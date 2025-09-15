Περισσότερο φως, περισσότερη αλήθεια

Σήμερα ξεκινούν οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιας επιτροπής στην οποία κατέφυγε η κυβέρνηση για να κουκουλώσει την υπόθεση και τους υπευθύνους. Και να αποσείσει τις δικές της ευθύνες, καθώς ο ίδιος ο πρωθυπουργός είχε δηλώσει πως οι εξεταστικές επιτροπές αποτελούν δομικό πρόβλημα και «δεν έχουν καταφέρει να διαφωτίσουν την κοινή γνώμη», ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαβεβαίωνε ότι «οι εξεταστικές επιτροπές δυστυχώς δεν παράγουν αποτέλεσμα».

Το χειρότερο όλων είναι ότι αυτή η εξεταστική επιτροπή συγκαλείται μετά τον ευτελισμό της Βουλής από την κυβέρνηση, η οποία, για να ελέγξει τις ψήφους των βουλευτών της, τους υποχρέωσε να μην πάνε στο κοινοβούλιο και να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο ενάντια στη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το ίδιο ζήτημα.

Κατά συνέπεια, θα μπορούσε να πει κανείς ότι σήμερα ξεκινάει στη Βουλή μια στημένη υπόθεση της οποίας το αποτέλεσμα έχει ήδη προαποφασιστεί. Ενδεχομένως εκεί να οδηγηθούν τα πράγματα. Ομως η ευχέρεια που είχε στο παρελθόν η κυβέρνηση να διαχειρίζεται τα σκάνδαλα δεν είναι πια η ίδια.

Δεν είναι στην αρχή των σκανδάλων αλλά ούτε και στη μέση. Είναι στο «μη παρέκει». Κι είναι υποχρεωμένη από τη στιγμή που η ίδια ζήτησε να εξεταστεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ από το 1998 έως σήμερα να δεχτεί κάθε αίτημα της αντιπολίτευσης για διερεύνηση και κάθε πρότασή της για προσκόμιση στοιχείων και για εξέταση μαρτύρων.

Εσχάτως δε, κεντρικό πρόσωπο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ αναδείχθηκε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ κ. Γιώργος Μυλωνάκης. Είναι ο δεύτερος πιο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού -μετά τον Γρηγόρη Δημητριάδη- που φαίνεται να είχε γνώση (αυτός μάλλον μόνο νόμιμων) επισυνδέσεων και του περιεχομένου τους. Ο κ. Μυλωνάκης εγκαλείται από την αντιπολίτευση ότι γνώριζε για τις παρακολουθήσεις βουλευτών της Ν.Δ. που εμπλέκονταν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τους ενημέρωνε, 16 μήνες πριν σχηματιστεί η δικογραφία.

Οπως και να έχει το ζήτημα, είναι ηλίου φαεινότερον πως το μέγαρο Μαξίμου και γνώριζε και αξιοποίησε για ίδιον πολιτικό όφελος τον μηχανισμό των παράνομων επιδοτήσεων. Αλλιώς αυτός δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει προς όφελος της Ν.Δ. Κατά συνέπεια είναι υποχρέωση της προοδευτικής αντιπολίτευσης να αξιοποιήσει στο έπακρο την εξεταστική επιτροπή και να φέρει στο φως όσο περισσότερη αλήθεια γίνεται.