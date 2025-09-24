Τραγωδία στον Πειραιά - Νεκρός ο 20χρονος ναυτικός που είχε τραυματιστεί

Ακόμη ένα εργατικό δυστύχημα, με θύμα αυτή τη φορά έναν εργαζόμενο μόλις 20 ετών • Τι αναφέρει η ανακοίνωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

Τραγική κατάληξη για έναν 20χρονο εργαζόμενο είχε η σημερινή βάρδια, καθώς ο νεαρός τραυματίστηκε θανάσιμα μέσα σε γκαράζ πλοίου.

Το νέο εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στον Πειραιά, όταν ο 20χρονος ναυτικός εγκλωβίστηκε στη στεγανή πόρτα του ισόγειου γκαράζ, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Όπως είχε ενημερώσει νωρίτερα το Λιμενικό ο άτυχος εργαζόμενος είχε μεταφερθεί χωρίς τις αισθήσεις του στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

Η ανακοίνωση της Blue Star Ferries:

Σήμερα το πρωί στις 8:00 στο Blue Star Chios το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος - Πειραιάς, εντοπίστηκε - χωρίς τις αισθήσεις του - ναυτικός του πλοίου εγκλωβισμένος σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα. Το πλήρωμα του πλοίου προέβη άμεσα στον απεγκλωβισμό και παρείχε τις πρώτες βοήθειες.

Αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά στις 09:15, ο ναυτικός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Η οικογένεια της Blue Star είναι συγκλονισμένη και εκφράζει τη συμπαράστασή της στους οικείους του ναυτικού.

Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος.