Με ένα σμπάρο... δύο τρυγόνια - Αναβάλλεται η συζήτηση στη Βουλή για τα ΕΛΤΑ

Σε αποδρομή η κυβέρνηση σπεύδει με σκανδαλώδεις μεθοδεύσεις να «γλιτώσει» από ένα ακόμη σφυροκόπημα με αφορμή την παραίτηση Σκλήκα

Μετά το μπάχαλο και το φιάσκο έρχεται το σκάνδαλο, καθώς η προγραμματισμένη για σήμερα συζήτηση του κομβικού θέματος των ΕΛΤΑ στη διαρκή Επιτροπή Υποθέσεων και τη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης αναβάλλεται.

Η αφορμή είναι, όπως ενημέρωσε και ο ίδιος ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, είναι η ανακοίνωση της παραίτησης του Γρηγόρη Σκλήκα από τη θέση του CEO των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Με τον τρόπο αυτό, όμως, το Μαξίμου και η κυβέρνηση «γλιτώνουν» από ένα ακόμη σφυροκόπημα της αντιπολίτευσης σχετικά με το χάος που προκλήθηκε από την απόφαση για «ξαφνικό θάνατο» εκατοντάδων υποκαταστημάτων.

Η κυβέρνηση, όμως, αποφεύγει και το ενδεχόμενο να υπάρξουν και νέα «γαλάζια» πυρά, καθώς οι ανακοινώσεις για διάλυση του δικτύου έφεραν έκρηξη των βουλευτών της Ν.Δ., η οποία κορυφώθηκε στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση