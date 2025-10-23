Δούκας για την συνάντηση με Δένδια για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Καλή τύχη στην κυβέρνηση

Λακωνικός και αποστομωτικός ήταν ο Χάρης Δούκας μετά την συνάντηση που είχε με τον υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, σχετικά με το μέλλον του Άγνωστου Στρατιώτη.
Ο Δήμαρχος Αθηναίων με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε πως επανέλαβε στον υπουργό τις θέσεις του για το μνημείο, υπενθύμισε τη χουντική τροπολογία που ψήφισε η κυβέρνηση, η οποία σημειωτέον φέρει και την υπογραφή του υπουργού Αμύνης, και τέλος, ευχήθηκε στην κυβέρνηση «καλή τύχη».
Αναλυτικά η ανάρτηση Δούκα
Συναντήθηκα σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.
Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση.
Καλή τους τύχη.
Η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, είχε διαδοχικές συναντήσεις σήμερα με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Αντικείμενο των συναντήσεων αποτέλεσε ο καλύτερος συντονισμός των κατά τον νόμο αρμοδιοτήτων του Δήμου Αθηναίων και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.
