Η Πάτρα φλέγεται - «Δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε»

Αντιμέτωποι με εικόνες και καταστάσεις που δεν έχουν ζήσει ξανά βρίσκονται οι κάτοικοι της Πάτρας, της τρίτης μεγαλύτερης πόλης στη χώρα, οι οποίοι δοκιμάζονται σκληρά, μαζί με τους κατοίκους των τριγύρω περιοχών από τα ανεξέλεγκτα πύρινα μέτωπα που κατακαίνε τα πάντα από όλες σχεδόν πλευρές [διαβάστε liive όλες τις εξελίξεις].

Και γιατί λέμε Πάτρα; Γιατί η αλήθεια αυτή είναι, όπως πολύ σωστά επισημαίνουν και διαμαρτύρονται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάτοικοι της περιοχής, τα Βραχναίικα, τα Τσουκαλέικα, τα Καμίνια, τα Συχαινά, η Αρόη, ο Ρωμανός κλπ δεν είναι απλώς κάποιοι «οικισμοί» στη μέση του πουθενά είναι περιοχές με χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες, προάστια της Πάτρας και, πρακτικά, σχεδόν μέσα στον αστικό ιστό της πόλης.

Φωτογραφία από τη NASA

EUROKINISSI

Όταν λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα ερχόταν μήνυμα από το 112 για εκκένωση της Αρόης, μιλάμε για μια περιοχή σχεδόν 3 με 4 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης.

«Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική στο μεγαλύτερο μέρος της πόλης ανάλογα με το πού φυσάει ο άνεμος. Εμείς εδώ από χθες, με ένα μικρό διάλειμμα το πρωί, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε, ενώ βρέχει στάχτη συνεχώς» δηλώνει στην efsyn.gr κάτοικος της πόλης.

EUROKINISSI

Πώς βιώνεις και πώς «αντιμετωπίζεις» αυτόν τον εφιάλτη; «Δεν κοιμηθήκαμε από τα αλλεπάλληλα 112», μας λένε κάτοικοι, η φωτιά στα Συχαινά είναι φοβερά απειλητική για την πόλη.

«Κατά τις 3 το πρωί είδα μια έκκληση για προμήθειες για τα ζώα που έφεραν από τα καμένα και τα φιλοξενούσαν προσωρινά στην πλαζ του ΕΟΤ» λέει στην efsyn και συμπληρώνει «πήρα ό,τι είχα και πήγα. Η πόλη άδεια, σκόρπιος κόσμος στις πλατείες και τα παγκάκια, αλλά σε όλη την παραλία προς την πλάζ οι «εκκενωμένοι» προσπαθούσαν να βγάλουν τη νύχτα. Η φωτιά στα Συχαινά φαινόταν να είναι τόσο κοντά στην πόλη».

EUROKINISSI

Είμαστε πια στο μεσημέρι της Τετάρτης με την ευρύτερη περιοχή να καίγεται για 24 ώρες. «Η ατμόσφαιρα είναι πάλι αποπνικτική, θολή από τους καπνούς και φυσάει πάλι, αλλά όχι όπως χθες» μας λένε και συνεχίζουν «Τουλάχιστον πετάνε τα μέσα επιτέλους, τώρα που έχει φτάσει η φωτιά στον αστικό ιστό. Οι περισσότεροι δεν ξέρουν όλες αυτές οι τοποθεσίες που βρίσκονται. Τα Συχαινά, Ανω- Κάτω, η Αρόη, η Ανθούπολη, η Βούντενη, δεν είναι οικισμοί έξω από την Πάτρα... Είναι Πάτρα, ανήκουν στην πόλη 3-4-5-8 χλμ από την καρδιά της πόλης...»

EUROKINISSI

«Εάν πάει η φωτιά στον ΧΥΤΑ στον Ξερόλακκα για τον οποίο έχει σταλεί 112 εδώ και 12 ώρες τότε μιλάμε και για επικίνδυνη τοξικότητα στην ατμόσφαιρα» καταλήγει.

Η Πάτρα φλέγεται κύριοι της κυβέρνησης, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας...