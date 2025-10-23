Τέθηκε ήδη σε ισχύ από τα ΜΑΤ η χουντική απόφαση για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Γενική κατακραυγή έχει προκαλέσει η απόφαση της κυβέρνησης –με πρωτοβουλία του ίδιου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη– να προωθήσει χουντικού τύπου τροπολογία για απαγορεύσεις στον χώρο μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη.
Η (ν)τροπολογία τελικά υπερψηφίστηκε στη Βουλή από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία πάντως βγήκε λαβωμένη από την όλη διαδικασία, καθώς βυθίστηκε στην εσωστρέφεια και αποδοκιμάστηκε από κόμματα και κοινωνία.
Σήμερα, με την αφορμή διαδήλωσης από φοιτητικούς συλλόγους στο κέντρο της Αθήνας, τέθηκε ουσιαστικά σε εφαρμογή η εκτρωματική απόφαση για τον Άγνωστο Στρατιώτη. Συγκεκριμένα, άνδρες των ΜΑΤ παρατάχθηκαν μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, καταλαμβάνοντας όλο το πεζοδρόμιο και απαγορεύοντας στους διαδηλωτές να προσεγγίσουν.
Συνεπώς, οι εκατοντάδες φοιτητές κινούνται μέχρι τη λεωφόρο Βασ. Αμαλίας, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης, καθώς και στην άγρια καταστολή που προηγήθηκε το πρωί, όταν τα ΜΑΤ προχώρησαν σε όργιο αστυνομικής βίας εναντίον εκπαιδευτικών, γονέων και ανήλικων μαθητών έξω από τη Α' ΔΙΠΕ Αθήνας στο Μεταξουργείο.
Υπενθυμίζεται ότι η κυβερνητική τροπολογία δρομολογεί την απαγόρευση κάθε δραστηριότητας και τις συναθροίσεις στο μνημείο και στον περιβάλλοντα χώρο ώς τη Βασιλίσσης Αμαλίας. Όσοι παραβιάζουν την απαγόρευση θα τιμωρούνται με έναν χρόνο φυλάκιση ή με χρηματική ποινή. Πρόκειται για ξεκάθαρα αντισυνταγματική διάταξη και για θέσπιση ενός ιδιώνυμου αδικήματος.
