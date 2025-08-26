Παρακμάζει η γερμανική οικονομία - Χάθηκαν 250.000 θέσεις εργασίας από το 2019

Τα σύννεφα της ύφεσης πλανώνται πάνω από τη Γερμανία, καθώς σχεδόν 250.000 θέσεις εργασίας έγιναν «καπνός», σύμφωνα με μεγάλη μελέτη της Ernst & Young (EY).
Οι γερμανικές βιομηχανικές επιχειρήσεις κατέγραψαν έσοδα άνω των 533 δισεκατομμυρίων ευρώ (623,98 δισ. δολάρια) κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας πτώση 2,1% σε ετήσια βάση, όπως διαπίστωσε η EY, επικαλούμενη στοιχεία της επίσημης στατιστικής υπηρεσίας. Αυτό ακολούθησε μια μείωση 0,2% κατά το πρώτο τρίμηνο.
Ο αριθμός των απασχολουμένων στη γερμανική βιομηχανία μειώθηκε επίσης κατά 2,1% το δεύτερο τρίμηνο, φτάνοντας τα 5,43 εκατομμύρια. Σε σύγκριση με έξι χρόνια πριν, το εργατικό δυναμικό έχει μειωθεί κατά 4,3%, με περίπου 245.500 θέσεις εργασίας να έχουν χαθεί από το 2019, σύμφωνα με την EY.
Η μεγαλύτερη μείωση θέσεων εργασίας σημειώθηκε στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, με πτώση 6,7% το δεύτερο τρίμηνο. Σε απόλυτους αριθμούς, αυτό σημαίνει περίπου 51.500 χαμένες θέσεις εργασίας μέσα σε ένα χρόνο.
Οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμετωπίζουν σκληρό ανταγωνισμό από την Ασία, προκλήσεις από τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση αλλά υψηλούς εισαγωγικούς δασμούς από τις ΗΠΑ. Μεταξύ των εταιρειών που προχωρούν σε περικοπές προσωπικού είναι οι Volkswagen, Mercedes και η προμηθεύτρια εταιρεία Continental.
Αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν η σημαντικότερη ξένη αγορά για τα γερμανικά βιομηχανικά προϊόντα, οι εξαγωγές προς τη χώρα μειώθηκαν κατά 10% το δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα. Οι εξαγωγές προς την Κίνα υποχώρησαν κατά 14%.
