Δευτέρα, 25 Αυγούστου, 2025
tsipras
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Ο Αλέξης Τσίπρας ρίχνει το γάντι στην κυβέρνηση

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
Νίκος Παπαδημητρίου
«Ας αντιπαρατεθούμε για την οικονομία».

Μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί η εκτενής ανάρτηση, πριν λίγο, του Αλέξη Τσίπρα με αποσπάσματα από τη συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Le Monde. Και τούτο γιατί λίγες ώρες νωρίτερα είχε προηγηθεί η πρωτοφανής επίθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου κατά του πρώην πρωθυπουργού. Μολονότι η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα ήταν εστιασμένη σε θέματα οικονομίας (με τον κοινωνικό αντίκτυπό τους ασφαλώς), ο Παύλος Μαρινάκης επέλεξε να επιτεθεί σε άλλα θέματα, αλλά όχι στην οικονομία (εκτός, ίσως, από τον ισχυρισμό του ότι ο πολιτικός αντίπαλος της κυβέρνησης «χρέωσε στη χώρα πάω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ»).

Στην ανάρτησή του, αναλυτικά, ο Αλέξης Τσίπρας παραθέτει τα εξής αποσπάσματα από τη συνέντευξη στην εφημερίδα Le Monde:

  • «Η τρέχουσα ανάπτυξη ωφελεί μόνο μία μειοψηφία. Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του έτους, μόνο ένας στους πέντε Έλληνες ζει καλά, το 45% του πληθυσμού έχει οικονομικές δυσκολίες και το 35% είναι χρεωμένο.
  • Η Ελλάδα μπόρεσε να αναδιαρθρώσει το δημόσιο χρέος της, γεγονός που της επέτρεψε να βγει από το διεθνές πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018 και να ανακτήσει την οικονομική της αυτονομία... και να επωφεληθούμε από χαμηλά επιτόκια μέχρι το 2032.
  • Η κυβέρνησή μου επέλεξε να επιβαρύνει τους πλουσιότερους με το βάρος της λιτότητας και μείωσε τις ανισότητες. Υπό τη συντηρητική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2019, οι ανισότητες αυξάνονται. Μεταξύ 2015 και 2019, τα εισοδήματα του 10% των φτωχότερων αυξήθηκαν κατά 45%, ενώ μειώθηκαν κατά 2,7% για το 10% των πλουσιότερων. Αντίθετα, μεταξύ 2019 και 2023, τα εισοδήματα του 10% των φτωχότερων μειώθηκαν κατά 8,1%, ενώ τα εισοδήματα του 10% των πλουσιότερων αυξήθηκαν κατά 13%.
  • Έχουμε επιστρέψει σε μία γενικευμένη διαφθορά. Το σκάνδαλο των ευρωπαϊκών γεωργικών επιδοτήσεων που ξέσπασε πρόσφατα είναι αρκετά ενδεικτικό».

