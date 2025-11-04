Με ένα σμπάρο... δύο τρυγόνια - Αναβάλλεται η συζήτηση στη Βουλή για τα ΕΛΤΑ

Μετά το μπάχαλο και το φιάσκο έρχεται το σκάνδαλο, καθώς η προγραμματισμένη για σήμερα συζήτηση του κομβικού θέματος των ΕΛΤΑ στη διαρκή Επιτροπή Υποθέσεων και τη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης αναβάλλεται.
Η αφορμή είναι, όπως ενημέρωσε και ο ίδιος ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, είναι η ανακοίνωση της παραίτησης του Γρηγόρη Σκλήκα από τη θέση του CEO των Ελληνικών Ταχυδρομείων.
Με τον τρόπο αυτό, όμως, το Μαξίμου και η κυβέρνηση «γλιτώνουν» από ένα ακόμη σφυροκόπημα της αντιπολίτευσης σχετικά με το χάος που προκλήθηκε από την απόφαση για «ξαφνικό θάνατο» εκατοντάδων υποκαταστημάτων.
Η κυβέρνηση, όμως, αποφεύγει και το ενδεχόμενο να υπάρξουν και νέα «γαλάζια» πυρά, καθώς οι ανακοινώσεις για διάλυση του δικτύου έφεραν έκρηξη των βουλευτών της Ν.Δ., η οποία κορυφώθηκε στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη.
Αναλυτικά η ανακοίνωση
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας