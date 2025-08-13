Αθήνα, 28°C
Τετάρτη, 13 Αυγούστου, 2025
Κυριάκος Μητσοτάκης
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Δεν είπε κουβέντα για τις πυρκαγιές, έκανε διαρροή για την Ουκρανία

ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ
Χρήστος Καλλιμάνης
Προσβολή από τον πρωθυπουργό και τους συνεργάτες του. Έκανε επικοινωνιακό σόου το πρωί χωρίς να πει λέξη για την πύρινη καταστροφή, αλλά έσπευσε να βγάλει ενημέρωση για το ουκρανικό.

Μόνο ως τεράστια προσβολή μπορεί να εκληφθεί η απόφαση του πρωθυπουργού και των συμβούλων του να εκδοθεί ενημερωτικό σημείωμα για την τηλεδιάσκεψη ηγετών για την Ουκρανία, την ώρα που η χώρα είναι παραδομένη στις φλόγες, τεράστιες εκτάσεις έχουν γίνει στάχτη, ενώ απειλείται ακόμη και η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας.

 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξαφανισμένος όπως και η συντριπτική πλειοψηφία των υπουργών του το πρώτο 24ωρο της πύρινης λαίλαπας, έσπευσε από νωρίς σήμερα να κάνει ένα επικοινωνιακό σόου, καθώς εμφανίστηκε στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο για τη Διαχείριση Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να προεδρεύσει σε σύσκεψη για τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Η φιέστα, όμως, ήταν μόνο φωτογραφική, καθώς ο πρωθυπουργός δεν είπε ούτε μια λέξη για τις εξελίξεις, για τον όλεθρο που αντιμετωπίζουν οι πολίτες σε τόσες περιοχές της χώρας.

Σήμερα το απόγευμα, όμως, το επιτελείο του Μαξίμου δεν ήταν τόσο… φειδωλό, αλλά έσπευσε να εκδώσει ενημέρωση για τη παρέμβαση του πρωθυπουργού στην τηλεδιάσκεψη για την Ουκρανία.

(ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)

Δηλαδή, ο πρωθυπουργός και το επιτελείο του στην πιο δύσκολη ημέρα του φετινού καλοκαιριού, σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία της Πάτρας, της Χίου, της Πρέβεζας κλπ θεώρησαν σωστό να δώσουν διαπιστευτήρια στον διεθνή παράγοντα;

Θεώρησαν ότι επικοινωνιακά και πολιτικά αυτό που πρέπει να «βγει» σήμερα στη δημοσιότητα είναι οι δηλώσεις Μητσοτάκη για τη σημασία του αμερικανικού παράγοντα, του ΝΑΤΟ, της κατάπαυσης πυρός και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας;

Πραγματικά ανήκουστο.

