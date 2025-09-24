Σοβαρό εργατικό ατύχημα στον Πειραιά - Χωρίς τις αισθήσεις του 20χρονος ναυτικός

Ο νεαρός εγκλωβίστηκε στη στεγανή πόρτα του ισόγειου γκαράζ του πλοίου, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες

Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρεται στο Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά 20χρονος ναυτικός, μετά από τραυματισμό του στο πλοίο όπου εργαζόταν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, ο 20χρονος, μέλος πληρώματος επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου, εγκλωβίστηκε στη στεγανή πόρτα του ισόγειου γκαράζ του πλοίου, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.