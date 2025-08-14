Στάχτη στους πολίτες και λάσπη στους αντιπάλους

Επιδεικτική απουσία, ατομική ευθύνη, μετακύλιση της υπαιτιότητας σε τρίτους. Αυτά και ολίγον από λάσπη κατά των εχθρών. Και «καθάρισε» η κυβέρνηση με τον πονοκέφαλο των πυρκαγιών...

Κατηγορηματική και επίμονη άρνηση δράσης για την πρόληψη των πυρκαγιών, καμία σκέψη για αύξηση του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, διαρκής υποβάθμιση των υποδομών, παρακολούθηση των τραγικών επιπτώσεων με την ιδιότητα του αμέτοχου παρατηρητή, εμπέδωση του συγκεκριμένου μοντέλου κυβερνητικής (μη) εμπλοκής ξανά και ξανά, θεοποίηση του 112 και της προειδοποίησης κατοίκων να εκκενώσουν οικισμούς, αδιάκοπη επαναφορά ζητημάτων ατομικής ευθύνης, καθαρισμού οικοπέδων και ιδιωτικής ασφάλισης ακινήτων και αν οι τοπικοί συσχετισμοί το επιτρέψούν... ευκαιρία για λάσπη στους εκπροσώπους της άλλης πολιτικής όχθης. Η κυβέρνηση τις τελευταίες ημέρες φρόντισε να μας αναπτύξει το σύνολο του πλούτου του κυνισμού της απέναντι στην επέλαση του πύρινου εφιάλτη και την καταστροφή υποδομών, οικοσυστημάτων και νοικοκυριών.

Λίγες ώρες μετά τις ανείπωτες καταστροφές και τις τεράστιες πυρκαγιές που κατέκαψαν Αχαΐα, Χίο, Πρέβεζα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Άρτα, η κυβέρνηση δοκίμασε κάμποσους τρόπους να ανοσιουργήσει πάνω στην καμένη γη.

Πρώτα, η ηχηρή απουσία του πρωθυπουργού και του αρμόδιου υπουργού κατά τη διάρκεια των καταστροφών.

Μετά, το δόγμα της ατομικής ευθύνης του... εθελοντή για την κατάσβεση των πυρκαγιών από τη Σοφία Βούλτεψη.

Και τέλος, Γιάννης Κεφαλογιάννης και Παύλος Μαρινάκης που σπεύδουν να επιρρίψουν ευθύνες σε τρίτους και να υποστηρίξουν πως η κυβέρνηση τα 'χει όλα «καλώς καμωμένα».

Σα να μην έφτανε το κακό που συνέβη στην Αχαΐα, απότοκο της εγκληματικής αδιαφορίας της κυβέρνησης για ουσιαστικές πολιτικές πρόληψης, ο κ. Κεφαλογιάννης άδραξε επιπλέον την ευκαιρία ώστε, την ώρα που καιγόταν το σπίτι του Πατρινού, να τον κατηχήσει ενάντια στον κομμουνιστή δήμαρχο τον οποίο είχε κάνει το ολίσθημα να υπερψηφίσει. Ο Κώστας Πελετίδης που απηύθυνε αδιάκοπα αιτήματα αύξησης των εναέριων μέσων και εισέπραττε σιγή ασυρμάτου, από κατήγορος βρέθηκε κατηγορούμενος - πως υπονόμευσε τη λειτουργία του 112 και προέτρεπε κατοίκους να καθίσουν να καούν ενάντια στην οδηγία εκκένωσης. Είναι, εξάλλου, κανόνας ότι το πρακτικό αποτέλεσμα της λασπολογίας, πάντα μα πάντα ξεπερνά σε φαντασία, την αρχική ιδέα της καταφυγής σε αυτήν.

Η απάντηση βεβαίως δεν άργησε να έρθει - και ήταν αποστομωτική: «Είναι ντροπή να βγαίνει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Κεφαλογιάννης την ώρα που οι εστίες της Πάτρας ακόμα “καπνίζουν” και ο λαός ακόμα μάχεται για να σώσει ότι μπορεί και να καταγγέλλει τον Δήμαρχο Πατρέων ότι δεν έσβησε τη φωτιά, αποκαλύπτοντας τελικά τη γύμνια της κυβέρνησης στην αντιμετώπισή της.

