Τα ΜΑΤ «έπνιξαν» στα χημικά παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς έξω από την Πρωτοβάθμια [εικόνες + βίντεο]

Πρωτοφανή ακόμη και για την ΕΛ.ΑΣ. των Χρυσοχοΐδη - Μητσοτάκης, τα όσα συνέβησαν το πρωί της Πέμπτης έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο.
Την ώρα που στο σημείο πραγματοποιούνταν διαμαρτυρία εκπαιδευτικών και γονέων, ενώ υπήρχαν και μικρά παιδιά στο σημείο, τα ΜΑΤ αποφάσισαν να πνίξουν τη συγκέντρωση στα χημικά, ενώ εκτόξευσαν και κρότου λάμψης και επιτέθηκαν σε διαδηλωτές.
Μαρτυρίες, μάλιστα, στην efsyn.gr σημειώνουν ότι από τα χημικά επηρεάστηκαν και μικρά παιδιά, τα οποία απομακρύνθηκαν από το σημείο με κόκκινα μάτια και πρόσωπα.
Η διαμαρτυρία αφορούσε στην αιφνιδιαστική απόφαση για συγχωνεύσεις σε 15 δημοτικά της Αθήνας, εξαιτίας της υποστελέχωσης και της απροθυμίας του υπουργείου Παιδείας να δώσει πραγματικές λύσεις.
Απίστευτα ντοκουμέντα σε βίντεο και φωτογραφίες
Περισσότερα σε λίγο...
