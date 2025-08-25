Μέγιστη πολιτική απρέπεια Μαρινάκη κατά Τσίπρα

«Ο Τσίπρας συγκυβέρνησε με την ακροδεξιά, μόνο στους εγκληματίες λείπει». Πέραν του περιεχομένου της επιχειρηματολογίας του κ. Μαρινάκη το οποίο είναι, φυσικά, αμφιλεγόμενο πλην σεβαστό, είναι ίσως η πρώτη φορά (ή μία από τις πολύ λίγες) στην ιστορία της Ελλάδας, που κυβερνητικός εκπρόσωπος παραβιάζει τόσο ανοιχτά και τόσο μη-απολογητικά, την τυπική θεσμική του υποχρέωση για έμπρακτο δημόσιο minimum λεκτικό σεβασμό απέναντι σε πολιτικά αντίπαλο πρόσωπο, το οποίο τυγχάνει πρώην πρωθυπουργός. Το οποίο, δηλαδή, είχε στο παρελθόν λάβει την ίδια λαϊκή εντολή, την οποία έλαβε και η κυβέρνηση, και την κραδαίνει με κάθε ευκαιρία όταν καλείτει να λογοδοτήσει, για αντιλαϊκά και αντικοινωνικά μέτρα.

Κάθε άλλο παρά αδιάφορη ήταν η... αδιαφορία την οποία επέμεινε να δείξει, για τις πρόσφατες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα στη Le Monde, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης, τη Δευτέρα στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών και των ανταποκριτών ξένου Τύπου.

Όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις, έγινε εμφανής η προετοιμασία του για μια τέτοια ερώτηση και φρόντισε να εκμηδενίσει προληπτικά, οποιαδήποτε ενδεχόμενη θετική ρύθμιση θα μπορούσε τυχόν να πιστωθεί στις κυβερνήσεις 2015-2019. Επανέλαβε το γνωστό κυβερνητικό αφήγημα πως ο Τσίπρας χρέωσε τους πολίτες με 100 δισ. ευρώ και πως διέπραξε πολιτική απάτη. Στο κρεσέντο των επιθετικών του δηλώσεων, συσχέτισε την κυβέρνηση Τσίπρα με… ποινικούς εγκληματίες, με το λογικό σχήμα ότι «οι μόνοι στους οποίους έχει λείψει ο κ. Τσίπρας είναι οι 17.000 βαρυποινίτες, οι βιαστές και οι εμπρηστές, η διακυβέρνηση του ήταν η ευτυχέστερη περίοδος για αυτούς» και ότι «έχασε στις εκλογές σε όλες τις κοινωνικές ομάδες εκτός από τους έγκλειστους στις φυλακές» και, διατελώντας εκπρόσωπος της κυβέρνησης που υπουργοποίησε Άδωνι Γεωργιάδη, Θάνο Πλεύρη και Μάκη Βορίδη, κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό πως… συνεργάστηκε με την άκρα δεξιά.

Πέραν του περιεχομένου της επιχειρηματολογίας του κ. Μαρινάκη το οποίο είναι, φυσικά, αμφιλεγόμενο πλην σεβαστό, είναι ίσως η πρώτη φορά (ή μία από τις πολύ λίγες) στην ιστορία της Ελλάδας, που κυβερνητικός εκπρόσωπος παραβιάζει τόσο ανοιχτά και τόσο μη-απολογητικά, την τυπική θεσμική του υποχρέωση για έμπρακτο δημόσιο minimum λεκτικό σεβασμό απέναντι σε πολιτικά αντίπαλο πρόσωπο, το οποίο τυγχάνει πρώην πρωθυπουργός. Το οποίο, δηλαδή, είχε στο παρελθόν λάβει την ίδια λαϊκή εντολή, την οποία έλαβε και η κυβέρνηση, και την κραδαίνει με κάθε ευκαιρία όταν καλείτει να λογοδοτήσει, για αντιλαϊκά και αντικοινωνικά μέτρα.

Απατεώνες και οι του ΠΑΣΟΚ

Δριμεία επίθεση εξαπέλυσε και κατά του ΠΑΣΟΚ το οποίο κατηγόρησε για «πολιτική εξαπάτηση ή πολιτική ασχετοσύνη» σχετικά με ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το πρωτογενές πλεόνασμα. Σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «το ΠΑΣΟΚ συγκρίνει την αύξηση του ΑΕΠ με πραγματικούς όρους, να σημειώσουμε ότι σε αυτό το νούμερο, ήτοι το 9,2% συμπεριλαμβάνεται και η επίπτωση του πληθωρισμού, με το ποσοστό του πληθωρισμού στη χώρα που έχει ήδη υπολογιστεί στο προηγούμενο νούμερο. Αυτό λέγεται πολιτική απάτη. Δεν πανηγυρίζουμε για την οικονομία γιατί υπάρχουν πολίτες με πραγματικά προβλήματα, αλλά δεν θα τους λέμε και ψέματα. Η αύξηση του ΑΕΠ κατά 9,2% είναι ποσοστό διπλάσιο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Έχουμε καταφέρει να είμαστε πιο κοντά στην Ευρώπη, είναι μία προσπάθεια που έχει αποδώσει αρκετά και έχουμε ακόμα αρκετή απόσταση να διανύσουμε. Το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα είναι νέους πολιτικούς απατεώνες».

Σχετικά με χθεσινή ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για αλαζονεία από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη και επεσήμανε ότι μόνον οι πολίτες μπορούν να αποφασίσουν ποιος θα είναι κυβέρνηση, στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ φαίνεται πως ισχύει η λαϊκή ρήση ότι το άδειο βαρέλι κάνει περισσότερο θόρυβο. Αναφορικά με την πρόταση, που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ εν όψει της παρουσίας του κ. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «στο ΠΑΣΟΚ ξέρουν να μετρούν τις ημέρες αλλά δεν έχουν μάθει να μετρούν τα λεφτά συνυπολογίζοντας και τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ, επίσης για το όποιο κυβερνητικό πρόγραμμα στο ΠΑΣΟΚ λείπουν οι ψηφοφόροι. Το ΠΑΣΟΚ επαναλαμβάνει τη λαϊκίστικη ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ και επιχειρεί να επαναφέρει τη λογική των δανεικών, με την οποία μας συστήθηκε τις προηγούμενες 10ετίες. Επίσης είναι αντιφατικό να ζητούν τα πάντα και την ίδια ώρα να καταγγέλλουν την αύξηση των εσόδων του κράτους που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για όλα αυτά τα μέτρα».

Μεταναστευτικό: Πλήρης στήριξη των ρατσιστικών μέτρων Πλεύρη

Σε ό,τι αφορά στο Μεταναστευτικό και συγκεκριμένα δηλώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη κατά της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για τους Υπερασπιστές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μαίρη Λόλορ, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι «δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση σε κανένα θεσμό, δεν υπάρχει επίθεση στο θεσμό του ΟΗΕ, αλλά απάντηση σε μία ρητορική με την οποία είναι αντίθετη η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας». Σχετικά με τις κατηγορίες διάφορων ΜΚΟ για την πολιτική της κυβέρνησης ο Παύλος Μαρινάκης επεσήμανε ότι «ο διαχειριστικός έλεγχος στις ΜΚΟ, που υπάγονται στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και χρηματοδοτούνται θα συνεχισθεί» και ξεκαθάρισε ότι «τυχόν αλλαγές στη λειτουργία του Μητρώου για τις ΜΚΟ θα γίνει σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή». Συμπλήρωσε, δε, ότι «φαίνεται ότι οι πολύ δύσκολες αποφάσεις που πήρε η κυβέρνηση πριν από δύο μήνες απέδωσαν, εκείνη η τροπολογία έπιασε τόπο, καθώς οι αφίξεις έχουν μειωθεί σε μεγάλο βαθμό. Η κυβέρνηση είναι υπόλογη στην κοινωνία και τους πολίτες και παίρνει αποφάσεις με βάση το συμφέρον της. θα συνεχίσουμε να λογοδοτούμε στους πολίτες και την κοινωνία που θέλει αυτήν την αυστηρή και δίκαιη πολιτική. Δεν είναι όλες οι ΜΚΟ ίδιες».

Αοριστίες και οίηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε ερώτηση για το πότε θα ανακοινωθεί η έναρξη της λειτουργίας της Εξεταστικής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι «το χρονοδιάγραμμα θα ανακοινωθεί από τη Βουλή, δεν θα αργήσει, ελπίζουμε αυτή τη φορά η εξεταστική να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων αυτό εξαρτάται και από την αντιπολίτευση. επίσης πολύ σύντομα θα έχουμε και τα πρώτα θετικά νέα από το μέτωπο της ανάκτησης των κλεμμένων. Επίσης και αναφορικά με ερώτηση για την προοπτική επανακατάθεσης του αιτήματος για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «αυτό που ζητά η αντιπολίτευση δεν έχει καμία νομική βάση, το μόνο που τους νοιάζει είναι να παράγουν θόρυβο».