Συνέντευξη Τσίπρα στη Le Monde: Ήρθε η ώρα να πω την αλήθεια μου

Ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε στη γαλλική εφημερίδα με αφορμή τη συμπλήρωση 7 χρόνων από την «Ιθάκη», όπως είπε, της ελληνικής κρίσης.

Συνέντευξη στη γαλλική εφημερίδα Le Monde έδωσε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή τη συμπλήρωση 7 χρόνων από την έξοδο της Ελλάδας από τη δημοσιονομική επιτήρηση. Το efsyn.gr σταχυολογεί και παρουσιάζει στο ελληνικό κοινό, μερικά από τα ρηθέντα του κ. Τσίπρα στο πλαίσιο της συνέντευξης: