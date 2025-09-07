LIVE η συνέντευξη Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: «Γιατί είναι αντεργατικό το 13ωρο;»
Ο Μητσοτάκης βλέπει «συμφέροντα» πίσω από την πιθανή επιστροφή Τσίπρα - «Δεν αλλάζει ο εκλογικός νόμος» - «Θα διεκδικήσω τρίτη θητεία» - LIVE η συνέντευξη Τύπου στην EFSYN
Ολοκληρώθηκε η συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η ΔΕΘ
Κόπηκαν αντιπολιτευόμενα ΜΜΕ από τη συνέντευξη Τύπου
Για τρίτη χρονιά, στην εφημερίδα «Ριζοσπάστης» δεν δόθηκε περιθώριο να θέσει ένα ερώτημα στον πρωθυπουργό κατά την πολύωρη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ. Η δημοσιογράφος της εφημερίδας σχολίασε το γεγονός, την ώρα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αποχαιρετούσε τους τηλεθεατές και ολοκληρωνόταν άρον άρον η τηλεοπτική μετάδοση της συνέντευξης Τύπου. «Δεν έχετε τον λόγο», ήταν η προσβλητική απάντηση του Παύλου Μαρινάκη.
Αποκλείστηκαν επίσης, η εφημερίδα «Αυγή», ο ραδιοφωνικός σταθμός «στο Κόκκινο», η ιστοσελίδα JACOBIN Greece και ο δημοσιογράφος της Χρήστος Αβραμίδης. Παρομοίως, για έβδομη χρονιά δεν δόθηκε η δυνατότητα στην εφημερίδα Documento να θέσει ένα ερώτημα στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
«Το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι ανυπόστατο»
«Το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι ανυπόστατο, άκυρο και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα», σχολίασε ο πρωθυπουργός σε ερώτημα για τις σχέσεις Ελλάδας - Λιβύης.
«Είμαστε σε επαφή και με τις δύο πλευρές της Λιβύης. Μπορούμε να βρούμε λύση όπως με την Αίγυπτο», ισχυρίστηκε.
Ο δείκτης της Eurostat λέει ψέματα
Ο δείκτης της Eurostat πως το 46% των Ελλήνων δεν μπορεί να κάνει διακοπές «δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Εάν δείτε τον ίδιο δείκτη, το 2009-2008, το 50% δήλωνε πως δεν μπορεί να κάνει διακοπές», πρόσθεσε αμφισβητώντας τα ευρήματα.
«Βεβαίως υπάρχουν προορισμοί πολύ ακριβοί, αλλά αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Υπάρχουν αρκετοί προορισμοί που το κόστος είναι διαχειρίσιμο», κατέληξε.
«Τα λάθη ας τα κρίνουν οι πολίτες. Τα έχω αναγνωρίσει δημόσια, δεν θα τα επαναλάβω. Δεν υποτιμώ τη δυσφορία, δεν είμαι όμως θαυματοποιός. Κάνουμε το καλύτερο δυνατό, θα κριθούμε και εμείς, στις εκλογές του 2027». «Θα αναζητήσετε τις δεσμεύσεις του 2023 και θα κρίνετε αν τις πέτυχα. Από αυτά θα κριθούμε».
Αισιόδοξος πως ξεπεραστεί η κρίση στη Μονή Σινά
«Να διαχωρίσουμε το εκκλησιαστικό με το διακρατικό. Μιλάμε για μια Μονή που είναι σε άλλη χώρα. Με την Αίγυπτο έχουμε μια στρατηγική σχέση», είπε εισαγωγικά. «Ευτυχώς η διένεξη βαίνει προς εκτόνωση. Δεν απέχουμε πολύ από το να υπογράψουμε μία συμφωνία όπου θα αντιμετωπίζεται οριστικά το ζήτημα αυτό και θα διασφαλίζεται ο ελληνορθόδοξος χαρακτήρας της Μονής», πρόσθεσε επιχειρώντας να ρίξει τους τόνους για το ζήτημα.
