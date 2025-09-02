Εβαλαν στο μάτι και την Πολύαιγο

Η Πολύαιγος, ένα από τα τελευταία ακατοίκητα στολίδια των Κυκλάδων και το μεγαλύτερο ακατοίκητο νησί της Ελλάδας, απειλείται από δόμηση καταγγέλλει η Τοπική Επιτροπή Μήλου της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ).

Σύμφωνα με έγγραφα που είδαν το φως της δημοσιότητας, έχουν ήδη επικυρωθεί όρια αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Μερσήνη» της Πολυαίγου (ΦΕΚ 160/Δ’/03.04.2025), υπάρχουν καταχωρισμένα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και μεταβιβάσεις εκτάσεων σε ανώνυμη εταιρεία με σκοπό «τουριστική - ξενοδοχειακή εκμετάλλευση» και έχει εκδοθεί εντολή μετακίνησης αρχαιολόγου για αυτοψία στην Πολύαιγο «στο πλαίσιο οικοδομικού αιτήματος».

Ομως η Πολύαιγος, που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κιμώλου, δεν είναι ένα οποιοδήποτε νησί. Είναι ενταγμένη στο ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000, έχει χαρακτηριστεί Ζώνη Ειδικής Προστασίας για τον μαυροπετρίτη, αποτελεί καταφύγιο για τη μεσογειακή φώκια Μονάχους-Μονάχους και έχει χαρακτηριστεί τοπίο ιδιαίτερου κάλλους. Μέχρι σήμερα παρέμενε ανενόχλητη από την επεκτατική ανθρώπινη παρουσία αποτελώντας έναν από τους τελευταίους ανέγγιχτους βιότοπους της Μεσογείου.

Στο νησί υπάρχουν ελάχιστα κτίσματα και εκεί θα έπρεπε να σταματήσει η τσιμεντοποίησή του. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν ένας φάρος από το 1898 στο ακρωτήρι Μάσκουλα σε ύψος 138 μέτρων, τα ερείπια μοναστηριού-ναού που είχε ιδρυθεί το 1622, οι παλιές εξορυκτικές εγκαταστάσεις (λατομεία τραχείτη χρησιμοποιούμενου για μυλόπετρες), κατασκευασμένα μονοπάτια, μαντριά και πέτρινες καλύβες (παρακτίσματα).

Η Τοπική Επιτροπή Μήλου της ΕΛΛΕΤ καταγγέλλει ως απαράδεκτες αυτές τις εξελίξεις, επισημαίνοντας ότι η Πολύαιγος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως «οικόπεδο προς εκμετάλλευση», ότι είναι ένας μοναδικός φυσικός και πολιτιστικός θησαυρός που ανήκει σε όλους τους Ελληνες και σε όλη την Ευρώπη και ότι η οποιαδήποτε παρέμβαση δόμησης για τουριστικούς σκοπούς θα καταστρέψει ανεπανόρθωτα το περιβάλλον και θα ακυρώσει δεκαετίες προσπαθειών προστασίας.

Τέλος, καλεί την Πολεοδομία Μήλου να μην προχωρήσει σε καμία προέγκριση οικοδομικής άδειας, ιδιαίτερα τη στιγμή που δεν υπάρχει αναγνωρισμένος δρόμος πρόσβασης, το υπουργείο Περιβάλλοντος, το υπουργείο Πολιτισμού και όλες τις αρμόδιες αρχές να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να μπλοκάρουν κάθε οικοδομική δραστηριότητα και την τοπική κοινωνία, τους πολίτες και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις να σταθούν απέναντι σε αυτήν την πρωτοφανή απειλή. Επιπρόσθετα δηλώνει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά το θέμα και ότι θα κινηθεί με όλα τα διαθέσιμα μέσα για να προστατεύσει την Πολύαιγο.