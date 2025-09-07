Όσα (δεν) είπε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ για εκλογές, Τσίπρα, ΟΠΕΚΕΠΕ, μαφία Κρήτης, ακρίβεια, εξωτερική πολιτική

«Διαχρονικό πρόβλημα» ο ΟΠΕΚΕΠΕ • Παρουσίασε τον εαυτό του ως «πολέμιο του πελατειακού κράτους» • Ψευδές το στοιχείο της Eurostat• «Γιατί είναι αντεργατικό το 13ωρο;» • «Δεν συνομιλούμε» με συνδικαλιστές του ΕΣΥ• «Το κύρος της χώρας έχει ενδυναμωθεί στο εξωτερικό» • «Ανήξερος» στο ερώτημα της «Εφ.Συν.»

Χωρίς διάθεση να τοποθετηθεί απέναντι στις μεγάλες γεωπολιτικές προκλήσεις και τα προβλήματα της πολύχρονης ακρίβειας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου της 89ης ΔΕΘ, περιορίστηκε σε σύντομες, γενικόλογες, «ασφαλείς απαντήσεις», αμφισβήτησε στοιχεία που δεν ευνοούν την πολιτική του, έκρινε θετικά την κατάσταση στο ΕΣΥ, τη δημόσια Παιδεία, τα εργασιακά και κράτησε ήπιους τόνους όταν ρωτήθηκε για την εσωκομματική «γκρίνια».

Επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και ξεκαθάρισε πως δεν τίθεται θέμα αλλαγής του εκλογικού νόμου, θέλοντας να βάλει τέλος στη σεναριολογία. Διέψευσε με ειρωνικό τρόπο τα σενάρια για αλλαγή ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία «εν πλω», υποστηρίζοντας πως παραμένει ο κυρίαρχος, με μεγάλη δημοσκοπική διαφορά από το δεύτερο κόμμα.

⇒Δείτε τη συνέντευξη όπως την κάλυψε LIVE η EFSYN

Σε ερώτημα για το ενδεχόμενο επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τον κατηγόρησε πως «απέτυχε ως πρωθυπουργός, απέτυχε και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης» και κρίνει πως υπάρχουν «συμφέροντα» και «επιχειρηματίες που έχουν αναλάβει τον ρόλο του "χρυσού χορηγού" του κ.Τσίπρα».

Αναφορικά με τις σχέσεις του με τον Αντώνη Σαμαρά -που ο ίδιος διέγραψε από τη ΝΔ πέρυσι- και τον Κώστα Καραμανλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπάθησε να «ρίξει τους τόνους» και δεν έδωσε συνέχεια στην ενδο-παραταξιακή αντιπαράθεση. «Η μεγάλη εικόνα τελικά είναι εικόνα μίας παράταξης που είναι η μόνη δύναμη σταθερότητας σήμερα. Πιστεύω ότι αυτή η λογική θα επικρατήσει». Επίσης, σε άλλο ερώτημα απάντησε λακωνικά πως «δεν τίθεται θέμα επιστροφής» του Γρηγόρη Δημητριάδη στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Σιωπή» στα δύσκολα

Επανέλαβε εν συντομία τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες από το βήμα της 89ης ΔΕΘ και σημείωσε πως αποτελούν την «πιο τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση στην ιστορία της Μεταπολίτευσης». Απέφυγε να απαντήσει στο ερώτημα της «Εφ.Συν.» για την ευρωπαϊκή οδηγία μείωσης του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, σχολιάζοντας προκλητικά και απαξιωτικά πως «δεν γνωρίζω το θέμα».

«Έχουμε μειώσει τον ΦΠΑ σε κατηγορίες που σχετίζονται με την οικογένεια και τα βρεφικά είδη. Η περαιτέρω μείωση δεν θα είχε το αποτέλεσμα που θα θέλαμε», σχολίασε ο πρωθυπουργός σε άλλο ερώτημα, αποκλείοντας περαιτέρω κυβερνητικές παρεμβάσεις. «Οι τιμές στα τρόφιμα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση απ' ότι ήταν πριν. Προφανώς έχουν αυξηθεί, αλλά δεν αυξάνονται παραπάνω. Γι' αυτό ανακοινώσαμε το πρόγραμμα μείωσης της φορολογίας, για να ανακουφίσουμε τα νοικοκυριά», πρόσθεσε σε ερώτημα για την ακρίβεια στα τρόφιμα, ενώ για τις τιμές της ενέργειας άφησε να εννοηθεί πως θα παρέμβει εάν τα υπερκέρδη των ολιγοπωλίων δεν περιοριστούν σε χαμηλότερα επίπεδα.

