Σε απεργία οι ναυτικοί - Δεν φεύγει το πλοίο που σκοτώθηκε ο 20χρονος 

Τα σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ απαιτούν πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του εργατικού δυστυχήματος. Απεργία κήρυξε και η ΠΕΝΕΝ.

Στην προκήρυξη 24ωρης απεργίας στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο "Blue Star Chios" από σήμερα στις 11 το πρωί έως αύριο την ίδια ώρα, προχώρησαν τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, με αφορμή το θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου καθαριστή μηχανής Α.Α.,ε πί του πλοίου.

«Έως την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος το πλοίο δεν θα φύγει από το λιμάνι του Πειραιά» τονίζουν οι διοικήσεις των σωματείων.

Το σημείο όπου βρήκε τραγικό θάνατο ο 20χρονος εργαζόμενος | ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ

Υπενθυμίζεται ότι ο νεαρός εργαζόμενος βρήκε τραγικό θάνατο όταν εγκλωβίστηκε στη στεγανή πόρτα του ισόγειου γκαράζ, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Ο 20χρονος μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Κινητοποίηση και από την ΠΕΝΕΝ

Στην προκήρυξη 24ωρης απεργίας για τα μέλη του, προχώρησε και το ναυτεργατικό σωματείο ΠΕΝΕΝ (ναύτες) απαιτώντας να παρθούν ουσιαστικά μέτρα για την προστασία και την ασφάλεια των πληρωμάτων και των πλοίων.

«Το νέο δυστύχημα έρχεται ως συνέχεια εκατοντάδων δυστυχημάτων (εγκλημάτων) στα κάτεργα της εργοδοσίας που η εργατική τάξη της χώρας μας πληρώνει βαρύ τίμημα» τονίζει σε ανακοίνωση της η διοίκηση της ΠΕΝΕΝ και σημειώνει ότι «το νέο δυστύχημα είναι συνέχεια του αντίστοιχου δυστυχήματος που συνέβη στην Πάτρα στο καταπέλτη του πλοίου "CLAUDIA" της ίδιας εταιρίας που έχασε την ζωή της 47χρονη ναυτεργάτρια γιατί δεν τηρήθηκαν οι κανόνες ασφαλείας στην εκφόρτωση των οχημάτων στο γκαράζ του πλοίου».

Το σωματείο επισημαίνει ότι «το νέο τραγικό δυστύχημα σε επιβατικό πλοίο φέρνει στο προσκήνιο τις επαναλαμβανόμενες καταγγελίες μας, για ελλιπή μέτρα προστασίας των ναυτεργατών αλλά και τους ανεπαρκείς ελέγχους των αρμόδιων αρχών και υπηρεσιών του υπουργείου Ναυτιλίας» και ζητά να διερευνηθούν οι αιτίες του νέου δυστυχήματος που οδήγησε στην απώλεια της ζωής ενός νέου ναυτεργάτη και να αποδοθούν επιτέλους οι ευθύνες στους ηθικούς και φυσικούς αυτουργούς.

