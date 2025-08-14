Ο εξαφανισμένος Κεφαλογιάννης επιτίθεται σε Πελετίδη για τη φωτιά στην Πάτρα

Ο επί τόσες ημέρες εξαφανισμένος υπουργός εμφανίστηκε για να επιρρίψει ευθύνες σε τρίτους, τους οποίους θεωρεί πολιτικούς αντιπάλους

Πρωτοφανής επίθεση του υπουργού Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη προς τον δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αχαΐα που απείλησαν τον αστικό ιστό της πόλης.

«Ο δήμος Πατρέων στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων σε όλα τα επίπεδα», ισχυρίστηκε ο υπουργός σε έκτακτη ενημέρωση που παραχώρησε από το υπουργείο δύο 24ώρα μετά την έναρξη της φωτιάς και ενώ χθες ήταν εκκωφαντικά απών!

«Στον τομέα της πρόληψης είδαμε πολλά ακαθάριστα οικόπεδα, στην προσπάθεια κατάσβεσης μικρή και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής άκουσα τον δήμαρχο κ. Πελετίδη να ενθαρρύνει τους πολίτες να μην εφαρμόσουν τις οδηγίες του 112 κάτι που θεωρώ εγκληματικό και επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια», είπε ο Γιάννης Κεφαλογιάννης.

«Αυτό δεν αποτελεί υπεύθυνη συμπεριφορά από τον δήμαρχο της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας. Είναι δε υποκριτική στάση από την μία πλευρά να ζητείται η έκδοση 112 έντεκα φορές από τον δήμο Πατρέων εκ των οποίων οι 8 από τον ίδιο τον δήμαρχο και από τη άλλη ο κ. Πελετίδης να προτρέπει τους πολίτες να μην εφαρμόζουν τις δικές του εντολές. Έχουμε ζήσει το Μάτι και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να αμφισβητεί το 112 που σώζει στην κυριολεξία ζωές», είπε ο υπουργός προσπαθώντας να κατηγορήσει τον δήμαρχο για την ανεπάρκεια και τα διαχειριστικά λάθη.

Παράλληλα, ο υπουργός προσπάθησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα μιλώντας για την κλιματική αλλαγή και... την ατομική ευθύνη, αποσιωπώντας τα τεράστια λάθη της κυβερνητικής πολιτικής και τις ανεπάρκειες του διαχειριστικού σχεδίου του υπουργείου του.

Τι είπε ο Πελετίδης για το «112»

Χθες, ο δήμαρχος Πατρέων είπε χαρακτηριστικά στον Real Fm πως «δεν μπορούμε να λέμε “εγώ έβγαλα το σήμα και τελείωσε”» και υπογράμμισε πως για τις πυρκαγιές πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα. Επίσης, ο δήμαρχος αμφισβήτησε το κυβερνητικό δόγμα «εκκενώστε» της κυβέρνησης και πρόσθεσε ότι όσοι έμειναν πίσω στα σπίτια τους στην Αχαΐα, έσωσαν τις περιουσίες τους. «Ναι, οι πυροσβέστες, ναι, οι δυνάμεις του Δήμου, αλλά με τη συμμετοχή του κόσμου, ο οποίος έμεινε πίσω με ηρωισμό, ήρθε το αποτέλεσμα», είπε μεταξύ άλλων.

Το δόγμα «εκκενώστε» αμφισβητούν και οι δασολόγοι που επισημαίνουν πως η βοήθεια των ντόπιων κατοίκων που γνωρίζουν τις περιοχές τους είναι εξαιρετικά αποτελεσματική.