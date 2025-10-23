Άγνωστος Στρατιώτης - Δένδιας: Η κόντρα με Δούκα και η καθαριότητα σε ιδιώτη

Σε λαβίρυνθο αρμοδιοτήτων και διαφωνία στη «μοιρασιά» τους ανάμεσα σε όλο και περισσότερους φορείς, φαίνεται ότι οδήγησε η ντροπιαστική, χουντικής έμπνευσης και κυρίως διχαστική τροπολογία την οποία υπέβαλε και ψήφισε η κυβέρνηση, για αποκλεισμό διαμαρτυρόμενων πολιτών από το πεζοδρόμιο μπροστά στη Βουλή, με πρόσχημα το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Αφού ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με δημόσια εξ αποστάσεως δήλωσή του, την ίδια κιόλας στιγμή που ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρισκόταν στο βήμα της Βουλής, διαφοροποιήθηκε σαφώς από τη στάση του, αφού εντέλει παρά τη διαφοροποίηση ψήφισε την τροπολογία, τώρα άνοιξε μέτωπο με το δήμαρχο Αθήνας Χάρη Δούκα με τον οποίο φαίνεται να ερμηνεύουν διαφορετικά τους νόμους.

Ο κ. Δούκας την Πέμπτη και μετά από τη συνάντησή του με τον ΥΕΘΑ, δήλωσε αναρμόδιος πλέον για οποιαδήποτε από τις μέριμνες επί του μνημείου, και ευχήθηκε στην κυβέρνηση «καλή τύχη» στην ευθύνη της γι' αυτό.

Απαντώντας με ανακοίνωση του ΥΕΘΑ, ο κ. Δένδιας επέμεινε ότι παρά τη νέα τροπολογία ο Δήμος έχει αρμοδιότητα για τον καθαρισμό του μνημείου, έμμεσα κατηγόρησε τον κ. Δούκα για απροθυμία άσκησής της, και ουσιαστικά ανακοίνωσε ότι θα την ασκήσει ο ίδιος αποκλειστικά και μόνο λόγω πατριωτικής καλοπιστίας και όχι λόγω αρμοδιότητας, αναθέτοντας μάλιστα την καθαριότητα σε τρίτο φορέα, όπως ακριβώς είχε προβλέψει από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης που είχε πει: «Ξέρετε απ’ όλα αυτά τι θα μείνει; Ότι απλά θα καθαρίζουν το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη εργολάβοι καθαριότητας. Αυτό θα μείνει στο τέλος από τη νομική πρωτοβουλία της ΝΔ».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΥΕΘΑ:

«Η κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον Δήμο Αθηναίων. Μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων ότι κατ’ αυτόν «η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση», το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίσθηκαν για το Έθνος και την Πατρίδα. Κατά τούτο, θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε τρίτον, για όσο χρόνο απαιτηθεί. Όπως έχει επισημάνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην πρόσφατη δήλωσή του, ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας».

Η τοποθέτηση Δένδια δεν έμεινε αναπάντητη από τον κ .Δούκα, ο οποίος εξέδωσε νέο δελτίο Τύπου.

Το δελτίο Τύπου του Δημάρχου:

«Χθες, η κυβέρνηση εισηγήθηκε και ψήφισε τροπολογία, με την οποία αναθέτει τη φροντίδα, άρα και την καθαριότητα του χώρου του Άγνωστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σήμερα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μας πληροφορεί ότι, κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος, η αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στον Δήμο Αθηναίων. Τα συμπεράσματα δικά σας. Δυστυχώς, ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο ακόμα αναζητείται»...