Αντί λοιπόν να απολογούνται για την έλλειψη σχεδιασμού και την ανεπάρκεια μέσων, ζητάνε και τα ρέστα από πάνω και προσπαθούν, κατά την πάγια τακτική τους, να μεταθέσουν αλλού την ευθύνη. Ενημερώνουμε τον υπουργό και την κυβέρνηση του ότι η πυρκαγιά έκαιγε όντως στον αστικό ιστό της πόλης, αφού η Θεοφράστου και η Κορυδαλλέως δεν είναι σε κάποιο χωριό, αλλά μέσα στην πόλη, όπως τα Μποζαΐτικα και η Αρόη. Οι εργαζόμενοι της Ξερόλακκας, οι οδηγοί και οι χειριστές του Δήμου, έδωσαν γενναία και αποτελεσματική μάχη, μέσα στο ΧΥΤΑ και διέσωσαν τη λειτουργία του και την πόλη μας, μόνοι τους. Τα ίδια και στη ΒΙΠΕ. Ήσασταν απόντες. Καλούσαμε από την πρώτη στιγμή της πυρκαγιάς για ενίσχυση των πυροσβεστικών μέσων τα οποία ήταν ανύπαρκτα, και όταν οι φλόγες πλησίαζαν το βενζινάδικο που βρίσκεται εκεί, όλοι περιμέναμε απλά να βρέξει»…

Κερασάκι στην τούρτα ο βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ Ιάσων Φωτήλας, ο οποίος με ανάρτηση στο facebook την Τετάρτη, υπερασπίστηκε με σθένος το επερχόμενο long weekend και ενημέρωσε τους κατοίκους της εκλογικής του περιφέρειας ότι θα την επισκεφθεί με κυβερνητικό κλιμάκιο «την Δεύτερα 18 Αυγούστου»...

Όπως ήταν αναμενόμενο, πυρ ομαδόν εξαπέλυσαν κόμματα της αντιπολίτευσης για την απολύτως αποτυχημένη διαχείριση των πυρκαγιών.

ΠΑΣΟΚ - Τσουκαλάς: Τι βαθμό βάζει το «επιτελικό» κράτος στον εαυτό του;

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, και ο αρμόδιος υπουργός Κλιματικής Κρίσης, Γιάννης Κεφαλογιάννης παρουσίασαν μια ρόδινη εικόνα για τα αποτελέσματα του κράτους και της κυβερνητικής διαχείρισης των πυρκαγιών.

Σχεδόν “μάλωσαν” τους πολίτες γιατί δεν τους το αναγνώρισαν.

Ο κ. Μαρινάκης επέλεξε μάλιστα να απαντήσει στα ερωτήματα, που ο ίδιος έθεσε στον εαυτό του.

Από πλευράς μας, μόνο μια ερώτηση είναι σκόπιμο να απευθύνουμε:

Η κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη από τη διαχείριση των πυρκαγιών; Τι βαθμό βάζει το “επιτελικό” κράτος στον εαυτό του; Ο κ. Κεφαλογιάννης θα επαναλάμβανε σήμερα τη δήλωση, που είχε κάνει προ λίγων εβδομάδων, ότι η χώρα είναι πλήρως θωρακισμένη για την αντιπυρική περίοδο;

Υ.Γ. Τουλάχιστον ο κ. Μαρινάκης ένιωσε την ανάγκη να απαντήσει στην κ. Βούλτεψη. Άραγε συμμερίζεται την άποψη του υφυπουργού Εργασίας, Κώστα Καραγκούνη που δεν αποκλείει “σχέδιο αποσταθεροποίησης” πίσω από τις πυρκαγιές»;

ΣΥΡΙΖΑ – Θεοδωράκης: Θα ζητήσει κανείς μία συγγνώμη;

«Περισσότερα από 100.000 στρέμματα έγιναν στάχτη τις τελευταίες 48 ώρες μόνο σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα.

Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Μαρινάκης προχωρά σε εκτενέστατη ανάρτηση για να μας εξηγήσει πόσο καλά τα έχει κάνει η κυβέρνηση και πόσο κακή είναι η αντιπολίτευση.

Κυβερνούν έξι χρόνια!

