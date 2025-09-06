Προσπάθεια αλλαγής κλίματος με πολλαπλή «εξαγορά»

Ο Κυρ. Μητσοτάκης έταξε τα πάντα στους πάντες • Τι ανακοίνωσε για τη φορολογία, τα ενοίκια, τους νέους, τους συνταξιούχους • Οι 4 «μεταρρυθμίσεις» για τις οποίες ζητά «ευρύτερες συναινέσεις».

Σε κλίμα «το αφεντικό τρελάθηκε», ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε από το βήμα της ΔΕΘ, να τάξει τα πάντα στους πάντες, σε μια προσπάθεια αντιστροφής του δυσμενούς για την κυβέρνηση κλίματος από τα πολλαπλά σκάνδαλα, την ακρίβεια, τους χαμηλούς μισθούς και του «κουκουλώματος» των Τεμπών.

Βεβαίως τα μέτρα ύψους 1,6 δισ. ευρώ που ανακοίνωσε, είναι χαμηλότερα από το υπερπλεόνασμα που καταγράφει σταθερά ο κρατικός προϋπολογισμός, απόρροια της φοροληστείας που έχει προηγηθεί. Για να το προσπεράσει αυτό, ο πρωθυπουργός κατέφυγε στο γνωστό επιχείρημα της «δημοσιονομικής σταθερότητας».

Σε μια προεκλογικού τύπου ομιλία και με καθυστέρηση αρκετών χρόνων, λοιπόν, ο πρωθυπουργός είπε να ασχοληθεί με την κοινωνία και με ορισμένα από τα προβλήματά της, με επίκεντρο τη φορολογία. Αφού μίλησε, με πομπώδες ύφος, για την «πιο τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση στην ιστορία της Μεταπολίτευσης» ανακοίνωσε μείωση βασικών φορολογικών συντελεστών για όλους κατά 2%. Όπως πρόσθεσε, οι συντελεστές θα υποχωρούν περισσότερο ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών και θα μηδενίζονται σε οικογένειες με τέσσερα παιδιά.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι για εισόδημα 10.000-20.000 ευρώ, ο φορολογικός συντελεστής πέφτει από 22% στο 18% με ένα παιδί, στο 16% με δύο παιδιά, στο 9% για τρίτεκνους, και γίνεται μηδέν για πολύτεκνους. Μίλησε για ετήσιο όφελος στα 20.000 ευρώ: με 2 παιδιά 600 ευρώ, με 3 παιδιά 1.300 ευρώ, με 4 παιδιά 1.680 ευρώ. Για εισόδημα 30.000 ευρώ, το ετήσιο όφελος είναι: χωρίς παιδιά 400 ευρώ, με 1 παιδί 800 ευρώ, με 2 παιδιά 1.200 ευρώ, με 3 παιδιά 2.100 ευρώ, με 4 παιδιά 4.100 ευρώ.

Ανέφερε επίσης ότι δημιουργείται νέα κατηγορία φορολογουμένων για όσους έχουν έσοδα από 40.000 ευρώ έως 60.000, με ενδιάμεσο συντελεστή 39% αντί του 44%.

Ειδική αναφορά έκανε στους νέους, οι οποίοι (όπως καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις) του έχουν γυρίσει την πλάτη. Όπως εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, κανείς εργαζόμενος κάτω των 25 ετών δεν θα πληρώνει φόρο. Επίσης, όσοι είναι από 25 έως 30 ετών, η φορολογία θα ανέρχεται σε 9% αντί για 22%.

Ανακοίνωσε επίσης, χαμηλότερο συντελεστή 25% για έσοδα από ενοίκια μεταξύ 12.000 με 24.000 ευρώ. «Αν δηλωθούν τα αληθινά ενοίκια, είναι ανοικτές περαιτέρω μειώσεις στη φορολογία ακινήτων», πρόσθεσε. Ανάφερε επίσης ότι «χτίζουμε 2.000 διαμερίσματα σε εκτάσεις πρώην στρατοπέδων - το 25% σε στελέχη των Ε.Δ. και το 75% σε πολίτες χωρίς πρώτη κατοικία.

Υπενθυμίζεται ωστόσο ότι το πρόβλημα της κατοικίας –που διογκώνεται χρόνο με τον χρόνο και στην ουσία παραμένει άλυτο, ενώ οι προβλέψεις δείχνουν ότι συνεχώς θα χειροτερεύει– είναι έργο Μητσοτάκη.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης:

⇒ Μειώνονται τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα για 500.000 φορολογούμενους. Διευρύνονται τα ευνοϊκά κριτήρια ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως και 1.500 κατοίκους.

