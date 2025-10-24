Στην δικαιοσύνη προσφεύγει ο Δούκας για την καθαριότητα του Άγνωστου Στρατιώτη

Στη δικαιοσύνη πρόκειται να προσφύγει, όπως ανακοίνωσε, ο δήμαρχος Αθήνας Χάρης Δούκας, σε σχέση με την ανακοίνωση του ΥΕΘΑ Νίκου Δένδια, ότι θα αναθέσει την καθαριότητα του Μνημείου Αγνώστου Στρατιώτη σε τρίτο φορέα.

Η εξέλιξη έρχεται μετά από δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη την Παρασκευή, με τις οποίες ουσιαστικά διέψευσε τον κ. Δένδια και επαλήθευσε τον κ. Δούκα ότι μετά από τη νέα νομοθεσία, αρμόδιο για την καθαριότητα του μνημείου θα είναι το ΥΕΘΑ.

«Ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι, με τη γνωστή τροπολογία, η ευθύνη της καθαριότητας στον Άγνωστο Στρατιώτη ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θα ανατεθεί σε ΙΔΙΩΤΕΣ. Όπως είναι αυτονόητο, ο Δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος» ανέφερε ο κ. Δούκας.

Πρακτικά, ο δήμαρχος Αθηναίων πατάει πάνω στο άρθρο 102 και διεκδικεί πίσω τις αρμοδιότητες που του αφαιρέθηκαν με την αντισυνταγματική τροπολογία. Πληροφορίες, αναφέρουν, πως η νομική ομάδα του Δήμου εξετάζει σε ποιο δικαστήριο θα καταθέσει την σχετική προσφυγή.

«Δεν θα επιτρέψουμε την υποβάθμιση του Μνημείου»

Η πρώτη αντίδραση από τον Νίκο Δένδια έρχεται μέσω μιας «ξερής» ανακοίνωσης στην οποία επισημαίνεται «το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μετά από όσα διαμείφθηκαν στον δημόσιο διάλογο, επισημαίνει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη. Θα πράξει ό, τι απαιτείται για αυτό και δεν πρόκειται να επανέλθει σε αυτή τη συζήτηση».

Οι δηλώσεις Μαρινάκη

Στο πλαίσιο εμφάνισής του στο Action24, ο κ. Μαρινάκης κλήθηκε να πάρει θέση για την κόντρα Δούκα - Δένδια, και υπογράμμισε ότι «μέρος της φροντίδας είναι η καθαριότητα» εκτοξεύοντας ένα ξεκάθαρο καρφί προς την πλευρά του υπουργού Άμυνας. Η τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη επακριβώς, ήταν η εξής: «Η ουσία βρίσκεται στην τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Αμυνας. Εκείνο με τον τρόπο που επιχειρησιακά θα αξιολογήσει ως καλύτερο, θα επιμεληθεί και την καθαριότητα. Μέρος της φροντίδας είναι η καθαριότητα. Όπως και για την ανάδειξη του μνημείου».

Σε... άλλα νέα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αφού άφησε αιχμές κατά του υπουργού Άμυνας, θέλησε να κουκουλώσει την εσωτερική σύγκρουση ισχυριζόμενος ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον Νίκο Δένδια και επισημαίνοντας «είναι φιλότιμη προσπάθεια της αντιπολίτευσης και των ΜΜΕ να δημιουργήσουν θέμα στην πιο συμπαγή Κοινοβουλευτική Ομάδα». Και κατέληξε «επιχειρησιακά θα αξιολογήσει ο αρμόδιος υπουργός, πως θα κάνει πράξη όσα προβλέπει η τροπολογία σε σχέση με τις δικές του αρμοδιότητες».

Η κόντρα Δημάρχου - Υπουργού με φόντο το αλαλούμ αρμοδιοτήτων

Αφού ο κ. Δένδιας με δημόσια εξ αποστάσεως δήλωσή του, την ίδια κιόλας στιγμή που ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρισκόταν στο βήμα της Βουλής, διαφοροποιήθηκε σαφώς από τη στάση του, αφού εντέλει παρά τη διαφοροποίηση ψήφισε την τροπολογία, άνοιξε μέτωπο με το δήμαρχο Αθήνας με τον οποίο φαίνεται να ερμηνεύουν διαφορετικά τους νόμους.

Ο κ. Δούκας την Πέμπτη και μετά από τη συνάντησή του με τον ΥΕΘΑ, δήλωσε αναρμόδιος πλέον για οποιαδήποτε από τις μέριμνες επί του μνημείου, και ευχήθηκε στην κυβέρνηση «καλή τύχη» στην ευθύνη της γι' αυτό.

Απαντώντας με ανακοίνωση του ΥΕΘΑ, ο κ. Δένδιας επέμεινε: «Η κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον Δήμο Αθηναίων. Μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων ότι κατ’ αυτόν «η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση», το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίσθηκαν για το Έθνος και την Πατρίδα. Κατά τούτο, θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε τρίτον, για όσο χρόνο απαιτηθεί. Όπως έχει επισημάνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην πρόσφατη δήλωσή του, ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας».

Η τοποθέτηση Δένδια δεν έμεινε αναπάντητη από τον κ .Δούκα, ο οποίος εξέδωσε νέο δελτίο Τύπου: «Χθες, η κυβέρνηση εισηγήθηκε και ψήφισε τροπολογία, με την οποία αναθέτει τη φροντίδα, άρα και την καθαριότητα του χώρου του Άγνωστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σήμερα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μας πληροφορεί ότι, κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος, η αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στον Δήμο Αθηναίων. Τα συμπεράσματα δικά σας. Δυστυχώς, ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο ακόμα αναζητείται»...