LIVE η συνέντευξη Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: «Γιατί είναι αντεργατικό το 13ωρο;»

Για τρίτη χρονιά, στην εφημερίδα «Ριζοσπάστης» δεν δόθηκε περιθώριο να θέσει ένα ερώτημα στον πρωθυπουργό κατά την πολύωρη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ. Η δημοσιογράφος της εφημερίδας σχολίασε το γεγονός, την ώρα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αποχαιρετούσε τους τηλεθεατές και ολοκληρωνόταν άρον άρον η τηλεοπτική μετάδοση της συνέντευξης Τύπου. «Δεν έχετε τον λόγο», ήταν η προσβλητική απάντηση του Παύλου Μαρινάκη.

Αποκλείστηκαν επίσης, η εφημερίδα «Αυγή», ο ραδιοφωνικός σταθμός «στο Κόκκινο», η ιστοσελίδα JACOBIN Greece και ο δημοσιογράφος της Χρήστος Αβραμίδης. Παρομοίως, για έβδομη χρονιά δεν δόθηκε η δυνατότητα στην εφημερίδα Documento να θέσει ένα ερώτημα στον Κυριάκο Μητσοτάκη.