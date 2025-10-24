Με μια φράση το Μαξίμου «χτυπάει» Δένδια για τη σύγκρουση με Δούκα

Συνεχίζεται ο υπόγειος πόλεμος με τον υπουργό Άμυνας • Πώς ο Παύλος Μαρινάκης άφησε σαφείς αιχμές κατά του Νίκου Δένδια, μετά την αντιπαράθεση για την καθαριότητα στον Άγνωστο Στρατιώτη

Τρέχουν και δεν φτάνουν στην κυβέρνηση προκειμένου να κλείσουν τις εσωκομματικές πληγές που δημιούργησε η αδιανόητη κίνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να προπαγανδίσει και εν τέλει να επιβάλει την χουντικής εμπνεύσεως τροπολογία για την απαγόρευση διαδηλώσεων στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Η χθεσινή ημέρα, πέρα από την χυδαία περιφρούρηση των ΜΑΤ στο Σύνταγμα, έφερε και μια σύγκρουση ανάμεσα στον υπουργό Άμυνας και τον δήμαρχο Αθηναίων, επιβεβαιώνοντας πως η (ν)τροπολογία περισσότερο έμπλεξε παρά ξεκαθάρισε το κομμάτι των αρμοδιοτήτων.

Μια φράση ήταν αρκετή

Σήμερα, στο πλαίσιο εμφάνισής του στο Action24, ο Παύλος Μαρινάκης κλήθηκε να πάρει θέση για την κόντρα αυτή και αφού απέδειξε την πολιτική του μικρότητα λέγοντας ότι «το "καλή τύχη" ο κ.Δούκας νομίζω χρειάζεται να το απευθύνει στους δημότες της Αθήνας και σε όσους κυκλοφορούμε στην Αθήνα από την ημέρα της εκλογής του και μετά μέχρι τις επόμενες εκλογές», πέρασε στο παρασύνθημα.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε «μέρος της φροντίδας είναι η καθαριότητα» εκτοξεύοντας ένα ξεκάθαρο καρφί προς την πλευρά του υπουργού Άμυνας.

Η τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη ήταν η εξής «η ουσία βρίσκεται στην τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Αμυνας. Εκείνο με τον τρόπο που επιχειρησιακά θα αξιολογήσει ως καλύτερο, θα επιμεληθεί και την καθαριότητα. Μέρος της φροντίδας είναι η καθαριότητα. Όπως και για την ανάδειξη του μνημείου».

Πέταξε, ακόμη, το μπαλάκι στην αστυνομία, ζητώντας την να κάνει «με επαγγελματισμό» τη δουλειά της και να εφαρμόσει τη διάταξη. Προφανώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν λέει «επαγγελματισμό», εννοεί σκηνές σαν τις χθεσινές στο Μεταξουργείο, όπου τα ΜΑΤ έπνιξαν με χημικά παιδιά του δημοτικού και τους γονείς τους. Ή τα χθεσινά πλάνα από τον Άγνωστο Στρατιώτη που δείχνουν άνδρες των ΜΑΤ να σπρώχνουν ηλικιωμένο για να τον... κατεβάσουν από το πεζοδρόμιο.

Σε... άλλα νέα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αφού άφησε αιχμές κατά του υπουργού Άμυνας, θέλησε να κουκουλώσει την εσωτερική σύγκρουση ισχυριζόμενος ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον Νίκο Δένδια και επισημαίνοντας «είναι φιλότιμη προσπάθεια της αντιπολίτευσης και των ΜΜΕ να δημιουργήσουν θέμα στην πιο συμπαγή Κοινοβουλευτική Ομάδα».

Και κατέληξε «επιχειρησιακά θα αξιολογήσει ο αρμόδιος υπουργός, πως θα κάνει πράξη όσα προβλέπει η τροπολογία σε σχέση με τις δικές του αρμοδιότητες».

Και ο νοών νοείτο ...