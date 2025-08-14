Δεν πάει άλλο...

Στα τέλη Ιουλίου του 2018 ο Κυριάκος Μητσοτάκης -αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τότε- έδωσε συνέντευξη για την τραγωδία στο Μάτι. Και υποσχέθηκε τα πάντα. Πάνω στους τάφους εκατό ανθρώπων. Κατ’ αρχήν ζήτησε παραιτήσεις με τη φράση «αδυνατώ να καταλάβω πώς υπάρχει πολιτική ευθύνη χωρίς παραίτηση». Από τότε η Ελλάδα καίγεται κάθε χρόνο, αλλά ούτε πολιτικές ευθύνες αναλήφθηκαν ούτε παραιτήσεις υπήρξαν.

Στην ίδια συνέντευξη είπε και τούτο: «Στέκομαι σήμερα εδώ για να αναλάβω την ευθύνη μου. Εχω μαζί μου ομάδα νέων και έμπειρων στελεχών που είναι πανέτοιμοι για επανασχεδιασμό όλης της Πολιτικής Προστασίας». Από τότε πέρασαν επτά χρόνια εκ των οποίων τα έξι με πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη. Ούτε, όμως, η Πολιτική Προστασία έγινε καλύτερη ούτε η χώρα γλίτωσε κάτι από την καταστροφική δράση των πυρκαγιών κάθε καλοκαίρι.

Από το 2018 ώς σήμερα, για κάθε καταστροφή που συμβαίνει στη χώρα, ο κ. Μητσοτάκης βρίσκει δικαιολογίες και κρύβεται πίσω από αυτές. Σχεδιάζει με το επιτελείο του ένα αφήγημα κι ύστερα επιστρατεύει τους προπαγανδιστικούς μηχανισμούς που τον στηρίζουν για να το διασπείρουν στην κοινωνία.

Καθόλου δεν τον ενδιαφέρει να μάθει τι έγινε και γιατί έγινε, ποια συμπεράσματα βγαίνουν και τι πρέπει να αλλάξει. Το πρόβλημά του ήταν πάντα η επικοινωνιακή διαχείριση της αποτυχίας της πολιτικής του. Σε όλα τα ζητήματα. Αλλά δεν μπορεί να κυβερνιέται έτσι η χώρα. Αυτή η πρακτική δεν φέρνει λύσεις στα προβλήματα που προκύπτουν. Φέρνει λύσεις σε εκείνον που τη χρησιμοποιεί για να μείνει περισσότερο στην εξουσία. Στο πλαίσιο όλων αυτών είναι ηλίου φαεινότερο πως η χώρα αντιμετωπίζει πρόβλημα διακυβέρνησης. Δηλαδή πρόβλημα σοβαρής διοίκησης και διαχείρισης των δημοσίων υποθέσεων.

Χρειάζεται μια εντελώς διαφορετική αντίληψη στη διαχείριση των κρατικών πόρων και των δημοσίων υποθέσεων, των χρόνιων προβλημάτων και αντιμετώπιση του πολίτη με σεβασμό και υπευθυνότητα. Ειδικά για τα ζητήματα των πυρκαγιών και των φυσικών καταστροφών χρειάζεται νέα πολιτική που θα εγγυάται την απόλυτη συνέχεια του κράτους ανεξαρτήτως κυβερνήσεων.

Δεν χωράει αμφιβολία ότι αργά ή γρήγορα αυτό που χρειαζόμαστε θα το βρούμε. Το ζήτημα είναι να το βρούμε με το μικρότερο δυνατό κόστος καταστροφών. Αυτό όμως σημαίνει ότι το γρηγορότερο δυνατό πρέπει να απαλλαγούμε από τον κ. Μητσοτάκη και από πολιτικούς της δικής του ποιότητας.