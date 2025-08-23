Σημείο καμπής η ΔΕΘ για την κυβέρνηση...

Ο χρόνος έχει αρχίσει να κυλά αντίστροφα για την κυβερνητική πλειοψηφία μέχρι την ημερομηνία έναρξης της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, όπου ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να ανακόψει το ποτάμι της φθοράς που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση περισσότερο από ποτέ τα τελευταία 6 χρόνια της θητείας της. Η ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και οι αναμενόμενες εξαγγελίες αποτελούν για την ανάγνωση του πρωθυπουργικού επιτελείου το σημείο καμπής για ανασυγκρότηση και πολιτική επαναφορά της κυβέρνησης. Οπότε, στο επίκεντρο βρίσκεται ένα σημαντικό πακέτο οικονομικών μέτρων που, σύμφωνα με δηλώσεις, στοχεύει στην ανακούφιση της μεσαίας τάξης και στην ενίσχυση των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το προσεχές οικονομικό πακέτο επικεντρώνεται στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης της μεσαίας τάξης, την ενδυνάμωση των συνταξιούχων και την υποστήριξη της στεγαστικής πολιτικής. Η κυβέρνηση έχει στόχο να μεταφέρει στην κοινωνία τα οφέλη της οικονομικής ανάπτυξης, τηρώντας παράλληλα τη δημοσιονομική σταθερότητα και διατηρώντας μια θετική εικόνα της οικονομίας στο εξωτερικό, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Το πλεόνασμα

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε πρόσφατα πλεόνασμα ύψους 2,188 δισ. ευρώ για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου, έναντι στόχου για έλλειμμα 1,961 δισ. ευρώ, γεγονός που δημιουργεί περιθώρια για περαιτέρω στήριξη των εισοδημάτων των πολιτών. Επιπλέον, αναφέρεται ότι το συνολικό ύψος των μέτρων μπορεί να υπερβεί το 1,5 δισ. ευρώ, ανάλογα με τις τελικές αποφάσεις που θα ληφθούν μετά τον διάλογο με την Κομισιόν και την αξιολόγηση από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS και Moody’s, που αναμένονται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.

Για το μέγαρο Μαξίμου η παρουσίαση των μέτρων στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) αναμένεται να δώσει ώθηση στην κυβέρνηση, η οποία επιδιώκει να ανακτήσει το χαμένο πολιτικό έδαφος μετά την κοινωνική δυσαρέσκεια που προκλήθηκε από τα πρόσφατα σκάνδαλα, όπως η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η έμφαση θα δοθεί τόσο στην οικονομία και στα απτά οφέλη για τους πολίτες όσο και σε ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα που θα αναδεικνύει τον μεταρρυθμιστικό χαρακτήρα της κυβέρνησης και την ικανότητά της να διατηρεί σταθερό τον προσανατολισμό της σε δύσκολες στιγμές.

Οπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, για το μέγαρο Μαξίμου η ΔΕΘ αποτελεί κομβικό σημείο, που σηματοδοτεί την έναρξη μιας εκτενούς προεκλογικής περιόδου. Ο πρωθυπουργός θέλει να αναδείξει πως η οικονομική πρόοδος αντανακλάται στην καθημερινή ζωή των πολιτών, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για νέες μεγάλες αλλαγές και τον εκσυγχρονισμό της χώρας. Τα μέτρα που θα παρουσιαστούν, σύμφωνα με «γαλάζια» στελέχη, θεωρούνται καθοριστικά τόσο για το πολιτικό μέλλον της κυβέρνησης όσο και για τη διατήρηση της κοινωνικής ισορροπίας.

Ωστόσο η ΔΕΘ θα αποτελέσει ορόσημο και για το μελλοντικό πολιτικό πλαίσιο που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση. Ο στόχος είναι διπλός: από τη μία πλευρά, το κυβερνητικό επιτελείο επιδιώκει την ανακοίνωση ενός πακέτου μέτρων που θα ανταποκρίνεται στις οικονομικές δυσκολίες που πλήττουν τη μεγάλη πλειονότητα της κοινωνίας· από την άλλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται να προσανατολίζεται στο να ενισχύσει την τακτική της πόλωσης απέναντι στους δύο πρώην πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή και στην πιο σκληρή πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία εκπροσωπεί την παραδοσιακή λαϊκή Δεξιά.

