρεπε να είχε υλοποιηθεί έως το 2024, αλλά ο Κυρ. Μητσοτάκης ψευδώς απάντησε πως δεν το γνώριζε. «Προαιρετική» η οδηγία απαντούν πηγές του υπουργείου Οικονομικών.

Με καθυστέρηση λίγων ώρων και μέσω...«Λαμίας» ήρθε η απάντηση στην ερώτηση της «Εφ.Συν.» προς τον πρωθυπουργό σχετικά με τον ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στη ΔΕΘ.

Πηγές του υπουργείου Οικονομικών, μέσω άτυπης ενημέρωσης, διαψεύδουν.... επιβεβαιώνοντας το ζήτημα που έθιξε η «Εφ.Συν.» σχετικά με τη μη εναρμόνιση της κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη μείωση ή και μηδενισμό του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα φάρμακα και την αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις.

Σημειώνεται ότι επί του θέματος, η Κομισιόν έχει προειδοποιήσει πως θα παραπέμψει τη χώρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, εάν δεν ακολουθήσει τις ευρωπαϊκές οδηγίες.

Συγκεκριμένα, στις 30 Ιανουαρίου η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές στην ελληνική κυβέρνηση για τη μη ενσωμάτωση της οδηγίας (ΕΕ) 2022/542 και της οδηγίας (ΕΕ) 2020/285.

Οι πηγές παραδέχτηκαν πως η κυβέρνηση γνώριζε την σχετική Οδηγία καθώς διατάξεις αυτής ενσωματώθηκαν με τον Τελωνειακό Κώδικα που ψηφίστηκε τον Ιούλιο.

Το ενδιαφέρον είναι πως η ενσωμάτωση των εν λόγω διατάξεων έγινε μέρες μετά την κατάθεση σχετικής ερώτησης (στις 16.7) από ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως η μείωση κατά 30% του ΦΠΑ σε ακριτικά νησιά, αποτελεί διάταξη της Οδηγίας 2022/542 που έπρεπε να είχε εφαρμοστεί έως τα τέλη του 2024, αλλά ο πρωθυπουργός εξήγγειλε το εν λόγω μέτρο από το βήμα της ΔΕΘ ως κυβερνητική πρωτοβουλία με διθυραμβικούς τόνους και το οποίο μάλιστα θα ξεκινήσει να ισχύει από 1/1/2026.

Παράλληλα οι πηγές διευκρινίζουν πως η σχετική Οδηγία είναι προαιρετική και όχι υποχρέωση της χώρας.

Ωστόσο, «διαβεβαιώνουν» πως η διαδικασία της προειδοποιητικής επιστολής που είχε κινηθεί από την Κομισιόν δεν θα συνεχιστεί.

Υπενθυμίζεται πως ο πρωθυπουργός όταν ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, δήλωσε με ωμή υποκρισία πως «δεν γνωρίζω καν το θέμα» και έκλεισε το μικρόφωνό του. Όταν η δημοσιογράφος απάντησε πως έχει υποβληθεί σχετική ερώτηση στο ευρωκοινοβούλιο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε προκλητικά πως «θα ενημερωθώ και θα σας απαντήσω».

Αναλυτικά η άτυπη ενημέρωση Σχετικά με την ερώτηση δημοσιογράφου στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για τη μη εναρμόνιση της κυβέρνησης με Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη μείωση ή και μηδενισμό του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα φάρμακα και την αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις, για την οποία μάλιστα η Κομισιόν "προειδοποιεί με παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο", η πραγματικότητα είναι: Προφανώς δεν ισχύει. Η σχετική Οδηγία καθιστά προαιρετική τη δυνατότητα για το ποια προϊόντα έχουμε σε μειωμένο και ποια σε υψηλό ΦΠΑ και όχι υποχρέωση της χώρας. Η φορολογική πολιτική εντός ευρωπαϊκού πλαισίου συνιστά κυρίαρχη δυνατότητα των κρατών-μελών. Οι διατάξεις υποχρεωτικής εφαρμογής της σχετικής οδηγίας ενσωματώθηκαν με τον Τελωνειακό Κώδικα που ψηφίστηκε τον Ιούλιο και άρα η διαδικασία της προειδοποιητικής επιστολής που είχε κινηθεί από την Επιτροπή δεν θα συνεχιστεί. Η Ελλάδα έχει ήδη μειωμένο ΦΠΑ σε πολλές περισσότερες κατηγορίες από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Αναλυτικά η ερώτηση των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002939/2025

προς την Επιτροπή

Άρθρο 144 του Κανονισμού

Νικόλας Φαραντούρης (The Left), Κωνσταντίνος Αρβανίτης (The Left), Έλενα Κουντουρά (The Left), Νίκος Παππάς (The Left) Στις 30 Ιανουαρίου, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές στην ελληνική κυβέρνηση για τη μη ενσωμάτωση της οδηγίας (ΕΕ) 2022/542 και της οδηγίας (ΕΕ) 2020/285[1]. Η οδηγία (ΕΕ) 2022/542[2] δίνει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα στα κράτη μέλη: (α) να ορίσουν ιδιαίτερα μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ (ακόμη και κατώτερους από 5 %) και απαλλαγή με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ για βασικά είδη διατροφής, φαρμακευτικά προϊόντα, μεταφορά επιβατών και αγαθών, κατασκευή και παροχή κατοικιών στο πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής κλπ. και (β) να μειώσουν τον ΦΠΑ κατά 30 % σε συγκεκριμένες περιοχές της επικράτειάς τους (για την Ελλάδα, στους νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, καθώς και στα νησιά της Θάσου, των Βορείων Σποράδων, της Σαμοθράκης και της Σκύρου). Η οδηγία (ΕΕ) 2020/285[3] προβλέπει απλοποιημένους κανόνες ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις, καθώς και τη δυνατότητα απαλλαγής από τον ΦΠΑ για παραδόσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών, εφόσον ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 85 000 ευρώ. Με δεδομένο ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει ενσωματώσει τις ανωτέρω οδηγίες (προθεσμία ενσωμάτωσης: 31 Δεκεμβρίου 2024) και έχει παρέλθει η δίμηνη προθεσμία για την παροχή εξηγήσεων, ερωτάται η Επιτροπή: 1.Έχει απαντήσει η ελληνική κυβέρνηση, παρέχοντας σαφείς εξηγήσεις για την καθυστέρηση της ενσωμάτωσης;

2.Αν ναι, θεωρεί τις απαντήσεις ικανοποιητικές και περιλαμβάνουν αυτές συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ενσωμάτωσης;

3.Τι σκοπεύει να κάνει ώστε να διασφαλιστεί η ενσωμάτωση των ανωτέρω οδηγιών το συντομότερο δυνατό; Κατάθεση: 16.7.2025

