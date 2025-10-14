«Μύρισε» ελευθερία αλλά η τύχη της Γάζας παραμένει μετέωρη

Mεγάλη μέρα, μεγαλύτερα ερωτήματα για το μέλλον της απροσκύνητης Γάζας αλλά και ολόκληρης της παράνομα κατεχόμενης Παλαιστίνης. Χθες κατέφτασε στο Ισραήλ με ύφος... νομπελίστα της ειρήνης ο «σωτήρας» Ντόναλντ Τραμπ, για να εποπτεύσει αυτοπροσώπως -και να δρέψει όλες τις δάφνες για- την ιστορική ανταλλαγή κρατουμένων, το πρώτο (και ας ελπίσουμε όχι και το τελευταίο) στάδιο της μετέωρης ειρηνευτικής συμφωνίας για το μέλλον της μαρτυρικής Λωρίδας.

Σε κάθε περίπτωση συγκλονιστικά γεγονότα εκτυλίσσονται στη Γάζα, καθώς ύστερα από δύο και πλέον χρόνια βαρβαρότητας και συλλογικής τιμωρίας των 2,3 εκατομμυρίων κατοίκων, κατά την οποία δολοφονήθηκαν επισήμως πάνω από 20.000 ανήλικα παιδιά και σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν πάνω από 240.000 άνθρωποι, το 10% και πλέον του πληθυσμού, η Χαμάς απελευθέρωσε τους τελευταίους 20 ζωντανούς Ισραηλινούς αιχμαλώτους της αλλά και αρκετές από τις σορούς των νεκρών ομήρων. Σε αντάλλαγμα το Ισραήλ αναγκάστηκε να προχωρήσει στην απελευθέρωση 1.968 Παλαιστίνιων κρατουμένων, μεταξύ των οποίων και κάπου 250 ισοβίτες. Ωστόσο η Αντίσταση καταγγέλλει ότι το Ισραήλ αφαίρεσε ετσιθελικά από τους τελικούς καταλόγους ορισμένους διοικητές της Χαμάς και σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες άλλων οργανώσεων, όπως ο Μαρουάν Μπαργούτι αλλά και οι ηρωικοί γιατροί Χουσάμ Αμπου Σαφίγια και Μαρουάν αλ Χαμς, που είχαν απαχθεί από νοσοκομεία της Γάζας και παραμένουν μέχρι νεωτέρας στα μπουντρούμια της σιωνιστικής οντότητας.

Η Χαμάς δήλωσε μάλιστα ότι «συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωσή τους», ενώ η στρατιωτική της πτέρυγα, οι Ταξιαρχίες αλ Κάσαμ, επανέλαβε τη δέσμευσή της στην εκεχειρία υπό τον όρο ότι και το Ισραήλ θα τηρήσει τις δεσμεύσεις του. «Η συμφωνία που επιτεύχθηκε είναι καρπός της σταθερότητας και της αντίστασης του λαού μας. Η κατοχή θα μπορούσε να είχε πάρει πίσω τους περισσότερους αιχμαλώτους της ζωντανούς εδώ και πολλούς μήνες, αλλά συνέχισε να καθυστερεί και να επιμένει στον πόλεμο εξόντωσης του λαού μας υπονομεύοντας κάθε προσπάθεια για κατάπαυση του πυρός», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αποθέωση και ξέπλυμα της γενοκτονίας

Ας επιστρέψουμε στο σόου-ρωμαϊκό θρίαμβο του «ειρηνοποιού» Αμερικανού προέδρου στην Ιερουσαλήμ και την ομιλία του στην Κνέσετ, όπου κυριολεκτικά αποθεώθηκε. Ο Τραμπ λοιπόν επιβεβαίωσε πλήρως τα όσα γράφαμε χθες περί «ξεπλύματος» της γενοκτονίας, υποστηρίζοντας πως «ο πόλεμος τελείωσε οριστικά» και ότι «ο κόσμος αγαπάει και πάλι το Ισραήλ» (!), καθώς... «μια νέα εποχή αρχίζει στη Λωρίδα της Γάζας».