Το δίλημμα

Με βάση τις πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενδέχεται να θέσει με έντονο τρόπο το δίλημμα: είτε οι πολιτικές που υλοποιούνται από τη δική του διακυβέρνηση και οδήγησαν το κόμμα σε δύο εκλογικές επιτυχίες, είτε η επιστροφή στη γραμμή που εκφράζει η εσωκομματική αντιπολίτευση και η οποία, σύμφωνα με την αφήγηση του πρωθυπουργού, είχε στο παρελθόν οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία στα χαμηλότερα εκλογικά ποσοστά της. Συνεπώς, γίνεται σαφές πως ο πρωθυπουργός έχει αποφασίσει να αναλάβει το ρίσκο που είτε θα αναστρέψει την τρέχουσα δημοσκοπική κάμψη είτε θα διευρύνει το χάσμα με την κοινωνική αντιπολίτευση.

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί το συγκεκριμένο σενάριο, το μεγάλο ερώτημα που προκύπτει είναι τι μέλλει γενέσθαι με τον Νίκο Δένδια, ο οποίος το τελευταίο διάστημα κρατάει αποστάσεις από τις κυβερνητικές επιλογές. Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν σενάρια που θέλουν τον πρωθυπουργό να εξετάζει την απομάκρυνση του Νίκου Δένδια από το υπουργείο Αμυνας, προκαλώντας ενδεχομένως έντονη πολιτική αναταραχή στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Οπως είναι εύλογο, η συγκεκριμένη επιλογή, εάν επιβεβαιωθεί, αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές εξελίξεις, καθώς παραμένει άγνωστο πώς θα αντιδράσει ο ίδιος ο Νίκος Δένδιας στην πρόταση αυτή.

Οι ισορροπίες

Η μετακίνηση ή απομάκρυνση ενός τόσο κομβικού υπουργού, όπως ο Νίκος Δένδιας, από το υπουργείο Αμυνας μπορεί να εκληφθεί ως σκληρό πολιτικό μήνυμα και δείγμα ανασχηματιστικών προθέσεων. Κεντρικό ζήτημα είναι, σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί το προαναφερθέν ενδεχόμενο, αν ο κ. Δένδιας θα αποδεχτεί μια άλλη κυβερνητική θέση ή θα αποφασίσει να επιστρέψει στα βουλευτικά έδρανα της Νέας Δημοκρατίας και να μετατραπεί σε ηγέτη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις εξελίξεις στο άμεσο μέλλον.

Ως εκ τούτου, το σενάριο αυτής της πιθανής αλλαγής δεν αφορά μόνο πρόσωπα αλλά και πολιτικές ισορροπίες. Αν ο Νίκος Δένδιας επιλέξει να αμφισβητήσει ανοιχτά την ηγεσία, οι εξελίξεις στον κυβερνητικό συνασπισμό θα μπορούσαν να γίνουν ιδιαίτερα ραγδαίες, επηρεάζοντας ενδεχομένως και τη συνοχή της παράταξης. Με δεδομένο το κλίμα πόλωσης και τις δύσκολες συγκυρίες που βιώνει η κυβέρνηση, κάθε μεταβολή στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αποκτά βαρύνουσα σημασία για το πολιτικό μέλλον.

Σε κάθε περίπτωση, η συγκεκριμένη υπόθεση παρακολουθείται στενά από πολιτικούς αναλυτές και στελέχη, καθώς οι αποφάσεις που θα ληφθούν στο άμεσο μέλλον θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις στο κυβερνητικό στρατόπεδο αλλά και την πορεία της χώρας τους επόμενους μήνες.