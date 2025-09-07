«Ανήξερος» πάλι ο πρωθυπουργός στο ερώτημα της «Εφ.Συν.» [βίντεο]

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε στην 89η ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, όταν ρωτήθηκε από τη δημοσιογράφο της «Εφημερίδας των Συντακτών», Γεωργία Σάκκουλα, για την ακρίβεια στα τρόφιμα και δεν απάντησε, υποστηρίζοντας πως... δεν γνωρίζει το θέμα.
Ειδικότερα, η «Εφ.Συν.» έθεσε στον πρωθυπουργό το ζήτημα μη εναρμόνισης της κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη μείωση ή και μηδενισμό του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα φάρμακα και την αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις. Επί του θέματος, η Κομισιόν έχει προειδοποιήσει πως θα παραπέμψει τη χώρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, εάν δεν ακολουθήσει τις ευρωπαϊκές οδηγίες.
Ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιορίστηκε στην ατάκα: «Δεν γνωρίζω» και έκλεισε το μικρόφωνό του, απαξιώνοντας την ερώτηση για την ακρίβεια και τον ΦΠΑ. Κι όταν η δημοσιογράφος απάντησε πως έχει υποβληθεί σχετική ερώτηση στο ευρωκοινοβούλιο, ο Κ. Μητσοτάκης τόνισε προκλητικά πως «θα ενημερωθώ και θα σας απαντήσω».
Άμεσες ήταν οι αντιδράσεις του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Νικόλα Φαραντούρη, της βουλεύτριας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Έλενας Ακρίτα και του βουλευτή Νίκου Παππά.
«Ενημερώστε παρακαλώ τον πρωθυπουργό ότι η Ε.Ε. μας εγκαλεί για μη εφαρμογή δύο οδηγιών για τη μείωση του ΦΠΑ», σχολίασε ο Νικόλας Φαραντούρης, ενώ πρόσθεσε πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει σχετικές ερωτήσεις. Σε ανάρτησή του στο Χ, παραθέτει και το σχετικό βίντεο από την 1η Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο σχολιάζει σε συνέντευξή του πως η χώρα μας είχε «ιστορικό ρεκόρ εισπράξεων ΦΠΑ €18,6 δισ. (αύξηση 16,6%!) λόγω ακρίβειας, την ώρα που η ΕΕ μας κατηγορεί και ετοιμάζει παραπομπή της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω μη εφαρμογής δύο Οδηγιών για μείωση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένους τομείς και περιοχές της χώρας».
Η Έλενα Ακρίτα σχολίασε τα απαράδεκτα περιστατικά που σημειώθηκαν κατά την «παρωδία συνέντευξης του πρωθυπουργού»:
- «Ο ασεβής κι απαξιωτικός τρόπος που ο κ. Μητσοτάκης απευθύνθηκε στη δημοσιογράφο της Εφημερίδας των Συντακτών».
- «Ο παρακάτω διάλογος: Δημοσιογράφος: Κύριε Μαρινάκη, γιατί κόψατε τον Ριζοσπάστη από την συνέντευξη; Μαρινάκης: Δεν έχετε τον λόγο».
- Για την διαμαρτυρία συναδέλφου που ακούστηκε από το βάθος. «Κύριε Μαρινάκη γιατί αποκλείσατε τόσα πολλά μέσα» (σ.σ. ενώ αφήσατε όλα τα φιλοκυβερνητικά);».
Ο Νίκος Παππάς ανέφερε: «Η στάση που κράτησε στην ερώτηση της Εφημερίδας των Συντακτών, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου στη ΔΕΘ, τον εκθέτει απόλυτα. Γιατί; Διότι:
- Στις 5 Απριλίου 2022 εκδόθηκε η Οδηγία για τον ΦΠΑ -με την Ελλάδα να την υπερψηφίζει δια του τότε υπουργού Οικονομικών του κ. Μητσοτάκη- και από τότε υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ε.Ε. Η Οδηγία έπρεπε να έχει ενσωματωθεί ως τα τέλη του 2024.
- Στις 31 Ιανουαρίου 2025 ήρθε η πρώτη προειδοποίηση της Κομισιόν για τη μη ενσωμάτωση της Οδηγίας. Η κυβέρνηση της Ν.Δ. είχε περιθώριο λίγων μηνών και για να απαντήσει και για να ενσωματώσει την Οδηγία, αλλά δεν το έκανε.
- Στις 7 Ιουλίου 2025 καταθέσαμε την εν λόγω προειδοποίηση στη Βουλή. Δεν λάβαμε απάντηση.
- Στις 15 Ιουλίου 2025 καταθέσαμε σχετική ερώτηση προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Έχει μείνει αναπάντητη εδώ και δύο μήνες.
- Στις 16 Ιουλίου 2025 η ευρωομάδα μας κατέθεσε αντίστοιχη ερώτηση στην Ευρωβουλή.
- Στις 17 Ιουλίου 2025 ήρθε η δεύτερη προειδοποίηση της Κομισιόν, που καλεί εκ νέου τη χώρα να συμμορφωθεί, ενώ σε αντίθετη περίπτωση μας απειλεί με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και με πρόστιμο».
