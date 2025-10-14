Οι απελευθερωμένοι Παλαιστίνιοι μιλούν: Ήμασταν σε σφαγεία, όχι σε φυλακές

Μαρτυρίες για τις απάνθρωπες συνθήκες που υπέμειναν οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι πίσω από τα ισραηλινά κάγκελα, «πεινασμένοι» για ελευθερία.

Μεγάλη, ιστορική ημέρα η 13η Οκτωβρίου για τη Μέση Ανατολή. Στη Γάζα, κυριαρχούν ανάμεικτα συναισθήματα, καθώς η απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων, πολλοί εκ των οποίων κρατούνταν χρόνια στις ισραηλινές φυλακές, σκόρπισε χαρά, συγκίνηση, αλλά και οδύνη για τα μακροχρόνια βασανιστήριά τους πίσω από τα κάγκελα, που υπέμειναν «πεινασμένοι» για ελευθερία.

Γρήγορα η χαρά μετατράπηκε σε δυσπιστία για περισσότερες από 100 οικογένειες, αφού το Ισραήλ «μαγείρεψε» τη λίστα των περίπου 2.000 φυλακισμένων Παλαιστινίων που απελευθερώθηκαν στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας για εκεχειρία με τη Χαμάς.

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της συμφωνίας για εκεχειρία στη Γάζα • Τι και αν ο Τραμπ λέει πως τα δύσκολα έχουν παρέλθει, οι εκκρεμότητες τον διαψεύδουν.https://t.co/pAvVPqM9ck — EFSYN (@EFSYNTAKTON) October 13, 2025

Κι αυτό γιατί η κυβέρνηση Νετανιάχου έστειλε 154 από αυτούς στην εξορία, αρνούμενη να τους επιτρέψει να επιστρέψουν στη Γάζα ή στην Δυτική Όχθη.

Το Ισραήλ απελευθέρωσε περίπου 250 Παλαιστίνιους που εκτίουν ποινές ισόβιας και μακράς διαρκείας κάθειρξης και περίπου 1.718 άλλους που είχαν απαχθεί από τη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Τα Ηνωμένα Έθνη θεωρούσαν την τελευταία ομάδα ως «βίαια εξαφανισμένη».

Πριν από την απελευθέρωση της Δευτέρας, 11.056 Παλαιστίνιοι κρατούνταν στις ισραηλινές φυλακές. Τουλάχιστον 3.500 από αυτούς κρατούνταν με διοικητική κράτηση, χωρίς δίκη, σύμφωνα με στοιχεία της ισραηλινής ΜΚΟ HaMoked τον Οκτώβριο του 2025.

Φόβος παρά την απελευθέρωση

Πολλοί από τους 2.000 Παλαιστίνιους νιώθουν «ελεύθεροι» ή μάλλον υποψήφιοι για επαναφυλάκιση, καθώς κυριαρχεί ο φόβος ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να ξανακάνει «κουρελόχαρτο» τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, όπως και προηγουμένως.

Είναι χαρακτηριστικό πως όταν ρωτήθηκαν για τη μεταχείρισή τους στις φυλακές, ένας κρατούμενος ζήτησε συγγνώμη και είπε ότι δεν μπορούσε να απαντήσει, φοβούμενος τις συνέπειες από τις ισραηλινές αρχές, λέγοντας μόνο ότι ήταν «φρικτό».

Ένας άλλος ανέφερε ότι οι συνθήκες ήταν «πολύ δύσκολες» και ότι τα τελευταία δύο χρόνια στη φυλακή ήταν «τα χειρότερα της ζωής του», ζητώντας να μην κατονομαστεί.

Οι Παλαιστίνιοι βιώνουν κακομεταχείριση και έρχονται αντιμέτωποι με απάνθρωπες συνθήκες στις ισραηλινές φυλακές «ως ζήτημα πολιτικής», σύμφωνα με την ισραηλινή οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων B’Tselem. Η οργάνωση καταγγέλλει ότι οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι στερούνται ιατρικής περίθαλψης, επαρκούς τροφής και αντιμετωπίζουν σωματική βία.

Σύμφωνα με το Δίκτυο Αλληλεγγύης Παλαιστίνιων Κρατουμένων, «η φυλάκιση είναι ένα σύνηθες γεγονός στη ζωή των Παλαιστινίων. Πάνω από το 40% του παλαιστινιακού λαού έχει κρατηθεί σε ισραηλινές φυλακές. Δεν υπάρχουν οικογένειες που να μην έχουν αγγιχθεί από τη μάστιγα των μαζικών φυλακίσεων που λειτουργούν ως κατασταλτικός μηχανισμός».

Από την άλλη, το Ισραήλ υποστηρίζει ότι το σωφρονιστικό του σύστημα συμμορφώνεται με το διεθνές δίκαιο.

«Ήμασταν σε ένα σφαγείο που ονομάζεται φυλακή Όφερ»

Ο Αμπντάλα Αμπού Ράφε περιέγραψε την απελευθέρωσή του ως «ένα υπέροχο συναίσθημα» στο Al Jazeera.

«Ήμασταν σε σφαγείο, όχι σε φυλακή. Δυστυχώς, ήμασταν σε ένα σφαγείο που ονομάζεται φυλακή Όφερ. Πολλοί νεαροί άνδρες είναι ακόμα εκεί. Η κατάσταση στις ισραηλινές φυλακές είναι πολύ δύσκολη. Δεν υπάρχουν στρώματα. Πάντα τα παίρνουν μακριά. Η κατάσταση με το φαγητό είναι δύσκολη. Τα πράγματα είναι δύσκολα εκεί», είπε.

Ένας άλλος αποφυλακισμένος κρατούμενος, ο Γιασίν Αμπού Άμρα, περιέγραψε τις συνθήκες στις ισραηλινές φυλακές ως «πολύ, πολύ κακές».

«Όσον αφορά το φαγητό, την καταπίεση και τους ξυλοδαρμούς, όλα ήταν άσχημα. Δεν υπήρχε φαγητό ή νερό. Δεν είχα φάει για τέσσερις μέρες. Μου έδωσαν δύο γλυκά εδώ και τα έφαγα», είπε.

«Η ελευθερία είναι ανεκτίμητη»

Ο Σαέντ Σουμπάιρ, ο οποίος επίσης αφέθηκε ελεύθερος τη Δευτέρα, είπε ότι δεν ήξερε πώς να περιγράψει τα συναισθήματά του.

«Το συναίσθημα είναι απερίγραπτο», είπε. «Το να βλέπεις τον ήλιο χωρίς κάγκελα είναι ένα απερίγραπτο συναίσθημα. Τα χέρια μου είναι ελεύθερα από τις χειροπέδες. Η ελευθερία είναι ανεκτίμητη».

«Μας ξυλοκόπησαν και μας ταπείνωσαν»

Ο Μοχάμεντ αλ-Χαλίλι, ανταποκριτής του Al Jazeera, κρατήθηκε για περισσότερους από 19 μήνες χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες.

Περιέγραψε τη δοκιμασία του ως «μεγάλο αγώνα».

«Μας ξυλοκόπησαν και μας ταπείνωσαν. Υποφέραμε πολύ. Αλλά δόξα τω Θεώ, όλα τελείωσαν τώρα», είπε.