Θέλει συγκλίσεις με το ΠΑΣΟΚ για στη συνταγματική αναθεώρηση
«Κάνω ένα βήμα εκτόνωσης. Επιχείρησα χθες να ρίξω τους τόνους στον δημόσιο πολιτικό διάλογο, οδηγούμε τους πολίτες στην αποχή, όταν μιλάμε με ένταση. Δεν είμαστε εμείς οι βασικοί υπεύθυνοι, αλλά είμαστε η μεγαλύτερη ΚΟ», σχολίασε εισαγωγικά ο πρωθυπουργός για το ζήτημα των συναινέσεων. «Στη συνταγματική αναθεώρηση που θα εκκινήσει το 2026 θα αναζητήσουμε συγκλίσεις, το επιβάλλει το ίδιο το Σύνταγμα, χρειαζόμαστε 180 ψήφους».
«Δέχτηκα την πρόταση Ανδρουλάκη για ανοιχτή πρόκληση από τη Βουλή για υποψηφιότητες στις τρεις βασικές ανεξάρτητες Αρχές», ανέφερε.
«Κάνω κινήσεις καλής θέλησης, αλλά δεν αρκεί ένας, πρέπει να υπάρξει μία ανταπόκριση. Το ΠΑΣΟΚ είναι το βασικό κόμμα με το οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε, αλλά είναι αλλού. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ανάλογη διάθεση». σημείωσε παραπέμποντας στη συνταγματική αναθεώρηση.
Δεν απάντησε στην ερώτηση της «Εφ.Συν.» για τη μείωση ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα
Στο ερώτημα της δημοσιογράφου της «Εφ.Συν.», Γεωργίας Σάκκουλα, για τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, την ευρωπαϊκή οδηγία και την άρνηση της ελληνικής κυβέρνησης να το νομοθετήσει, ο πρωθυπουργός δεν απάντησε.
«Δεν γνωρίζω το θέμα», είπε αποφεύγοντας την απάντηση επί του θέματος.
Επίθεση στον Πελετίδη για τη φωτιά στην Πάτρα
«Αυτά για την ατομική ευθύνη τα λέει ο δήμαρχος Πατρέων που νομίζει ότι μπορεί να κάνει αντάρτικο», είπε ενοχλημένος ο πρωθυπουργός σε ερώτημα για την αντιπυρική περίοδο και τη μεγάλη φωτιά στην Πάτρα.
«Είναι τεράστια επιτυχία το 112 και δεν θα αφήσω κανέναν να την αμφισβητήσει», πρόσθεσε. «Λένε σαχλαμάρες με την άνεση του καναπέ τους», είπε υποτιμητικά, δίχως να απαντά επί της ουσίας για το αντιπυρικό δόγμα της κυβέρνησης.
«Αυτό είναι κακή αντιπυρική περίοδος;» αναρωτήθηκε παρουσιάζοντας στοιχεία από τις κλιματολογικές συνθήκες στην Ευρώπη.
«Γιατί είναι αντεργατικό το 13ωρο;»
«Πολλοί νέοι επιλέγουν να κάνουν δύο δουλειές. Τι λέμε με το 13ωρο; Ότι μπορείς να το κάνεις στον ίδιο εργοδότη και να παίρνεις περισσότερα χρήματα, αντί να είσαι σε δύο εργοδότες. Γιατί είναι αντεργατικό αυτό;» ανέφερε εισαγωγικά ο πρωθυπουργός, σε μία προσπάθεια να αποκρούσει την κατακραυγή.
«Με την κάρτα εργασίας είχαμε εκτόξευση των δηλωμένων υπερωριών. Είχαμε παράπονα από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στηρίζουμε τον εργοδότη, αλλά πιο πολύ τον εργαζόμενο. Όσο μειώνεται η ανεργία, αυξάνεται η δύναμη του εργαζόμενου. Όποτε εκβιάζεται ο εργαζόμενος, θα τσακίσουμε τον εργοδότη».
