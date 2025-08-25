Ο Αλέξης Τσίπρας ρίχνει το γάντι στην κυβέρνηση

Μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί η εκτενής ανάρτηση, πριν λίγο, του Αλέξη Τσίπρα με αποσπάσματα από τη συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Le Monde. Και τούτο γιατί λίγες ώρες νωρίτερα είχε προηγηθεί η πρωτοφανής επίθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου κατά του πρώην πρωθυπουργού. Μολονότι η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα ήταν εστιασμένη σε θέματα οικονομίας (με τον κοινωνικό αντίκτυπό τους ασφαλώς), ο Παύλος Μαρινάκης επέλεξε να επιτεθεί σε άλλα θέματα, αλλά όχι στην οικονομία (εκτός, ίσως, από τον ισχυρισμό του ότι ο πολιτικός αντίπαλος της κυβέρνησης «χρέωσε στη χώρα πάω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ»).

Στην ανάρτησή του, αναλυτικά, ο Αλέξης Τσίπρας παραθέτει τα εξής αποσπάσματα από τη συνέντευξη στην εφημερίδα Le Monde: