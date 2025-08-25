Πυρά ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ για τις χυδαιότητες Μαρινάκη

Χαριλάου Τρικούπη και Κουμουνδούρου κατέστησαν σαφές ότι δεν πρόκειται να ανεχθούν τον πολιτικό κατήφορο στον οποίο παρασύρει το δημόσιο πολιτικό διάλογο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Τα βέλη της αντιπολίτευσης πυροδότησαν οι ακραίες τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου και υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Παύλου Μαρινάκη τη Δευτέρα, στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου Τύπου, στις οποίες αφ' ενός κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για πολιτική απάτη σχετικά με ανακοίνωσή του κόμματος για το πρωτογενές πλεόνασμα και αφ' ετέρου επιτέθηκε στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα πέραν οποιουδήποτε ορίου πολιτικής ευπρέπειας, κατηγορώντας τον πως θα λείψει μόνο σε ποινικούς εγκληματίες και πως... συγκυβέρνησε με την ακροδεξιά.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σε σχόλιό του απαρίθμησε σειρά θεμάτων στους οποίους η Νέα Δημοκρατία κατηγορείται για πολιτικές εξαπατήσεις του λαού (άρνηση κατάργησης νόμου Κατρούγκαλου, υπερφορολόγηση αυτοαπασχολούμενων, διόγκωση ιδιωτικου χρέους και κατακόρυφη αύξηση πλειστηριασμών α' κατοικίας) και παρότρυνε την Πειραιώς, ψάχνοντας για πολιτικούς απατεώνες, να κοιταξει στον καθρέφτη:

«Έχει πολύ ενδιαφέρον να μιλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη για πολιτικούς απατεώνες.

Άραγε πώς θα χαρακτήριζε αυτόν, που έταξε την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά κατέληξε να τον εφαρμόζει πιο πιστά και με περισσότερο ζήλο ακόμη και από τους εμπνευστές του;

Πώς θα χαρακτήριζε αυτόν, που δεσμευόταν ότι θα μείωνε τους φόρους στη μεσαία τάξη, αλλά υπερφορολόγησε τους αυτοαπασχολούμενους;

Πώς θα χαρακτήριζε αυτόν που επαγγελλόταν τη μείωση του ιδιωτικού χρέους, αλλά τελικά αφενός το διόγκωσε και αφετέρου κατήργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας με αποτέλεσμα το ρεκόρ μαζικών πλειστηριασμών;

Πώς θα χαρακτήριζε όσους διαφήμιζαν την περήφανη εξωτερική πολιτική και κατέστησαν με την αδράνεια τους τη χώρα ουραγό των εξελίξεων;

Αν ψάχνουν πολιτικούς απατεώνες, ας μην κουράζονται. Αρκεί να κοιτάξουν στον καθρέφτη τους».

ΣΥΡΙΖΑ: «Χυδαίος → Χυδαιότερος → Παύλος Μαρινάκης»

Από την πλευρά του το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σε δική του ανακοίνωση μίλησε ανοιχτά για χυδαιότητα και τοξικότητα του κ. Μαρινάκη και τον κατηγόρησε ότι επιτέθηκε εναντίον του κ. Τσίπρα ακριβώς τη στιγμή που η κυβέρνηση κατηγορείται για διαφθορά και ατιμωρησία υπουργών της:

«Η σημερινή τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη δίνει νέα διάσταση στον ορισμό του υπερθετικού βαθμού της χυδαιότητας και της τοξικότητας. Από σήμερα η κλιμάκωση θα είναι “χυδαίος → χυδαιότερος → Παύλος Μαρινάκης” και “τοξικός → τοξικότερος → Παύλος Μαρινάκης”.

Την ώρα που η κυβέρνηση είναι στριμωγμένη με την πλάτη στον τοίχο για τα σκάνδαλα διαφθοράς, την ώρα που όλη η χώρα συζητάει για τη διαφθορά και την σήψη του επιτελικού κράτους, την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης προστατεύει με κοινοβουλευτικό στραγγαλισμό τους υπουργούς του από το να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτίθεται στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα.

Δύο λαϊκές παροιμίες ταιριάζουν σε αυτή την περίσταση:

1. Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης.

2. Εκεί που μας χρωστάγανε μας πήραν και το βόδι».