«Ανησυχώ για τις εξελίξεις στη Γαλλία»
«Ανησυχώ για τις εξελίξεις στη Γαλλία, έχει εγκλωβιστεί σε μια κατάσταση ακυβερνησίας. Σήμερα η Γαλλία δανείζεται πιο ακριβά από την Ελλάδα, αυτό τα λέει όλα. Εύχομαι να προκύψει μια σταθερή κυβέρνηση. Ευτυχώς εμείς δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση», ανέφερε ο πρωθυπουργός σε ερώτημα για τις πολιτικές εξελίξεις στο ευρωπαϊκό κράτος.
Δεν μίλησε για «γενοκτονία» στη Γάζα, αλλά για «επιχείρηση του Ισραήλ»
«Η κυβέρνηση έχει στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, αλλά αυτό δεν μας εμπόδισε να ασκήσουμε δριμύτατη κριτική για την επιχείρηση στη Γάζα»
«Η θέση μας είναι η λύση δύο κρατών. Θα ασκήσουμε σκληρή κριτική στο Ισραήλ όσο η επιχείρηση αυτή διαρκεί», σχολίασε δίχως να αναφερθεί στην εν εξελίξει γενοκτονία. «Θα αναγνωρίσουμε κράτος της Παλαιστίνης. Το θέμα είναι το πότε και το πώς θα αναγνωρίσουμε παλαιστινιακό κράτος, αυτό θα γίνει στην σωστή συγκυρία», πρόσθεσε γενικά και αόριστα.
«Αθλιότητες» τα περί ξυλολίου στα Τέμπη
«Τώρα ξέρουμε για τη "συμμαχία του ξυλολίου" και όλες αυτές τις αθλιότητες. Παρουσίαζαν συνέχεια απίθανους ανθρώπους να λένε απίθανα πράγματα. Ξέρουμε πως στήθηκε αυτή η αθλιότητα», ανέφερε ο πρωθυπουργός.
«Τα υπόλοιπα θα τα βρει η δικαιοσύνη», πρόσθεσε προσπαθώντας να μην απαντήσει για το έγκλημα και τις ευθύνες της κυβέρνησης.
«Η ανάκριση κρατάει δύο χρόνια. Αυτοί που φωνάζουν "γιατί έκλεισε η ανάκριση;" θέλουν πραγματική τη δίκη;», σημείωσε με σαφείς αιχμές ενάντια στη Μαρία Καρυστιανού.
«Οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ είναι πολύ καλές, θα ήθελα η πρέσβης να έρθει πιο γρήγορα στην Ελλάδα».
«Δεν έχω τόσο καλές σχέσεις όσο ο κ. Καμμένος», σχολίασε σκωπτικά.
«Φασαρία» για την ευρωπαϊκή εισαγγελία
«Παραπάνω από 2.600 υποθέσεις χειρίζεται η ευρωπαϊκή εισαγγελία σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν χώρες με πολύ περισσότερες υποθέσεις», ανέφερε ο Μητσοτάκης προσπαθώντας να αποκρούσει το ερώτημα για την ευρωπαϊκή εισαγγελία και τις υποθέσεις που ερευνά.
«Μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτή φασαρία για την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Μόνο στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η εργαλειοποίηση. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι από οποιονδήποτε έλεγχο, τον επιδιώκουμε», ισχυρίστηκε. «Η χώρα έχει δικαστήριο», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός, προσπαθώντας να υποβαθμίσει το ερώτημα.
Επίθεση Μητσοτάκη στους συνδικαλιστές του ΕΣΥ
«Δεν μπορούμε να συνομιλήσουμε» με αυτούς που «είναι με μία ντουντούκα και επαναλαμβάνουν τα ίδια και τα ίδια», είπε ο πρωθυπουργός επιτιθέμενος στους συνδικαλιστές της Υγείας. «Η εικόνα είναι πολύ καλύτερη από αυτή που παρουσιάζεται».