Ουδέν σχόλιο για τη «μαφία της Κρήτης» και το δυσώδες σκάνδαλο διαφθοράς που αποκαλύπτεται αυτές τις μέρες. Παρά το ερώτημα που τέθηκε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιορίστηκε στον σχολιασμό των «επιτυχιών του ελληνικού FBI». Μάλιστα, ενώ ρωτήθηκε για τη μαφία της Κρήτης, στην απάντησή του μίλησε για τον... ΚΟΚ και την παραβατικότητα στα ΑΕΙ.

Παρόμοια τακτική, με «τη μπάλα στην εξέδρα», ακολούθησε και στο θέμα της στεγαστικής κρίσης, αφού υποστήριξε πως «το στεγαστικό πρόβλημα είναι πρόβλημα μιας οικονομίας που αναπτύσσεται γρήγορα» και περιέγραψε τα προγράμματα «Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2» που ακολούθησε η κυβέρνηση, παρά την αποδεδειγμένη αναποτελεσματικότητά τους. Εμφανίστηκε ωστόσο θετικός στην επέκταση της απαγόρευσης ένταξης νέων κατοικιών σε βραχυχρόνια μίσθωση, εκτός Αττικής, σε άλλους δημοφιλείς προορισμούς.

Εντύπωση προκάλεσε και ο τρόπος που ο πρωθυπουργός απέφυγε τα ερωτήματα για το «γαλάζιο» σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επανέλαβε πως είναι ένα «διαχρονικό πρόβλημα» και παρουσίασε τον εαυτό του ως «πολέμιο του πελατειακού κράτους». Δεν αναφέρθηκε στη δικογραφία και στα ονόματα των υπουργών, βουλευτών και στελεχών της ΝΔ που εμπλέκονται στο τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο. Περιορίστηκε στην ανάληψη της πολιτικής ευθύνης επειδή «δεν πετύχαμε την εξυγίανση στον βαθμό που θα θέλαμε τα έξι χρόνια διακυβέρνησής μας», όπως είπε. Η κοινοβουλευτική διαδικασία - φιάσκο για τη σύσταση της εξεταστικής επιτροπής δεν επηρέασε τον πρωθυπουργό που απλώς σχολίασε: «Είχαμε και έχουμε επιστολικές ψήφους. Είναι μια διευκόλυνση για τους βουλευτές. Έτσι αντιμετωπίζω το ζήτημα αυτό».

Ο δείκτης της Eurostat πως το 46% των Ελλήνων δεν μπορεί να κάνει διακοπές «δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Εάν δείτε τον ίδιο δείκτη, το 2009-2008, το 50% δήλωνε πως δεν μπορεί να κάνει διακοπές», πρόσθεσε αμφισβητώντας τα ευρήματα της ευρωπαϊκής στατιστικής αρχής. «Βεβαίως υπάρχουν προορισμοί πολύ ακριβοί, αλλά αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Υπάρχουν αρκετοί προορισμοί που το κόστος είναι διαχειρίσιμο», κατέληξε.

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε και ο τρόπος που ο πρωθυπουργός επιχείρησε να υπερασπιστεί το «εργασιακό νομοσχέδιο του 13ωρου». «Πολλοί νέοι επιλέγουν να κάνουν δύο δουλειές. Τι λέμε με το 13ωρο; Ότι μπορείς να το κάνεις στον ίδιο εργοδότη και να παίρνεις περισσότερα χρήματα, αντί να είσαι σε δύο εργοδότες. Γιατί είναι αντεργατικό αυτό;» ανέφερε εισαγωγικά ο πρωθυπουργός, σε μία προσπάθεια να αποκρούσει την καθολική κατακραυγή.

Επιτέθηκε στους συνδικαλιστές του ΕΣΥ και σχολίασε ενοχλημένος πως «δεν μπορούμε να συνομιλήσουμε» με αυτούς που «είναι με μία ντουντούκα και επαναλαμβάνουν τα ίδια και τα ίδια». Υποστήριξε πως στη δημόσια Υγεία «η εικόνα είναι πολύ καλύτερη από αυτή που παρουσιάζεται».

Για το έγκλημα των Τεμπών, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επιχείρησε να περάσει στην αντεπίθεση, κατηγορώντας για «αθλιότητες» όσους μίλησαν για ξυλόλιο και κατηγορώντας όσους ενοχλούνται για το κλείσιμο της ανακριτικής διαδικασίας. «Αυτοί που φωνάζουν "γιατί έκλεισε η ανάκριση;" θέλουν πραγματική τη δίκη;», σημείωσε με σαφείς αιχμές ενάντια στη Μαρία Καρυστιανού.

Εξωτερική πολιτική

Στα θέματα εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπάθησε να υποστηρίξει όλες τις αποφάσεις του. Αρχικά, για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ και τις αμφιβολίες της κυπριακής πλευράς για τη βιωσιμότητα του έργου, ο πρωθυπουργός επανέλαβε την πρόθεση της ελληνικής πλευράς το έργο «να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί, αλλά προφανώς πρέπει και η Κύπρος να αποδείξει έμπρακτα ότι το έργο αυτό το θέλει». Σημείωσε επίσης πως «υπάρχουν τεχνικά ζητήματα που αφορούν καταβολές ποσών από την Κύπρο», πετώντας το μπαλάκι στη Λευκωσία.

Η λέξη «γενοκτονία» δεν βγήκε από τα χείλη του Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν ρωτήθηκε για τη σχέση της Ελλάδας με το κράτος του Ισραήλ. «Η κυβέρνηση έχει στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, αλλά αυτό δεν μας εμπόδισε να ασκήσουμε δριμύτατη κριτική για την επιχείρηση στη Γάζα», σχολίασε χαρακτηριστικά. «Θα αναγνωρίσουμε κράτος της Παλαιστίνης. Το θέμα είναι το πότε και το πώς θα αναγνωρίσουμε παλαιστινιακό κράτος, αυτό θα γίνει στην σωστή συγκυρία», πρόσθεσε γενικά και αόριστα, αποφεύγοντας να δεσμευτεί επί τους θέματος.

Παράλληλα, υποστήριξε πως επιδιώκει «ήρεμα νερά» με την Τουρκία «χωρίς να κάνω εκπτώσεις». «Το casus belli πρέπει να ανακληθεί. Όσο υπάρχει, η Ελλάδα θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE», σημείωσε χαρακτηριστικά προσθέτοντας πως «η Ελλάδα ασκεί και την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα με τρόπο διαφορετικό απ' ότι έκανε στο παρελθόν». Επανέλαβε πως το «τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι ανυπόστατο, άκυρο και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα» και ισχυρίστηκε πως «είμαστε σε επαφή και με τις δύο πλευρές της Λιβύης», χωρίς να εξηγήσει τον τρόπο.

Για τον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο και την κριτική πως η χώρα ακολούθησε λανθασμένη πολιτική, συντασσόμενη με την Ουκρανία και προκαλώντας ρήξη στις παραδοσιακές σχέσεις της με τη Ρωσία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε πως «το κύρος της χώρας έχει ενδυναμωθεί στο εξωτερικό, δεν είμαστε χώρα παρίας». «Μου είναι αδιανόητο να φανταστώ πως δεν θα υπερασπιστούμε τον αμυνόμενο απέναντι στον επιτιθέμενο. Κουβαλάμε το τραύμα της Κύπρου», πρόσθεσε ενώ σημείωσε με έμφαση: «Δεν είμαστε με την Ευρώπη, είμαστε Ευρώπη».

Τέλος, εμφανίστηκε αισιόδοξος πως θα επιλυθεί το ζήτημα με τη Μονή Σινά, διαχωρίζοντας ωστόσο το «εκκλησιαστικό με το διακρατικό» και υπενθυμίζοντας πως «με την Αίγυπτο έχουμε μια στρατηγική σχέση».