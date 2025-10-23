Δούκας για την συνάντηση με Δένδια για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Καλή τύχη στην κυβέρνηση

Τι αναφέρει ο Δήμαρχος Αθηναίων για την συνάντηση που είχε με τον υπουργό Άμυνας.

Λακωνικός και αποστομωτικός ήταν ο Χάρης Δούκας μετά την συνάντηση που είχε με τον υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, σχετικά με το μέλλον του Άγνωστου Στρατιώτη.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε πως επανέλαβε στον υπουργό τις θέσεις του για το μνημείο, υπενθύμισε τη χουντική τροπολογία που ψήφισε η κυβέρνηση, η οποία σημειωτέον φέρει και την υπογραφή του υπουργού Αμύνης, και τέλος, ευχήθηκε στην κυβέρνηση «καλή τύχη».

Αναλυτικά η ανάρτηση Δούκα Συναντήθηκα σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια. Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση. Καλή τους τύχη.