«Σημαντικές βελτιώσεις έχουν ήδη επιτευχθεί αυτά τα δύο χρόνια»
«Θέλουμε κι άλλους γιατρούς, έχουμε ελλείψεις», παραδέχθηκε. «Έχουμε μειώσει σημαντικά τις απολαβές των γιατρών».
«Έχει γίνει μια επανάσταση στα ζητήματα της πρόληψης, έχουν σωθεί δεκάδες χιλιάδες ζωές και έχει βελτιωθεί η ποιότητα πολλών συμπολιτών μας, είμαστε στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης στην καινοτομία».
Για τα σενάρια αλλαγής ηγεσίας της ΝΔ εν πλω: «Θα αστειεύεστε»
«Δεν ξέρω ποιοι διακινούν αυτά τα σενάρια. Κάποια συμφέροντα θέλουν να προκαλούν ενδεχομένως κάποιες υπόνοιες εσωτερικής αναταραχής. Πιστεύετε ότι ένας εκλεγμένος πρωθυπουργός, του οποίου το κόμμα προηγείται με παραπάνω από 10 μονάδες, θα ξεκινούσε με οποιονδήποτε τρόπο μία τέτοια συζήτηση; Ας είμαστε σοβαροί», σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας στο ερώτημα.
«Ευφάνταστα σενάρια», τα χαρακτήρισε.
Για το Ουκρανικό: «Το κύρος της χώρας έχει ενδυναμωθεί»
«Το κύρος της χώρας έχει ενδυναμωθεί στο εξωτερικό, δεν είμαστε χώρα παρίας», υποστήριξε ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στην εξωτερική πολιτική για το Ουκρανικό.
«Μου είναι αδιανόητο να φανταστώ πως δεν θα υπερασπιστούμε τον αμυνόμενο απέναντι στον επιτιθέμενο. Κουβαλάμε το τραύμα της Κύπρου», πρόσθεσε.
«Υπάρχει αναθεωρητισμός από την Τουρκία σήμερα. Η Ελλάδα απομονώθηκε μία φορά από την Ευρώπη για λόγους οικονομικούς, δεν θα γίνει δεύτερη φορά επί δικών μου ημερών», είπε ξανά.
«Δεν είμαστε με την Ευρώπη, είμαστε Ευρώπη».
«Θέλω να διεκδικήσω μία τρίτη θητεία»
«Δεν τίθεται θέμα επιστροφής του Γρηγόρη Δημητριάδη»
Ο πρωθυπουργός κρίνει πως είναι καλύτερη η κατάσταση στην ακρίβεια
«Οι τιμές στα τρόφιμα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση απ' ότι ήταν πριν. Προφανώς έχουν αυξηθεί, αλλά δεν αυξάνονται παραπάνω. Γι' αυτό ανακοινώσαμε το πρόγραμμα μείωσης της φορολογίας, για να ανακουφίσουμε τα νοικοκυριά», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ερώτημα για την ακρίβεια.
«Δεν μπορούμε δια μαγείας να επιβάλλουμε τιμές. Έχουμε αυξημένο τουρισμό, προφανώς λοιπόν σε κάποια προϊόντα θα αυξηθούν οι τιμές», είπε.
«Για το ζήτημα του ρεύματος, πιστεύω ότι τα πράγματα θα πηγαίνουν καλύτερα. Καλός ο ανταγωνισμός, αλλά καλύτερος ο έλεγχος όταν διαμορφώνονται συνθήκες ολιγοπωλίων».
Τι ανέφερε για τους συνταξιούχους
«Η μείωση και κατάργηση, σε δύο χρόνια, της προσωπικής διαφοράς, αποτελούσε διαχρονικό αίτημα 670.000 συνταξιούχων, το οποίο πλέον είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε. 200.000 συνταξιούχοι έχουν τώρα συμπληρωματικό εισόδημα, επειδή εργάζονται νόμιμα», σχολίασε εισαγωγικά.
