Ανοίγει το πέρασμα στη Ράφα, το Al Jazeera Arabic μιλά για ισραηλινά πυρά στην πόλη της Γάζας

Το Ισραήλ ανοίγει το συνοριακό πέρασμα της Ράφα μετά τις χθεσινές απειλές • Η Χαμάς παρέδωσε τέσσερις σορούς ομήρων • Η «ειρήνη» απειλείται και από τα πυρομαχικά του IDF που δεν έχουν εκραγεί • Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η Χαμάς «θα αναγκαστεί να αφοπλιστεί»

Με «κομμένη την ανάσα» παρακολουθεί η ανθρωπότητα τη Συμφωνία Ειρήνης στη Γάζα και την εύθραυστη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή. Παρά τους πανηγυρισμούς Τραμπ - Νετανιάχου και Δύσης, τα «θολά» σημεία της κατάπαυσης είναι πολλά, οι προκλήσεις μεγάλες και οι απειλές υπαρκτές. Μπορεί όλα «να τιναχθούν στον αέρα» από τη μια στιγμή στην άλλη και το αιματοκύλισμα αμάχων να επιστρέψει.

Η χθεσινή ημέρα ήταν ενδεικτική αυτής της κατάστασης, αφού το Ισραήλ εκβίαζε με το άνοιγμα των συνόρων στη Ράφα, ο Τραμπ απειλούσε τη Χαμάς, το Ισραήλ παραβίασε τη συμφωνία και οι Παλαιστίνιοι θρηνούσαν νέες απώλειες... Ο Τραμπ δήλωσε ότι η Χαμάς «θα αναγκαστεί να αφοπλιστεί». Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Τρίτη σχολίασε: «Αν δεν αφοπλιστούν, θα τους αφοπλίσουμε εμείς και αυτό θα συμβεί γρήγορα και ίσως βίαια. Αλλά θα αφοπλιστούν, με καταλαβαίνετε;» πρόσθεσε, λέγοντας ότι αυτό θα πρέπει να γίνει σε «εύλογο χρονικό διάστημα».

Εντωμεταξύ, οι μαρτυρίες των απελευθερωμένων από τις φυλακές είναι ανατριχιαστικές και φανερώνουν την κόλαση που έζησαν. Ο Μοχάμεντ Ασαλίγια, ένας Παλαιστίνιος που απελευθερώθηκε από τις ισραηλινές φυλακές, νοσηλεύτηκε στην πόλη της Γάζας λόγω των κακοποιήσεων που υπέστη κατά την κράτηση.

Οι δημοσιογράφοι του Al Jazeera Arabic μετέδωσαν νωρίτερα πως ισραηλινά τανκς άνοιξαν πυρ στην πόλη της Γάζας. Παρά την συνεχιζόμενη εκεχειρία, οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τουλάχιστον εννέα άτομα την Τρίτη.

Σήμερα, το Ισραήλ γνωστοποίησε πως θα επιτρέψει σήμερα την επαναλειτουργία του συνοριακού περάσματος στη Ράφα, μεταξύ της Αιγύπτου και της Γάζας, για να επιτραπεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα, μετέδωσε το ισραηλινό κρατικό δίκτυο KAN. Μετά την επαναλειτουργία του περάσματος αυτού «600 φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια θα εισέλθουν (σήμερα Τετάρτη) στη Λωρίδα της Γάζας από εγκεκριμένους διεθνείς οργανισμούς, τον ιδιωτικό τομέα και τις δωρήτριες χώρες», διευκρίνισε το KAN στον ιστότοπό του χωρίς ωστόσο να κατονομάζει τις πηγές του. Ο ΟΗΕ και μη κυβερνητικές οργανώσεις ζητούν επίμονα την είσοδο περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, η οποία είναι αντιμέτωπη με οξεία ανθρωπιστική κρίση. Στα τέλη Αυγούστου ο ΟΗΕ είχε κηρύξει κάποιες περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα σε κατάσταση λιμού, κάτι που αρνούνταν το Ισραήλ.

Ένα τουρκικό πλοίο βοήθειας που μεταφέρει 900 τόνους τροφίμων και βρεφικού γάλακτος για τους Παλαιστίνιους στη Γάζα αναχώρησε από το λιμάνι της Μερσίνας στην Τουρκία και κατευθύνεται προς το Ελ Αρίς στην Αίγυπτο.

Η Χαμάς παρέδωσε τέσσερις ακόμη σορούς

Το KAN διευκρίνισε ότι η επαναλειτουργία του σημείου διέλευσης στη Ράφα, που αποφασίστηκε «σε πολιτικό επίπεδο», γίνεται αφού η Χαμάς παρέδωσε χθες, Τρίτη, το βράδυ τέσσερις ακόμη σορούς ομήρων που κρατούσε, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Η συμφωνία αυτή προβλέπει ότι η Χαμάς θα παραδώσει στο Ισραήλ όλους τους ομήρους που κρατούσε στη Γάζα, ζωντανούς και νεκρούς, σε διάστημα 72 ωρών αφού τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία, δηλαδή το αργότερο ως τις 12:00 της Δευτέρας. Κατηγορώντας τη Χαμάς ότι κωλυσιεργεί και καθυστερεί τη διαδικασία, ο Ισραηλινός υπουργός Εσωτερικών και προσωπικότητα της ακροδεξιάς Ιταμάρ Μπεν- Γκβιρ ζήτησε χθες το βράδυ από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να διακόψει εντελώς την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Επίσης, ταυτοποιήθηκαν τρεις από τις τέσσερις σορούς ισραηλινών ομήρων στη Γάζα, που επεστράφησαν χθες το βράδυ από τη Χαμάς, όπως ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί οι οικογένειες αφού επιβεβαιώθηκε η ταυτοποίηση των συγγενών τους από την εθνική ιατροδικαστική υπηρεσία.

Ισραηλινά πυρομαχικά δεν έχουν εκραγεί

Την ίδια ώρα, οι κίνδυνοι εκρήξεων εξαιτίας των πυρομαχικών που δεν έχουν εκραγεί στη Λωρίδα της Γάζας είναι «τεράστιοι» για τους εκτοπισμένους και όσους επιστρέφουν στα σπίτια τους, προειδοποίησε η μη κυβερνητική οργάνωση Handicap International, η οποία – όπως και ο ΟΗΕ – απευθύνει έκκληση να επιτραπεί να εισέλθει στον παλαιστινιακό θύλακο υλικό που είναι απαραίτητο για να εξουδετερωθούν.

«Οι κίνδυνοι είναι τεράστιοι» καθώς «εκτιμάται πως περίπου 70.000 τόνοι εκρηκτικών ερρίφθησαν στη Γάζα» από την αρχή του πολέμου, συνοψίζει η Αν-Κλερ Γιαΐς, διευθύντρια αρμόδια για τα Παλαιστινιακά Εδάφη στη ΜΚΟ, που είναι ειδικευμένη στον αγώνα για την άρση ναρκοπεδίων και στη βοήθεια στα θύματα των εκρηκτικών και ιδίως των ναρκών κατά προσωπικού.

Τον Ιανουάριο, η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών κατά των ναρκωτικών (UNMAS) εκτιμούσε πως «το 5 ως το 10%» των πυρομαχικών που χρησιμοποιήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας δεν έχει εκραγεί. Έκτοτε οι μάχες συνεχίστηκαν και ο ισραηλινός στρατός διεξήγαγε ευρείας κλίμακας επιχείρησης στην πόλη της Γάζας στα μέσα Σεπτεμβρίου.