⇒ Για τους συνταξιούχους: Μειώνεται στο μισό η προσωπική διαφορά το 2026 - καταργείται πλήρως το 2027. Πρόσθετο όφελος σε 671.000 συνταξιούχους -πέραν της ελάφρυνσης από τους νέους συντελεστές.

⇒ Διπλασιάζεται η έκπτωση στις επενδύσεις στην άμυνα και στην κατασκευή οχημάτων - ενίσχυση μέχρι 150 εκατ. ευρώ.

⇒ Μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ από το 2026, στα χωριά μέχρι 1500 κατοίκους - καταργείται εντελώς το 2027

⇒ Μειώνεται 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων.

⇒ Αναβαθμισμένο Μισθολόγιο Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων, Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και στελεχων του Διπλωματικού Σώματος.

Μικροπολιτική, συναίνεση και «μεταρρυθμίσεις»

Σε αυτήν την προεκλογικού τύπου ομιλία, ο πρωθυπουργός έδωσε και το στίγμα για την πολιτική που θα ακολουθήσει στο μέλλον. Αφού προσπάθησε να ξεγλιστρήσει από σκάνδαλα τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ («απαντούμε με πράξεις... ήδη ανακτώνται 22,7 εκατ. ευρώ από 1.000 ύποπτες υποθέσεις», ισχυρίστηκε) και αφού κόμπασε για τα προκλητικά νομοσχέδια κατά της κοινωνίας των πολλών, που έχουν υπερψηφιστεί (π.χ. μίλησε για την «εμβληματική μεταρρύθμιση τα μη κρατικά πανεπιστήμια»), ανέφερε ότι «προορισμός μας είναι το 2030... με μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν οριστικά τη χώρα».

Παραδέχθηκε ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές «υπερβαίνουν τους κυβερνητικούς κύκλους και απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις», απευθύνοντας προσκλητήριο σε κόμματα της αντιπολίτευσης.

Μεταξύ των «μεταρρυθμίσεων» αυτών ο Κυρ. Μητσοτάκης ενέταξε το αμφιλεγόμενο εθνικό απολυτήριο, ενώ μίλησε για το νέο ΕΣΥ, τη στιγμή που το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι υπό κατάρρευση, με τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, με είσοδο ιδιωτών και με τον πολίτη να βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη για μέχρι χθες, δωρεάν υπηρεσίες.

Οι 4 «μεταρρυθμίσεις» που ανέφερε ο πρωθυπουργός:

⇒ Καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου. «Μία τεράστια αλλαγή για να εξεταστεί από κοινού από τα κόμματα, ώστε να εφαρμοστεί σε βάθος τετραετίας».

⇒ Ολοκλήρωση του νέου ΕΣΥ. «Το νέο ΕΣΥ ανήκει σε όλους τους Έλληνες - θα βελτιωθεί, ακόμα πιο γρήγορα, όταν οι πολιτικές δυνάμεις συμφωνήσουν σε λύσεις αυτονόητες - δεν θα μετατρέψουμε την υγεία σε αρένα κομματικών διαξιφισμών και τα νοσοκομεία σε ομήρους διαδηλωτών».

⇒ Σύγχρονες Πολεοδομίες και πλήρες Κτηματολόγιο. «Οι πολεοδομίες φεύγουν από τους δήμους και εντάσσονται στην Κτηματολόγιο Α.Ε. - από εστίες εξυπηρετήσεων ή διαφθοράς, θα υπηρετούν την αληθινή τους αποστολή».

⇒ Εθνικός Ενεργειακός Χάρτης για τις επόμενες δεκαετίες. «Μεταρρύθμιση μακράς πνοής που προϋποθέτει διάλογο και συναίνεση - εθνικό στοίχημα που σηματοδοτεί η ενεργειακή αυτονομία μαζί με προσιτές τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα».

► Νωρίτερα, για ακόμα μια φορά, ο Κυρ. Μητσοτάκης είχε «ευλογήσει» τα γένια της κυβέρνησής, κάνοντας λόγο για συνετή οικονομική πολιτική και για σημαντικό κυβερνητικό έργο. «Εκπτώσεις στην ασφάλεια της πατρίδας δεν κάνω», είπε με στόμφο, αναφερόμενος στα υπέρογκα ποσά που έχει δαπανήσει η χώρα για εξοπλισμούς.