«Υπάρχει το έκτακτο ποσό των 250 ευρώ που μονιμοποιείται. Ωφελούνται και από τις μειώσεις στη φορολογία οι συνταξιούχοι», σημείωσε ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στην πολιτική του για τους συνταξιούχους.
Στήριξε πλήρως το φιάσκο της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
«Δεν συνέτρεχαν λόγοι για σύσταση προανακριτικής επιτροπής» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
«Στο χέρι μας είναι να αποδείξουμε ότι με την εξεταστική επιτροπή θα ψάξουμε ένα πρόβλημα που είναι διαχρονικό», ισχυρίστηκε. «Ποιοι ωφελήθηκαν από την τεχνική λύση; Γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν δέσμιος από τεχνολογικά συστήματα που άλλοι παρείχαν;».
Υποστήριξε πλήρως τον τρόπο που η κυβέρνηση επέλεξε να «κουκουλώσει» τη συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο κοινοβούλιο: «Είχαμε και έχουμε επιστολικές ψήφους. Είναι μια διευκόλυνση για τους βουλευτές. Έτσι αντιμετωπίζω το ζήτημα αυτό».
«Το πρόβλημα ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαχρονικό», είπε ξανά ο Μητσοτάκης
«Το παλιό πελατειακό κράτος δεν έχει σβήσει. Υπήρξα πολέμιός του από τότε που μπήκα στην πολιτική. Κι αν αυτό σημαίνει σύγκρουση, θα το κάνω», υποστήριξε ο πρωθυπουργός για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προσπαθώντας να «κάνει το άσπρο - μαύρο».
Δεν αναφέρθηκε στη δικογραφία και στα ονόματα των γαλάζιων υπουργών, βουλευτών, στελεχών που εμπλέκονται στο τεράστιο σκάνδαλο.
«Παρά τις προσπάθειες εξυγίανσης, δεν είχαμε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Εμείς είμαστε κυβέρνηση, εμείς πρέπει να το λύσουμε.
«Αναλαμβάνω ακέραιη την ευθύνη ότι δεν πετύχαμε την εξυγίανση στον βαθμό που θα θέλαμε, τα έξι χρόνια διακυβέρνησής μας».
«Όταν ο κόμπος έφτασε στο χτένι, αναγκαστήκαμε να πάρουμε δραστικές αποφάσεις», είπε σχετικά με την κατάργηση του Οργανισμού και την ένταξή του στην ΑΑΔΕ. «Ξεκινήσαμε από τα μεγάλα ψάρια και ο έλεγχος προχωράει».
Χαμηλοί τόνοι για Σαμαρά και Καραμανλή
Σε ερώτηση για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά -που διεγράφη από τη Νέα Δημοκρατία- ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως «δεν μπορεί να απαντήσει πολιτικά σήμερα». «Βλέπω έναν πατέρα που έχασε το παιδί του», είπε χαρακτηριστικά.
Σχετικά με την εξωτερική πολιτική της διακυβέρνησης Καραμανλή, ο πρωθυπουργός σημείωσε σε ήπιους τόνους πως «η μεγάλη εικόνα τελικά είναι εικόνα μίας παράταξης που είναι η μόνη δύναμη σταθερότητας σήμερα. Πιστεύω ότι αυτή η λογικά θα επικρατήσει».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έδωσε συνέχεια στην κόντρα με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς και ήταν εξαιρετικά ήπιος σε σχέση με το παρελθόν.
Βλέπει «πολύ αυστηρές προδιαγραφές» στα ιδιωτικά πανεπιστήμια
«Απέναντι στην κινδυνολογία της αντιπολίτευσης, αποδείξαμε ότι για τα ξένα πανεπιστήμια έχουμε βάλει πολύ αυστηρές προδιαγραφές», υποστήριξε μιλώντας για τα ιδιωτικά κολέγια που αδειοδοτήθηκαν και έγιναν «ιδιωτικά πανεπιστήμια».
«Και το Χάρβαρντ και το Γιέιλ έχουν έρθει στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τα δημόσια πανεπιστήμια. Αυτό πρέπει να το αναδείξουμε. Το δημόσιο πανεπιστήμιο αλλάζει», υποστήριξε ο πρωθυπουργός.
