«Ανήξερος» πάλι ο πρωθυπουργός στο ερώτημα της «Εφ.Συν.» [βίντεο]

«Δεν γνωρίζω», η απάντηση του πρωθυπουργού στο ερώτημα της «Εφ.Συν.» για τον ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε στην 89η ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, όταν ρωτήθηκε από τη δημοσιογράφο της «Εφημερίδας των Συντακτών», Γεωργία Σάκκουλα, για την ακρίβεια στα τρόφιμα και δεν απάντησε, υποστηρίζοντας πως... δεν γνωρίζει το θέμα.

Ειδικότερα, η «Εφ.Συν.» έθεσε στον πρωθυπουργό το ζήτημα μη εναρμόνισης της κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη μείωση ή και μηδενισμό του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα φάρμακα και την αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις. Επί του θέματος, η Κομισιόν έχει προειδοποιήσει πως θα παραπέμψει τη χώρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, εάν δεν ακολουθήσει τις ευρωπαϊκές οδηγίες.

Ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιορίστηκε στην ατάκα: «Δεν γνωρίζω» και έκλεισε το μικρόφωνό του, απαξιώνοντας την ερώτηση για την ακρίβεια και τον ΦΠΑ. Κι όταν η δημοσιογράφος απάντησε πως έχει υποβληθεί σχετική ερώτηση στο ευρωκοινοβούλιο, ο Κ. Μητσοτάκης τόνισε προκλητικά πως «θα ενημερωθώ και θα σας απαντήσω».

Άμεσες ήταν οι αντιδράσεις του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Νικόλα Φαραντούρη, της βουλεύτριας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Έλενας Ακρίτα και του βουλευτή Νίκου Παππά.

«Ενημερώστε παρακαλώ τον πρωθυπουργό ότι η Ε.Ε. μας εγκαλεί για μη εφαρμογή δύο οδηγιών για τη μείωση του ΦΠΑ», σχολίασε ο Νικόλας Φαραντούρης, ενώ πρόσθεσε πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει σχετικές ερωτήσεις. Σε ανάρτησή του στο Χ, παραθέτει και το σχετικό βίντεο από την 1η Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο σχολιάζει σε συνέντευξή του πως η χώρα μας είχε «ιστορικό ρεκόρ εισπράξεων ΦΠΑ €18,6 δισ. (αύξηση 16,6%!) λόγω ακρίβειας, την ώρα που η ΕΕ μας κατηγορεί και ετοιμάζει παραπομπή της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω μη εφαρμογής δύο Οδηγιών για μείωση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένους τομείς και περιοχές της χώρας».

Η Έλενα Ακρίτα σχολίασε τα απαράδεκτα περιστατικά που σημειώθηκαν κατά την «παρωδία συνέντευξης του πρωθυπουργού»:

«Ο ασεβής κι απαξιωτικός τρόπος που ο κ. Μητσοτάκης απευθύνθηκε στη δημοσιογράφο της Εφημερίδας των Συντακτών». «Ο παρακάτω διάλογος: Δημοσιογράφος: Κύριε Μαρινάκη, γιατί κόψατε τον Ριζοσπάστη από την συνέντευξη; Μαρινάκης: Δεν έχετε τον λόγο». Για την διαμαρτυρία συναδέλφου που ακούστηκε από το βάθος. «Κύριε Μαρινάκη γιατί αποκλείσατε τόσα πολλά μέσα» (σ.σ. ενώ αφήσατε όλα τα φιλοκυβερνητικά);».

Ο Νίκος Παππάς ανέφερε: «Η στάση που κράτησε στην ερώτηση της Εφημερίδας των Συντακτών, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου στη ΔΕΘ, τον εκθέτει απόλυτα. Γιατί; Διότι: