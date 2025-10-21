Συγχωνεύσεις σε 15 Δημοτικά της Αθήνας με θύματα τα παιδιά

Γονείς και εκπαιδευτικοί σχολείων της Αθήνας αντιδρούν στις συγχωνεύσεις τμημάτων που προωθεί το υπουργείο Παιδείας, μια απόφαση που αφορά 30 τμήματα σε 15 Δημοτικά σχολεία του Δήμου Αθηναίων και προκαλεί «παιδαγωγική αναστάτωση και εγείρει νομικά ζητήματα νομιμότητας», όπως τονίζει ο Σύλλογος Γονέων του 36ου Σχολείου Αθηνών σε υπόμνημά του προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Α’ Αθήνας.

Χθες το πρωί δεκάδες γονείς και εκπαιδευτικοί από τα 15 σχολεία που απειλούνται με συγχωνεύσεις πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) Α’ Αθήνας, του οργάνου του υπουργείου Παιδείας που είναι αρμόδιο, μεταξύ άλλων, για θέματα μεταθέσεων, αποσπάσεων, συγχώνευσης τμημάτων και κάλυψης κενών στα σχολεία της περιοχής ευθύνης του.

Για το ίδιο θέμα έχουν σταλεί και δύο εξώδικα. Οι συγκεντρωμένοι έμειναν πολλές ώρες καταγγέλλοντας την απόφαση. Μάλιστα, όπως λένε στην «Εφ.Συν.», η διευθύντρια Ευαγγελία Καραγιάννη δεν είχε καμία απάντηση στα ερωτήματά τους και κάλεσε και την αστυνομία, χωρίς ωστόσο αυτό να οδηγήσει στην απομάκρυνση των γονέων.

Ο αιφνιδιασμός

Η αιφνιδιαστική συγχώνευση 30 τμημάτων (για την οποία οι γονείς ενημερώθηκαν την περασμένη Τετάρτη, έναν μήνα και πλέον μετά την έναρξη των μαθημάτων) θα πλήξει σημαντικά μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Το σχολείο, όπως είναι γνωστό, υπολειτουργεί μέχρι να βγει το οργανόγραμμα.

Η αιφνίδια συγχώνευση, η οποία συνεπάγεται και δημιουργία νέου οργανογράμματος, θα καθυστερήσει εκ νέου την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων. Η μείωση δύο τμημάτων σε ένα σχολείο σημαίνει και αποχώρηση δύο διδασκόντων και έχει συνέπειες σε μαθήματα όπως αγγλικά, εικαστικά κ.λπ. καταγγέλλουν γονείς. Ακόμα αρκετά τμήματα ολοήμερου θα κλείσουν και θα απαιτείται βεβαίωση εργασιακού καθεστώτος των γονέων για να αποφασιστεί ποια παιδιά θα μείνουν και ποια όχι, με την αυτονόητη επιβάρυνση για τους γονείς των οποίων τα παιδιά θα μείνουν απέξω και θα πρέπει να τα παραλαμβάνουν στη 1.15 μ.μ. Οι γονείς υπογραμμίζουν ότι και τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ή/και με παράλληλη στήριξη θα επιβαρυνθούν ιδιαίτερα, καθώς τα τμήματα πλέον θα είναι σημαντικά πιο μεγάλα και «δυσκίνητα».

Η συγχώνευση στις Β’ και Ε’ τάξεις του 36ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών θα έχει αλυσιδωτές αντιδράσεις που θα υποβαθμίσουν την όλη λειτουργία του σχολείου τονίζει ο Νέος Σύλλογος Γονέων του σχολείου. Οι δάσκαλοι ειδικοτήτων πλέον θα έχουν πλήρες ωράριο και δεν θα αναλαμβάνουν ολοήμερο, το οποίο, σε συνδυασμό με την ήδη υπάρχουσα έλλειψη διδασκόντων για ολοήμερο, θα οδηγήσει σε κλείσιμο τμημάτων.

Στα εναπομείναντα τμήματα ολοήμερου θα υπάρχουν 25 μαθητές από διαφορετικές τάξεις, γεγονός που καθιστά πρακτικά αδύνατη τη σοβαρή μελέτη μαθημάτων. Οσον αφορά τις τάξεις που ενώνονται, οι διδάσκοντες θα κληθούν εκ νέου να προγραμματίσουν το μάθημά τους και να γνωρίσουν καινούργιους μαθητές και γονείς.

Ισες ευκαιρίες

Ο Νέος Σύλλογος Γονέων του 36ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών καταγγέλλει τις συγχωνεύσεις μεσούσης της χρονιάς, λέγοντας ότι δυσκολεύουν έτι περαιτέρω την ισότιμη παρακολούθηση μαθημάτων για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, ενώ επικαλούνται και την Υπουργική Απόφαση 79942/ΓΔ4/2021 η οποία προβλέπει ότι ο αριθμός μαθητών μπορεί να μειώνεται όταν υπάρχουν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Οι γονείς καλούν τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να «επιδείξει παιδαγωγική ευαισθησία και διοικητική σύνεση επί τη βάσει του Συντάγματος» και να αφήσει τα τμήματα ως έχουν.

Σημειώνεται πως οι συγχωνεύσεις τμημάτων φαίνεται να είναι το «μπάλωμα» του υπουργείου στην υποστελέχωση προσωπικού. Αυτές οι συγχωνεύσεις, οι οποίες είναι εξ ορισμού επιβαρυντικές για τους μαθητές και τους δασκάλους, είναι πολλαπλάσια καταστροφικές όταν γίνονται έναν και πλέον μήνα μετά την έναρξη των μαθημάτων.