Δεν καταργούνται οι πανελλαδικές εξετάσεις
«Φέτος θα ξεκινήσουμε τη χρονιά χωρίς καμία κατάληψη. Συμβολικά, το κυλικείο της Νομικής έχει μετατραπεί σε έναν χώρο προσβάσιμο στους φοιτητές και όχι στους μπαχαλάκηδες», είπε προκλητικά αναφερόμενος στα δημόσια ΑΕΙ.
«Δεν συζητάει κανείς την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Σέβομαι και τιμώ τον θεσμό των πανελλαδικών εξετάσεων», ξεκαθάρισε σχετικά με τις αλλαγές που ανακοίνωσε χθες για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
«Συζητάμε πως θα μπορέσουμε να αναδείξουμε το λύκειο ως έναν αυτοτελή πόλο, να μην είναι όπως είναι σήμερα. Σήμερα το λύκειο έχει γίνει ένας μηχανισμός προετοιμασίας και το απολυτήριο του λυκείου έχει χάσει την αξία του», είπε και αναφέρθηκε στις εξελίξεις της τεχνητής νοημοσύνης. Ζήτησε ξανά πολιτική συναίνεση για οποιαδήποτε μεταρρύθμιση στον χώρο της Παιδείας.
Θα χρειαστούμε και εργαζόμενους συνταξιούχους την επόμενη ημέρα
«Το δημογραφικό είναι τεράστιο, μακροπρόθεσμο πρόβλημα. Δεν αφορά μόνο την πατρίδα μας. Δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά και κοινωνικό πρόβλημα». «Η όλη φορολογική πολιτική που παρουσιάσαμε χθες στηρίζεται ακριβώς στο να δώσουμε ένα μήνυμα στις οικογένειες ότι "σας ακούμε"», σχολίασε.
«Κάτι πρέπει να κάνουμε. Η δική μας στρατηγική εκτείνεται σε πολλούς άξονες. Το δημογραφικό έχει πολλές διαστάσεις: Πόσα παιδιά γεννιούνται, αλλά και η τρίτη ηλικία. Το κόστος περίθαλψης, οι συνταξιούχοι μας. Έχουν πολλά να εισφέρουν σε μία αγορά εργασίας που αλλάζει. Θα χρειαστούμε και εργαζόμενους την επόμενη ημέρα», σχολίασε αναφερόμενος στους εργαζόμενους συνταξιούχους.
Στεγαστικό πρόβλημα επειδή... η οικονομία αναπτύσσεται γρήγορα
«Το στεγαστικό πρόβλημα είναι πρόβλημα μιας οικονομίας που αναπτύσσεται γρήγορα», υποστήριξε ο πρωθυπουργός προσπαθώντας να μιλήσει για την εξωφρενική στεγαστική κρίση και την πολύχρονη ακρίβεια.
«Το πρόβλημα για τον ενοικιαστή είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη».
«Έχουμε πάρει μέτρα για το στεγαστικό, τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2 έδωσαν την ευκαιρία σε 30.000 συμπολίτες μας να αποκτήσουν σπίτι», πρόσθεσε. «Είμαι ανοικτός στο να επεκτείνω την απαγόρευση ένταξης νέων κατοικιών σε βραχυχρόνια μίσθωση και εκτός Αττικής, σε άλλους δημοφιλείς προορισμούς και είναι κάτι που θα το αποφασίσουμε τους επόμενους ένα με δύο μήνες».
«Μία κυβέρνηση που βρίσκεται στον έβδομο χρόνο της θητείας της θα υποστεί κάποια φθορά, αλλά η Νέα Δημοκρατία παραμένει κυρίαρχη δύναμη».
«Οι κοινωνικές συμμαχίες που αναζητούμε δεν είναι διαφορετικές από αυτές που αναζητήσαμε τον 2019 και το 2023», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναλαμβάνοντας πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
«Ζήτημα πλήρης κατάργησης του ΕΝΦΙΑ δεν τίθεται», ξεκαθάρισε.
