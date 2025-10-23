Δυο ξένοι στο ίδιο κόμμα

Ηηχηρή διαφοροποίηση του υπουργού Αμυνας από τη γραμμή Μαξίμου, όπως εκφράστηκε με τη δήλωση υπέρ του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι και κυρίως με την ανακοίνωση για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μαρτυρά πως είναι αγεφύρωτο πια το χάσμα για τους δύο πολιτικούς. Πληροφορίες μάλιστα λένε ότι στον επόμενο ανασχηματισμό, όποτε γίνει, ο πρωθυπουργός δέχεται εισηγήσεις και σκέπτεται να συμπεριλάβει τον Νίκο Δένδια στις αλλαγές.

Το γεγονός ότι ο Ν. Δένδιας παρέστη στη χθεσινή ψηφοφορία και υπερψήφισε την αντιδημοκρατική τροπολογία έμπνευσης του πρωθυπουργού, δεν σημαίνει ότι συμφωνεί κιόλας με αυτή. Και αυτό το κατέστησε σαφές με τη δήλωσή του και την ηχηρή απουσία του την ώρα που ο πρωθυπουργός υπερασπιζόταν την τροπολογία. Δεν θα μπορούσε εύκολα να κάνει και κάτι διαφορετικό, καθώς αυτό θα τον οδηγούσε εκτός Κ.Ο. την ώρα που αρκετοί τον θεωρούν επικρατέστερο διάδοχο του Κυρ. Μητσοτάκη στο «τιμόνι» της Ν.Δ, όποτε κι αν το κόμμα αλλάξει ηγεσία.

Παρόλα αυτά ο πρωθυπουργός και συνολικά το Μαξίμου προσπάθησαν να υποβαθμίσουν το θέμα. Ο Κυρ. Μητσοτάκης μιλώντας χθες στον ΣΚΑΪ 100,3 είπε ότι είχε επικοινωνήσει προσωπικά με τον υπουργό Αμυνας προτού καταθέσει τη σχετική διάταξη κι ότι «δεν εξέφρασε καμία απολύτως διαφωνία για το περιεχόμενο της διάταξης», ενώ σχετικά με την απουσία του από τη Βουλή την ημέρα που συζητιόταν η τροπολογία, σχολίασε πως «άλλοι έξι υπουργοί δεν παρέστησαν». «Το συζητήσαμε το θέμα και το θέμα έχει λήξει για εμένα», πρόσθεσε. Για «παραπολιτική συζήτηση» έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σημειώνοντας (OPEN) ότι «δεν υπάρχει κανένα πολιτικό ζήτημα μεταξύ του πρωθυπουργού και κανενός υπουργού».

«Καυτή πατάτα»

Το ενδιαφέρον είναι πως ο πρωθυπουργός επέλεξε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες να κάνει πάσα στον υπουργό Αμυνας την «καυτή πατάτα» γύρω από αυτό που πραγματικά επιφέρει η αντιδημοκρατική τροπολογία, γνωρίζοντας προφανώς ότι έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών και προκαλώντας το δημοκρατικό αίσθημα κάθε πολίτη που πια δεν θα μπορεί να διαδηλώνει ελεύθερα μπροστά από τη Βουλή.

Ο πρωθυπουργός όχι μόνο έστειλε αυστηρό μήνυμα στον υπουργό πριν από την ψηφοφορία, διαβεβαιώνοντας πως θα ήταν εκεί και θα την ψήφιζε, αλλά τον κάλεσε πολύ σύντομα «να προτείνει λύσεις και σκέψεις για το πώς μπορούμε πραγματικά να αναδείξουμε και να προστατεύσουμε αυτό το μνημείο». Σύμφωνα με τον Κυρ. Μητσοτάκη, το πρόβλημα είναι ότι «δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια πού αρχίζει το μνημείο και πού τελειώνει, θα έλεγα, ο δημόσιος χώρος της πλατείας», ενώ «σήμερα υπάρχουν απλά δύο σκαλάκια», κάτι που δείχνει σκέψεις για περίφραξη του μνημείου.

Επιπλέον, έδειξε την ενόχλησή του και για άλλον ένα λόγο, τονίζοντας ότι «ο πρόεδρος της Δημοκρατίας καλόν είναι να μένει έξω από την όποια πολιτική συζήτηση».Σημείωσε ακόμα ότι η πρόταση που αναμένει από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας μπορεί να είναι και μια ευκαιρία μιας ευρύτερης συνεννόησης πάνω σε κάτι το οποίο προσωπικά το θεωρώ τελείως αυτονόητο.

Στο μεταξύ δεν πέρασαν απαρατήρητες οι νέες αιχμές του υπουργού Υγείας Αδωνη Γεωργιάδη για τον Ν. Δένδια. «Με ρωτάνε εάν θα υποστήριζα εγώ δική μου τροπολογία. Μόνο εάν ήμουν σε ΜΕΘ, και μάλιστα σε κώμα, δεν θα ερχόμουν. Αλλιώς θα ερχόμουν και με τα πόδια!», έλεγε χθες σε κάποιο «πηγαδάκι» στη Βουλή. Αλλά και ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος σημείωνε χθες (ERTnews) πως «δεν υπάρχει κρίση στην οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας» και παράλληλα τόνιζε πως «οι υπουργοί όταν διαφωνούν παραιτούνται ή απολύονται».