Γνωρίζουν τι σημαίνει αυτοκριτική;

Οι πολίτες μετρούν τις πληγές τους.

Θα ζητήσει κανείς μια συγνώμη»;

ΚΚΕ: Ομολογία ενοχής η επίθεση της κυβέρνησης στον Πελετίδη

«Η κυβέρνηση της ΝΔ ξεπέρασε κάθε όριο ξεπεσμού μεθοδεύοντας, μέσω των υπουργών της και φιλικών της ΜΜΕ, μια άθλια επίθεση ενάντια στη δημοτική αρχή Πάτρας και τον δήμαρχο Κώστα Πελετίδη, με προφανή στόχο να μεταθέσουν τις τεράστιες ευθύνες τους για το ότι η Αχαΐα και ολόκληρη η χώρα βρίσκεται τόσες μέρες στο έλεος των πυρκαγιών.

Αντί να απολογηθούν για την έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού, μέσων πυρόσβεσης και προληπτικών μέτρων, φτάνοντας στο σημείο να αρνούνται ακόμη και την εκκένωση της Βιομηχανικής Περιοχής από τους εργαζόμενους την ώρα που η ευρύτερη περιοχή είχε παραδοθεί στις φλόγες, προσπαθούν με δόλια μέσα και διαστρέβλωση δηλώσεων να ενοχοποιήσουν για την καταστροφή την δημοτική αρχή της Πάτρας. Τους ενοχλεί που η δημοτική αρχή είναι δίπλα στον λαό της Πάτρας και στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης για τις λαϊκές ανάγκες, αποκαλύπτοντας την επικίνδυνη πολιτική τους σε όλους τους τομείς, όπως και σε αυτόν της πολιτικής προστασίας.

Το σχέδιο αυτής της επίθεσης από τα κυβερνητικά επιτελεία είχε ήδη διαφανεί από χθες με τις σκόπιμες και ψευδείς αναρτήσεις των τρολ του διαδικτύου, βρίσκοντας τελικά το πρόσχημα για την επίσημη κυβερνητική επίθεση στη διαστρέβλωση των δηλώσεων του δημάρχου. Αντί, δηλαδή, η κυβέρνηση να ασχολείται με την κατάσβεση της καταστροφικής πυρκαγιάς, που εκείνες τις ώρες ήταν σε εξέλιξη, αυτή ασχολούνταν με μεθοδεύσεις και δολοπλοκίες για να ενοχοποιήσει τη δημοτική αρχή της Πάτρας που έδινε τη μάχη μαζί με τους κατοίκους για να σώσουν το βίος τους.

Έχουν τρυπήσει τον πάτο του βαρελιού, με μια επίθεση που ουσιαστικά συνιστά φτηνό αντιπερισπασμό και ομολογία ενοχής, νομίζοντας ότι έτσι θα διασωθούν από την οργή του λαού για τις ευθύνες τους, την πολιτική τους και το σάπιο κράτος τους. Ματαιοπονούν».

Νέα Αριστερά – Χαρίτσης: Κυβέρνηση της καμένης γης

«Χτες διέσχισα τη δυτική Ελλάδα για να βρεθώ στην Πάτρα. Εκεί που η φωτιά έφτασε σχεδόν στο κέντρο της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας. Όχι στους «οικισμούς», όχι στα «περίχωρα». Στην Πάτρα.

Μπαίνοντας στο νομό Αχαΐας έβλεπα παντού γύρω μου τις εικόνες της καταστροφής.

Μαζί με την ακούραστη βουλεύτρια μας Σία Αναγνωστοπούλου, άκουσα κατοίκους που είδαν το σπίτι τους να χάνεται και το χωράφι τους να καίγεται.

Άκουσα εξαντλημένους πυροσβέστες που μου είπαν «όλα λάθος».

Άκουσα ανθρώπους που νιώθουν τρόμο για την επόμενη μέρα.

Δεν αρκεί το «ευχαριστώ» στους πυροσβέστες και στους εθελοντές.

Δεν αρκεί το «κουράγιο» σε έναν άνθρωπο που χάνει το βιός του.

Για να έχει νόημα, πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους.