«Καταργούμε το 2027 τον ΕΝΦΙΑ σε χωριά κάτω των 1.500 κατοίκων. Έχουμε πάρει μέτρα για την ενίσχυση της ελληνικής επαρχίας. Η ζωή στο χωριό είναι πιο βατή και εύκολη», υποστήριξε.
«Για τον ΦΠΑ, η άποψη μου είναι σαφής: Έχουμε μειώσει τον ΦΠΑ σε κατηγορίες που σχετίζονται με την οικογένεια και τα βρεφικά είδη», πρόσθεσε.
«Η περαιτέρω μείωση δεν θα είχε το αποτέλεσμα που θα θέλαμε», υποστήριξε ξανά ο πρωθυπουργός.
Για τα ελληνοτουρκικά: «Ήρεμα νερά χωρίς να κάνω εκπτώσεις»
«Επιδιώκω τα ήρεμα νερά χωρίς να κάνω εκπτώσεις στην κυριαρχία».
«Η Ελλάδα ασκεί και την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα με τρόπο διαφορετικό απ' ότι έκανε στο παρελθόν», τόνισε. «Σίγουρα η Ελλάδα έχει κάνει μια σειρά από κινήσεις που μπορεί να έχουν προκαλέσει και τις αντιδράσεις της Τουρκίας».
«Ο σχεδιασμός της Ελλάδας δεν υπόκειται στην έγκριση της Τουρκίας και αυτό το απέδειξα έμπρακτα», σημείωσε ο Κ. Μητσοτάκης. «Τα θαλάσσια πάρκα είναι άσκηση κυριαρχίας της χώρας μας».
«Το casus belli πρέπει να ανακληθεί από την Τουρκία. Όσο υπάρχει, η Ελλάδα θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE».
Βλέπει «συμφέροντα» πίσω από την πιθανή επιστροφή Τσίπρα
«Ο Τσίπρας είναι εν ενεργεία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει φύγει», είπε αρχικά.
«Ζητάει από τους πολίτες να κάνουν αυτοκριτική, αντί να κάνει ο ίδιος αυτοκριτική».
«Απέτυχε ως πρωθυπουργός, απέτυχε και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης», υποστήριξε.
«Εγώ δεν αισθάνομαι ότι κέρδισα τον κ. Τσίπρα, αλλά την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών».
«Υπάρχουν κάποια συμφέροντα, κάποιοι επιχειρηματίες που έχουν αναλάβει τον ρόλο του "χρυσού χορηγού" του κ.Τσίπρα», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ.
Απόλυτη στήριξη στο ξενοφοβικό νομοσχέδιο Πλεύρη
Για το προσφυγικό - μεταναστευτικό και για το ξενοφοβικό νομοσχέδιο Πλεύρη που υπερψηφίστηκε πρόσφατα, ο πρωθυπουργός έκρινε πως η πολιτική αυτή είναι «αποτελεσματική».
«Η καταπολέμηση των δικτύων των διακινητών αποτελεί πρώτη πολιτική προτεραιότητα, θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να εξασφαλίσω ότι θα περιορίσω στο ελάχιστο δυνατόν την παράνομη μετανάστευση στην πατρίδα μας», πρόσθεσε υπερασπιζόμενος την πολιτική Πλεύρη - Βορίδη.
«Θα επιμείνουμε σε αυτή την πολιτική. Δεν είμαι εναντίον της νόμιμης μετανάστευσης. Θα υπάρξει νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση», είπε. «Δεν έχουμε πάρει οριστική απόφαση αν θα επεκτείνουμε την άρση εξέτασης αιτήσεων ασύλου. Ήταν ένα προσωρινό μέτρο, μακάρι να μη χρειαστεί να το επεκτείνουμε».
Δεν απάντησε για τη μαφία της Κρήτης
Σε ερώτημα για τη μαφία της Κρήτης, ο πρωθυπουργός δεν απάντησε και αναφέρθηκε γενικώς σε θέματα εγκληματικότητας.