Κουβέντα για τη γενοκτονία, τη λιμοκτονία, τη θάλασσα των ερειπίων, τα μυριάδες καταγραμμένα θύματα, αλλά και τα χιλιάδες ακόμα που παραμένουν θαμμένα κάτω από τα μπάζα: αντίθετα, ζήτησε από τον πρόεδρο του Ισραήλ να απονείμει χάρη στον καταζητούμενο Νετανιάχου για τις γνωστές υποθέσεις διαφθοράς ως... αναγνώριση για την προσφορά του στον πόλεμο! Και κάλεσε με το γνωστό του απύθμενο θράσος τις χώρες της Μέσης Ανατολής, και ιδιαίτερα το Ιράν, να «σταματήσουν να δημιουργούν εχθρούς» και να ξοδέψουν περισσότερα χρήματα σε σχολεία και φάρμακα αντί να φτιάχνουν όπλα! Και το είπε αυτό στη Βουλή της πιο μιλιταριστικής χώρας του κόσμου, όντας ο πρόεδρος του κράτους που κατασκευάζει και πουλά περισσότερα οπλικά συστήματα από όλες τις υπόλοιπες χώρες μαζί!

Ολο αυτό το απίθανο ρεσιτάλ κυνισμού και ναρκισσισμού φυσικά δεν εμπόδισε τους Ισραηλινούς βουλευτές να τον αποθεώσουν, αναγνωρίζοντάς τον ως τον πραγματικό κυβερνήτη του κράτους-προκεχωρημενου φυλακίου των δυτικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή. Τον χειροκροτούσαν όρθιοι για περισσότερα από δυόμισι λεπτά! Και ο Νετανιάχου φυσικά δεν έχασε την ευκαιρία να τον προσφωνήσει ως «τον μεγαλύτερο φίλο που είχε ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο», ενώ ο ακροδεξιός πρόεδρος Αμιρ Οχάνα τον αποκάλεσε «Γίγαντα της Εβραϊκής Ιστορίας». Και τον κάλεσε εμμέσως πλην σαφώς να αποτρέψει δραστικά (δηλαδή με πόλεμο) το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και κυρίως να μιμηθεί τον... Κύρο τον Μέγα (που βέβαια ήταν Πέρσης!) και να επιτρέψει στους Εβραίους να ανοικοδομήσουν τον Ναό του Σολομώντος στην Ιερουσαλήμ!

Και το γλείψιμο στον συνένοχο Ηγεμόνα ολοκληρώθηκε με την αποστροφή του Νετανιάχου προς τον Τραμπ, που καθόταν δίπλα του: «Εχεις ήδη χαραχτεί στην ιστορία της ανθρωπότητας»! Ναι, αλλά ως τι;

Στην Αίγυπτο χωρίς «Μπίμπι» και... απαντήσεις

Τέλος πάντων, μετά από όλο αυτό το ομολογουμένως ανατριχιαστικό δημόσιο σόου-ξέπλυμα της θηριωδίας και της κατοχής, ο Τραμπ μπήκε στο αεροπλάνο και ταξίδεψε στη γειτονική Αίγυπτο – ευτυχώς χωρίς τον συνεργό του Νετανιάχου με τον οποίο σκόπευε να συνταξιδέψει. Ο «Μπίμπι» προσκλήθηκε μεν στη «Σύνοδο Ειρήνης» από τον υπάκουο πρόεδρο- δικτάτορα Αμπντέλ Φάταχ αλ Σισι, αλλά επέλεξε να μην πάει επικαλούμενος τα... θρησκευτικά του καθήκοντα! Αλλωστε ο Νετανιάχου είναι φανερό πως μετά τη χθεσινή ανταλλαγή θα επιχειρήσει με κάθε τρόπο να ξαναρχίσει τον πόλεμο, αν όχι στη Γάζα, τότε σε κάποιο άλλο μέτωπο – αφού μόνο έτσι μπορεί να κρατηθεί στην εξουσία. Χθες είπε χαρακτηριστικά στην Κνέσετ ότι «ο αγώνας δεν τελείωσε»...

Ολοένα και περισσότεροι αναλυτές επισημαίνουν πως όλα τα πραγματικά «αγκάθια» όχι μόνο του ευρύτερου «σχεδίου των 20 σημείων», αλλά ακόμη και της στενής συμφωνίας εκεχειρίας παραμένουν άλυτα και δυνάμει εκρηκτικά. Τι θα γίνει με τον αφοπλισμό, με την πλήρη απόσυρση των εισβολέων, με την «τεχνοκρατική και απολίτικη» κυβέρνηση Παλαιστινίων και αλλοδαπών, με την ξένη στρατιωτική δύναμη ασφαλείας; Τι θα γίνει με την ανοικοδόμηση, τις κατεστραμμένες υποδομές, τα εκατοντάδες χιλιάδες υποσιτισμένα και τρομοκρατημένα παιδιά, τα γκρεμισμένα σχολεία και νοσοκομεία; Ποιος θα εμποδίσει τον Νετανιάχου ή τους διαδόχους του να ξαναβομβαρδίσουν με την πρώτη αφορμή τη μαρτυρική Λωρίδα – ο... «Γίγαντας της Εβραϊκής Ιστορίας»; Και, το κυριότερο, τι θα γίνει με την κατοχή της Δυτικής Οχθης, με τους παράνομους εποικισμούς, με το ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος;

Ολα αυτά τα καυτά ερωτήματα παραμένουν σήμερα εξίσου αναπάντητα, όσο ήταν και πριν από την «Πλημμύρα του αλ Ακσα» της 7ης Οκτωβρίου του 2023 – με τη διαφορά ότι αυτή η τρομερή διετία επανέφερε το ξεχασμένο παλαιστινιακό ζήτημα στο παγκόσμιο προσκήνιο και ξέσκισε τον μανδύα προπαγάνδας του Ισραήλ ως δήθεν πολιτισμένου και δημοκρατικού κράτους, αποκαλύπτοντας το πραγματικό αποικιακό και ρατσιστικό πρόσωπο του σιωνισμού και των απανταχού υποστηρικτών του.

Οδομαχίες και δωσίλογοι

Χθες αποδείχτηκε και πάλι ότι η Χαμάς και οι άλλες οργανώσεις της ένοπλης παλαιστινιακής αντίστασης κάθε άλλο παρά ηττημένες βγαίνουν από τον πόλεμο παρά τις τεράστιες απώλειες και θυσίες. Αντίθετα, όλο το Σαββατοκύριακο χιλιάδες μαχητές αλλά και πολιτικοί υπάλληλοι ανάκτησαν με χαρακτηριστική ευκολία τον έλεγχο των περιοχών της Γάζας από τις οποίες αποσύρθηκαν για ακόμη μία φορά ταπεινωμένοι οι σιδερόφρακτοι εισβολείς και ετοιμάστηκαν για τη μαζική υποδοχή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Παράλληλα προχώρησαν στην «εκκαθάριση», μετά από αιματηρές οδομαχίες, και ορισμένων από τις μαφιόζικου τύπου ένοπλες ομάδες που εξοπλίζονταν και χρηματοδοτούνταν από το Ισραήλ.

Μία από αυτές τις συμμορίες δωσιλόγων, οι «Λαϊκές Δυνάμεις» του Γιασέρ Αμπου Σαμπάμπ, τον οποίο έχει μάλιστα αποκηρύξει δημόσια ως προδότη και η ίδια η εκτεταμένη οικογένειά του, απήγαγαν και δολοφόνησαν στη Ράφα τον ιδιαίτερα δημοφιλή δημοσιογράφο και ακτιβιστή Σάλεχ αλ Τζααφαράουι, προτού περικυκλωθούν σε σύμπλεγμα κτιρίων από εκατοντάδες μαχητές της Χαμάς και σκοτωθούν ή συλληφθούν μετά από άγρια μάχη. Οι αποσυρθέντες Ισραηλινοί εγκατέλειψαν στη μοίρα τους και τον Σαμπάμπ και άλλους πολέμαρχους «Mista’arvim», δηλαδή «κρυφούς συνεργάτες» όπως τους αποκαλούν στα εβραϊκά, τους οποίους προόριζαν για «τάγματα θανάτου» σε περίπτωση κατάληψης της Γάζας.

Πανηγύρια στο Ισραήλ για τους ομήρους που επαναπατρίστηκαν και οδηγήθηκαν σε νοσοκομεία | AP PHOTO

Ξεκινά η μάχη του Νετανιάχου για να στήσει ένα αφήγημα

Αρθρο του πολιτικού αναλυτή Γιόσι Βέρτερ στη Haaretz

Η «σταυροφορία» του Νετανιάχου για να ξαναγράψει την Ιστορία ξεκινάει. Δεν έλειψαν οι ευκαιρίες για ειρήνη τον τελευταίο χρόνο. Τορπιλίστηκαν κυρίως από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ. Τον στήριξαν οι οπαδοί των ακροδεξιών-φασιστικών κομμάτων, τα περισσότερα από τα οποία έλεγαν ότι οι ζωές των ομήρων ήταν λιγότερο σημαντικές από τη συνέχιση του πολέμου.

«Οι απειλές για ανατροπή της κυβέρνησης ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας στο Ισραήλ. Σήμερα, είναι σαφές ότι επρόκειτο για λόγια του αέρα. Τα ΜΜΕ έπεσαν επίσης σε αυτή την παγίδα», εκτιμά ο πολιτικός αναλυτής της εφημερίδας Haaretz Γιόσι Βέρτερ.

Δεν θα είναι μια εύκολη «σταυροφορία». «Η Χαμάς έχει σταθεί ξανά στα πόδια της, η Παλαιστινιακή Αρχή οργανώνεται ήδη για να συμμετάσχει στη διοίκηση της Γάζας, ένα παλαιστινιακό κράτος είναι στα χαρτιά, δεν υπάρχει προσάρτηση της Δυτικής Οχθης στο Ισραήλ, καμία επανεγκατάσταση Εβραίων εποίκων στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς δεν έχουν παραιτηθεί σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμφωνία, παρά τις απειλές», γράφει ο Βέρτερ.

«Το ερώτημα αν ο Νετανιάχου φοβόταν πραγματικά ότι μια συμφωνία θα ανέτρεπε την κυβέρνησή του ή αν απλώς προσποιούνταν και τη χρησιμοποίησε ως δικαιολογία για αδράνεια, παραμένει ανοιχτό», τονίζει. «Αυτό που είναι σαφές είναι ότι κατά τη διάρκεια των δύο χειρότερων ετών στην ιστορία του ισραηλινού κράτους, ο πρωθυπουργός δεν δρομολόγησε τίποτα, δεν πρότεινε κανένα σχέδιο, δεν προσέγγισε τις αραβικές και μουσουλμανικές χώρες για να τις αξιοποιήσει για την «επόμενη μέρα». Ηταν ένας παίκτης παθητικός και κακόβουλος».

Το μόνο που επαναλάμβανε ο Νετανιάχου είναι μια συνεχής άρνηση. Το πιο κοντινό πράγμα στη δήθεν προθυμία του να τερματίσει τον πόλεμο ήταν η συνεχής επωδός του: «Ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο όταν όλοι οι όμηροι επιστρέψουν στα σπίτια τους και η Χαμάς καταθέσει τα όπλα της». Ετσι, ο πόλεμος συνεχιζόταν και αν δεν είχε έρθει η σειρά του Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει μετά τον απερίσκεπτο ισραηλινό βομβαρδισμό με στόχο κορυφαία στελέχη της Χαμάς στην Ντόχα, το Ισραήλ θα αιματοκυλούσε ακόμα τη Λωρίδα της Γάζας και οι όμηροι θα βασανίζονταν στις σήραγγες.

Ετος εκλογών το 2026

Η μάχη του Νετανιάχου για να στήσει ένα αφήγημα συνδέεται με το ότι το 2026 είναι έτος εκλογών στο Ισραήλ. «Στο δεξιό κόμμα Λικούντ το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να στήνουν επικοινωνιακά επιτυχείς εκστρατείες. Να κυβερνήσουν τη χώρα; Να προστατεύσουν την ασφάλεια του λαού; Να κάνουν την απελευθέρωση των ομήρων προτεραιότητα; Οχι. Μόλις ακούστηκαν οι αυθόρμητες αποδοκιμασίες κατά του Νετανιάχου στην πλατεία Ομήρων του Τελ Αβίβ την περασμένη Κυριακή, καθώς μιλούσε ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, η κομματική μηχανή προπαγάνδας του Μπίμπι πάτησε γκάζι», εκτιμά ο αρθρογράφος.

Και τονίζει: «Ολα ξαφνικά επισκιάστηκαν: η συνωμοσία, η αποτυχία και η σφαγή, η ενίσχυση της Χαμάς, ο χλευασμός των προειδοποιήσεων της υπηρεσίας ασφαλείας Shin Bet πριν από την 7η Οκτωβρίου 2023, η εγκατάλειψη, ο τορπιλισμός κάθε σχεδίου για συμφωνία, η επιδίωξη ενός άσκοπου πολέμου, η συκοφάντηση των οικογενειών των ομήρων».

Ο Τραμπ πίεσε τον Νετανιάχου και ο πρωθυπουργός δεν είχε άλλη επιλογή. «Ξαφνικά», καταλήγει ο πολιτικός αναλυτής της Haaretz, «σχολιαστές που έλεγαν πονηρά ότι η διακοπή του πολέμου ενώ η Χαμάς εξακολουθεί να υπάρχει ήταν μια “επαίσχυντη παράδοση” και ότι η ενσωμάτωση της Παλαιστινιακής Αρχής στη διοίκηση της Γάζας και ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος ήταν “εθνική αυτοκτονία”, τώρα επαινούν το σχέδιο Τραμπ. Και λένε ότι αξίζει να πάρει τα εύσημα ο Νετανιάχου. Ακόμα και η υποκρισία αυτοκτόνησε».