Ένα: η κυβέρνηση κρύβεται

Πού είναι ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας;

Πού είναι οι διάφοροι βουλευτές που μας πληροφορούν από το γραφείο τους ότι έχει γεμίσει ο ουρανός πτητικά μέσα;

Πού ήταν ο πρωθυπουργός που έκανε διακοπές αμέριμνος μέχρι που κατάλαβε ότι δεν πήγαινε άλλο;

Δύο: η κυβέρνηση απέτυχε

Ο κύριος Μητσοτάκης υποστήριζε ότι η Ελλάδα θα γίνει «κόμβος δασοπυρόσβεσης».

Έγινε το αντίθετο.

Η Ελλάδα είναι το Hotspot της καταστροφής.

Τρία: οι φτωχοί θα γίνουν φτωχότεροι

Η Δυτική Ελλάδα, το Βόρειο Αιγαίο και η Ήπειρος -οι περιφέρειες που καταστράφηκαν- έχουν ένα κοινό: είναι οι φτωχότερες περιφέρειες της χώρας.

Η πυρκαγιά διαλύει το μέλλον των εργατών γης, των μικρών παραγωγών, των επαγγελματιών, των ανθρώπων του μόχθου, των ευάλωτων πληθυσμών.

Το μοντέλο «ανάπτυξης» που τους περιμένει είναι δυστοπικό: εξορύξεις, αρπαχτές πάνω στα καμένα, παιχνίδια real estate για την «ανοικοδόμηση», επιδοτήσεις που θα τρέφουν τον φαύλο κύκλο της εκμετάλλευσης.

Τέσσερα: αν δεν επενδύσουμε στο οξυγόνο, θα ζούμε με τις στάχτες

Είναι προτεραιότητα η αγορά πυροσβεστικών οχημάτων ή μιας ακόμα φρεγάτας;

Είναι το μέλλον της χώρας οι εξορύξεις και η κλιματική κρίση ή η δίκαιη ενεργειακή μετάβαση και η επένδυση στην πολιτική προστασία;

Θέλουμε ισχυρό κράτος με σχέδιο ανάπτυξης της περιφέρειας ή την οικονομία της αρπαχτής;

Πέντε: η κυβέρνηση πρέπει να απολογηθεί. Όχι σε μένα. Στην ελληνική κοινωνία

Ποιος ευθύνεται για το ότι φτάσαμε στον Ιούλιο για να αποφασιστεί η επικαιροποίηση του Εθνικού Χάρτη Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών; (προσέξτε: να αποφασιστεί. Όχι να επικαιροποιηθεί).

Ποιος ευθύνεται για την ακύρωση του σχεδιασμού για 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας;

Ποιος ευθύνεται για το ότι η αναβάθμιση των εναέριων μέσων κατάσβεσης δεν μπορεί να ξεκινήσει πριν το 2026;

Ποιος ευθύνεται για το ότι το πρόγραμμα καθαρισμών Antinero κατέληξε σε ένα ακόμα σκάνδαλο απευθείας αναθέσεων;

Ποιος ευθύνεται για την ανύπαρκτη αναβάθμιση του υπέργειου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας από τον ΔΕΔΔΗΕ;

Ποιος ευθύνεται για τον αποκλεισμό 600 έμπειρων εποχικών πυροσβεστών τον Απρίλιο του 2025;

Ποιος ευθύνεται που σε κανένα σημείο της επικράτειας δεν μπορούμε να δούμε χειροπιαστά έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης για την πολιτική προστασία;

Τέλος, ποιος ευθύνεται που η πρόληψη έγινε συνώνυμο της ατομικής ευθύνης –«καθαρίστε τα οικόπεδά σας»- και όχι κρατικό σχέδιο;

Έξι: δεν πάει άλλο

Η χώρα χρειάζεται οξυγόνο.

Και όσο βρίσκεται στη θέση της η κυβέρνηση της καμένης γης, δεν μπορεί να το έχει».

Πλεύση Ελευθερίας – Ζωή Κωνσταντοπούλου: Διαρκές και οργανωμένο έγκλημα

«Το έγκλημα της ανεύθυνης έκθεσης των πολιτών σε ακραίους κινδύνους φυσικών καταστροφών είναι διαρκές, πολυετές και οργανωμένο».