«Κερδίζουμε τη μάχη κατά της εγκληματικότητας κάθε μέρα», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός και αναφέρθηκε σε «επιτυχίες» που έχει καταγράψει το «ελληνικό FBI». «Το έγκλημα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει», σημείωσε.
«Υπάρχει σήμερα κατάληψη ενεργή σε ελληνικό πανεπιστήμιο; Δεν υπάρχει», πρόσθεσε.
«Αντιμετωπίζουμε ζητήματα παραβατικότητας στον δρόμο; Υπάρχει αυστηροποίηση με τον νέο ΚΟΚ», είπε.
«Η Κύπρος να αποδείξει έμπρακτα ότι το έργο αυτό το θέλει»
Για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ και το «φιάσκο» των τελευταίων ημερών, ο πρωθυπουργός ισχυρίστηκε πως «η Κύπρος είναι ενεργειακά απομονωμένη. Η πρόθεσή μας είναι το έργο να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί, αλλά προφανώς πρέπει και η Κύπρος να αποδείξει έμπρακτα ότι το έργο αυτό το θέλει».
«Υπάρχουν τεχνικά ζητήματα που αφορούν καταβολές ποσών από την Κύπρο», πρόσθεσε.
Για τον εκλογικό νόμο
«Δεν έχω απολύτως καμία πρόθεση να αλλάξω τον εκλογικό νόμο», ξεκαθάρισε στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Πιστεύω στις μονοκομματικές κυβερνήσεις. Η αυτοδυναμία φάνταζε δύσκολη και πριν τις εκλογές το 2023, κι όμως επιτεύχθηκε. «Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ποιο θα είναι το πολιτικό τοπίο το 2027».
«Υπάρχουν και 1,5 δισ. μέτρα που οι πολίτες δεν τα έχουν δει», είπε αναφορικά με το επίδομα ενοικίου και το «δώρο» στους συνταξιούχους που θα καταβληθούν τον Νοέμβριο.
Από τον Ιανουάριο 2026 οι μειώσεις στον φόρο εισοδήματος
Αναφορικά με το δημογραφικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε: «θέλουμε να στηρίξουμε τις οικογένειες με παιδιά. Υπάρχει γενναία κλιμάκωση της μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Τη βελτίωση στο εισόδημα θα τη δουν οι μισθωτοί από την πρώτη μισθοδοσία του Ιανουαρίου 2026», πρόσθεσε.
«Το όφελος για τα νοικοκυριά θα είναι πολύ σημαντικό και αυτή είναι η καλύτερη απάντηση απέναντι στην ακρίβεια. Η μάχη δεν περιορίζεται στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος».
«Ο 13ος μισθός θα στοίχιζε μεταξύ 1,3 και 1,4 δισ. ευρώ»
Στην πρώτη ερώτηση για τον 13ο μισθό στο Δημόσιο, που δεν ανακοινώθηκε χθες από τον πρωθυπουργό, ο Κ. Μητσοτάκης ισχυρίστηκε πως «επιλέξαμε να στοχεύσουμε σε μία γενναία μεταρρύθμιση που ωφελεί παραπάνω από 4 εκατ. εργαζόμενους».
Ο πρωθυπουργός υποστήριξε πως όσα ανακοίνωσε χθες αποτελούν την «πιο τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση της κλίμακας εισοδήματος στην ιστορία της Μεταπολίτευσης». «Η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε πιο γρήγορα από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, δημιουργήθηκε ένα απόθεμα 1,7 δισ. ευρώ για το 2026. Δεν μπορούσε να είναι μεγαλύτερο».
«Ο 13ος μισθός θα στοίχιζε μεταξύ 1,3 και 1,4 δισ. ευρώ. Δεν μπορείς να έχει και τα δύο: Kαι τον 13ο μισθό και τις φοροαπαλλαγές που ανακοινώσαμε».
